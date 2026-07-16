Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди

Фанлар академияси Ўзбекистонда яқин вақтларда кучли зилзила содир бўлиши ҳақида ижтимоий тармоқларда тарқалаётган хабарларга расмий муносабат билдирди. Мутахассислар аҳолини тасдиқланмаган маълумотларга ишонмасликка ва ваҳимага берилмасликка чақирди.

Аввалроқ БМТ Марказий Осиё мамлакатларини зилзилаларга тайёр туриш зарурлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Ҳужжатда Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари, айниқса Фарғона водийси, сейсмик жиҳатдан фаол зоналар қаторига кириши қайд этилган. Бу эса ижтимоий тармоқларда турли тахмин ва муҳокамаларга сабаб бўлди.

Сейсмология институти лаборатория мудири Улфат Нурматовнинг таъкидлашича, Ўзбекистон сейсмик фаол ҳудудда жойлашгани илмий жиҳатдан яхши ўрганилган. Мамлакат ҳудудидаги йирик ер ёриқлари, уларнинг имкониятлари ва эҳтимолий зилзилалар кучи бўйича махсус хариталар ишлаб чиқилган. Барча замонавий бино ва иншоотлар айнан шу ҳисоб-китоблар асосида лойиҳалаштирилади.

Мутахассис сўзларига кўра, Фарғона водийсида охирги йирик ер силкиниши 2011 йилда Қирғизистонда содир бўлган зилзиланинг таъсири билан кузатилган. Унинг магнитудаси 6,4 ни ташкил этган. Кейинги йилларда эса асосан 5–5,5 магнитудали ер силкинишлари қайд этилган.

O'zbekistonning Farg'ona vodiysi xaritasi, unda viloyat markazlari belgilangan.

Шунингдек, олим жанубий ҳудудларда, хусусан Тожикистоннинг Помир қисмида кучли зилзилаларни юзага келтириши мумкин бўлган йирик тектоник ёриқлар мавжудлигини қайд этди. Бироқ уларнинг таъсири ҳам олдиндан ҳисоблаб чиқилган бўлиб, хавф даражалари илмий баҳоланган.

Нурматовнинг айтишича, Фарғона водийси ҳудудининг катта қисми 8 баллгача бўлган сейсмик зонага киради. Фақат Андижон вилоятининг айрим кичик ҳудудларида назарий жиҳатдан 9 баллгача силкиниш эҳтимоли мавжуд. Бироқ 50 йил ичида 8 баллдан юқори кучли зилзила содир бўлиш эҳтимоли атиги 5 фоизни ташкил этади. Демак, бундай ҳолат юз бермаслик эҳтимоли 95 фоизга тенг.

Мутахассислар таъкидлашича, айни пайтда аҳоли хавотирга тушиши учун ҳеч қандай асос йўқ. Расмий идоралар фуқароларни фақат ишончли манбаларга таянишга ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган асоссиз хабарларга ишонмасликка чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Turon» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди«Turon» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқландиБугун, 18:16Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиПаспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиБугун, 17:04Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиПаспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиБугун, 16:22Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиҚўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиБугун, 15:38Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаТошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаБугун, 14:1848 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...Бугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди