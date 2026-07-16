Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумкор футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг собиқ жамоаси — Москванинг ЦСКА клуби кутилмаганда йирик ахборот хуружига дуч келди. Россия Премьер-лигаси вакили дунёнинг энг машҳур трансфер инсайдери Фабрицио Романони сунъий ёлғон хабар тарқатишда айблаб, унга жуда кескин раддия берди.
Zamin.uz ушбу шов-шувли баёнот ва Файзуллаевнинг собиқ клуби атрофидаги вазият тафсилотларини тақдим этади.
Романо қандай хабар тарқатган эди?
Италиялик таниқли журналист Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Аргентинанинг «Бока Хуниорс» клуби вингери Эсекиэль Себальосга ЦСКА клуби йилига рекорд даражадаги 5 миллион евро маош таклиф қилгани ҳақида ёзиб чиқди. Инсайдернинг таъкидлашича, аргентиналик футболчи молиявий жиҳатдан ўта юқори бўлган бу таклифни рад этиб, Италиянинг «Наполи» клубига ўтишни афзал кўрган.
ЦСКАнинг кескин жавоби: «Бемаъни гапларни бас қил!»
Москва клуби матбуот хизмати Романонинг бу хабарига жим қараб турмади ва ижтимоий тармоқ орқали журналистга очиқчасига ва жуда қаттиқ мурожаат йўллади:
ЦСКА баёнотидан: «Фабрицио, бемаъни гапларни тарқатишни бас қил. Сен ҳурматга сазовор журналистсан. ЦСКА ҳеч қачон бирор футболчига йилига 5 миллион евро соф маош таклиф қилмаган. «Бока» билан музокаралар шу йилнинг февраль ойидаёқ якунланган, ҳеч қандай битим ҳам, футболчига шахсий шартнома таклифи ҳам бўлмаган. Биз ушбу трансфер ойнасида вингер изламаяпмиз. Битимларни реклама қилиш ва талабларни сунъий равишда ошириш учун клубимиз номидан фойдаланишни бас қил!»
Москва клуби расмийларининг фикрича, футболчиларнинг агентлари ёки манфаатдор томонлар ўз ўйинчиларининг нархини ва уларга бўлган талабни сунъий равишда ошириш (хайп кўтариш) учун ЦСКА номидан қурол сифатида фойдаланишмоқда.
Аббосбек Файзуллаев фактори: ЦСКАнинг олтин трансфери
Ушбу воқеалар фонида ўзбекистонлик мухлислар учун ЦСКА клуби анча қадрдон ҳисобланади. Боиси, миллий жамоамиз етакчиси Аббосбек Файзуллаев айнан шу клуб орқали Европа футболида ўз номини танитган эди.
Файзуллаев 2023–2025 йиллар давомида «армиячилар» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, жамоа билан бирга Россия кубоги ва мамлакат Суперкубогида зафар қучди. ЦСКА раҳбарияти ўзбек футболи иқтидорини трансфер қилиш орқали нафақат спорт соҳасида, балки молиявий томонлама ҳам улкан фойда кўрди.
Файзуллаевнинг ЦСКА орқали Туркиягача бўлган трансфер йўли:
Кўрсаткич / Жараён
Тафсилотлар
Клубдаги фаолияти муддати
2023 – 2025 йиллар
Қўлга киритган совринлари
Россия кубоги ва Россия Суперкубоги
«Пахтакор»дан сотиб олиниши
500 000 евро
«Истанбул Башакшеҳир»га трансфери (2025 йил ёзи)
7,5 миллион евро
Тарихий мақом
Турк клуби тарихидаги энг қиммат трансфер!
Айни пайтда 22 ёшли ҳамюртимиз Туркия суперлигасида муваффақиятли тўп суриб, ўз қийматини оширишда давом этмоқда. Унинг собиқ жамоаси эса трансфер бозоридаги ўз обрўсини сохта инсайдлардан қатъият билан ҳимоя қилмоқда.
…