Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилди

·29·Спорт
Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумкор футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг собиқ жамоаси — Москванинг ЦСКА клуби кутилмаганда йирик ахборот хуружига дуч келди. Россия Премьер-лигаси вакили дунёнинг энг машҳур трансфер инсайдери Фабрицио Романони сунъий ёлғон хабар тарқатишда айблаб, унга жуда кескин раддия берди.

Zamin.uz ушбу шов-шувли баёнот ва Файзуллаевнинг собиқ клуби атрофидаги вазият тафсилотларини тақдим этади.

Романо қандай хабар тарқатган эди?

Италиялик таниқли журналист Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Аргентинанинг «Бока Хуниорс» клуби вингери Эсекиэль Себальосга ЦСКА клуби йилига рекорд даражадаги 5 миллион евро маош таклиф қилгани ҳақида ёзиб чиқди. Инсайдернинг таъкидлашича, аргентиналик футболчи молиявий жиҳатдан ўта юқори бўлган бу таклифни рад этиб, Италиянинг «Наполи» клубига ўтишни афзал кўрган.

ЦСКАнинг кескин жавоби: «Бемаъни гапларни бас қил!»

Москва клуби матбуот хизмати Романонинг бу хабарига жим қараб турмади ва ижтимоий тармоқ орқали журналистга очиқчасига ва жуда қаттиқ мурожаат йўллади:

ЦСКА баёнотидан: «Фабрицио, бемаъни гапларни тарқатишни бас қил. Сен ҳурматга сазовор журналистсан. ЦСКА ҳеч қачон бирор футболчига йилига 5 миллион евро соф маош таклиф қилмаган. «Бока» билан музокаралар шу йилнинг февраль ойидаёқ якунланган, ҳеч қандай битим ҳам, футболчига шахсий шартнома таклифи ҳам бўлмаган. Биз ушбу трансфер ойнасида вингер изламаяпмиз. Битимларни реклама қилиш ва талабларни сунъий равишда ошириш учун клубимиз номидан фойдаланишни бас қил!»

Москва клуби расмийларининг фикрича, футболчиларнинг агентлари ёки манфаатдор томонлар ўз ўйинчиларининг нархини ва уларга бўлган талабни сунъий равишда ошириш (хайп кўтариш) учун ЦСКА номидан қурол сифатида фойдаланишмоқда.

Аббосбек Файзуллаев фактори: ЦСКАнинг олтин трансфери

Ушбу воқеалар фонида ўзбекистонлик мухлислар учун ЦСКА клуби анча қадрдон ҳисобланади. Боиси, миллий жамоамиз етакчиси Аббосбек Файзуллаев айнан шу клуб орқали Европа футболида ўз номини танитган эди.

Файзуллаев 2023–2025 йиллар давомида «армиячилар» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, жамоа билан бирга Россия кубоги ва мамлакат Суперкубогида зафар қучди. ЦСКА раҳбарияти ўзбек футболи иқтидорини трансфер қилиш орқали нафақат спорт соҳасида, балки молиявий томонлама ҳам улкан фойда кўрди.

Файзуллаевнинг ЦСКА орқали Туркиягача бўлган трансфер йўли:

Кўрсаткич / Жараён

Тафсилотлар

Клубдаги фаолияти муддати

2023 – 2025 йиллар

Қўлга киритган совринлари

Россия кубоги ва Россия Суперкубоги

«Пахтакор»дан сотиб олиниши

500 000 евро

«Истанбул Башакшеҳир»га трансфери (2025 йил ёзи)

7,5 миллион евро

Тарихий мақом

Турк клуби тарихидаги энг қиммат трансфер!

Айни пайтда 22 ёшли ҳамюртимиз Туркия суперлигасида муваффақиятли тўп суриб, ўз қийматини оширишда давом этмоқда. Унинг собиқ жамоаси эса трансфер бозоридаги ўз обрўсини сохта инсайдлардан қатъият билан ҳимоя қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиБугун, 18:41«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ борБугун, 18:33Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиМесси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 18:26Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтдиБарселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 18:17Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”Бугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди