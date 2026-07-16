Хитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратди

·25·Дунё
Хитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратди

Хитойда ўрмон ёнғинларига қарши курашишда янги технологиялардан фойдаланишга мўлжалланган махсус ўт ўчириш машинаси тақдим этилди. Мазкур автомобил сув бомбаларини ташлайдиган дронлар билан жиҳозлангани билан эътибор қозонмоқда.

Маълум қилинишича, машина бир вақтнинг ўзида 10 та дронни олиб юриш имкониятига эга. Зарурат туғилганда дронлар тезда ҳавога кўтарилиб, одатий техникалар етиб бориши мушкул бўлган тоғли ва ўрмонли ҳудудларга учади ҳамда ёнғинни илк босқичидаёқ бартараф этишга хизмат қилади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай технология ёнғин ўчоқларига тезкор етиб бориш, оловнинг кенг ҳудудларга тарқалишининг олдини олиш ҳамда қутқарувчилар хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Янги ишланма ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб фойдаланувчилар томонидан ўрмон ёнғинларига қарши курашдаги замонавий ва самарали ечим сифатида баҳоланмоқда.

Bir nechta dronlar tutun bilan qoplangan o'rmon ustida uchmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиБугун, 18:44«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб берди«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб бердиБугун, 18:13Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиОвози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиБугун, 18:07Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиПарасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиБугун, 18:03Ҳарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиҲарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 17:39Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиТакси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиБугун, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди