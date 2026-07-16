Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширди

·16·Техно
Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширди

Россиянинг T2 алоқа оператори мобил интернет сифатини яхшилаш мақсадида сунъий интеллектга асосланган ноёб тизимни жорий этишни бошлади. Ушбу технология ҳар бир абонент учун тармоқ параметрларини индивидуал тарзда, автоматик равишда созлаш имконини беради. Компания мутахассисларининг таъкидлашича, янги ечим мобил интернет тезлигини камида 10 фоизга оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур инновацион лойиҳа машинали ўрганиш (мачине леарнинг) алгоритмларига таянади. Тизим реал вақт режимида сигнал сифати, қурилманинг жойлашуви, тармоқдаги умумий юклама ва смартфонларнинг техник хусусиятларини таҳлил қилиб боради. Тўпланган маълумотлар асосида сунъий интеллект маълумотлар узатиш самарадорлигини ошириш учун энг мақбул частота диапазонлари комбинациясини танлайди.

Технологиянинг ишлаш тамойили ва самарадорлиги

ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим айниқса тармоққа юклама ортган вақтларда ўзининг юқори самарадорлигини кўрсатмоқда. Бундай пайтларда сунъий интеллект фойдаланувчи қурилмасининг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда частота ресурсларини қайта тақсимлайди. Бу эса ҳатто одам гавжум жойларда ҳам барқарор ва тезкор интернетдан фойдаланиш имконини беради.

Ҳозирги вақтда ушбу технология Олтой ўлкаси ва Олтой Республикасидаги 200 дан ортиқ таянч станцияларида муваффақиятли синовдан ўтказилди. Лойиҳа доирасида Алейск, Заринск, Белокуриха каби шаҳарлар ва бир қатор йирик қишлоқлар қамраб олинган. Дастлабки натижалар кутилганидан ижобий бўлиб, абонентлар учун алоқа сифати сезиларли даражада яхшиланган.

Оператор жорий йил якунига қадар ушбу тизимни яна мингта таянч станциясига жорий этишни режалаштирмоқда. Келгусида Барнаул, Бийск ва Рубсовск каби йирик шаҳарлар ҳам сунъий интеллект бошқарувидаги тармоққа уланади. Бу мобил алоқа бозорида технологик пойганинг янги босқичини бошлаб бериши кутилмоқда.

Ўзбекистон ва минтақавий истиқболлар

Мобил алоқа соҳасида сунъий интеллектни қўллаш глобал тенденцияга айланиб бормоқда. Ўзбекистоннинг етакчи мобил операторлари ҳам ўз тармоқларини модернизация қилишда шунга ўхшаш ақлли ечимларни ўрганиб чиқишмоқда. T2 тажрибаси шуни кўрсатадики, қўшимча частота ресурсларисиз ҳам, мавжуд қувватларни дастурий таъминот орқали оптималлаштириш ҳисобига тезликни ошириш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллектнинг телекоммуникация соҳасига интеграциялашуви нафақат тезликни оширади, балки фойдаланувчилар учун хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқади. Бу каби технологик ечимлар келажакда 5G тармоқларини янада самарали бошқаришда ҳам асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

Сунъий ИнтеллектМобил ИнтернетT2ТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаHonor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаБугун, 18:56Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиApple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиБугун, 18:27Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиYandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиБугун, 17:54Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиКАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиБугун, 16:59Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиАина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди