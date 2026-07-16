Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширди
Россиянинг T2 алоқа оператори мобил интернет сифатини яхшилаш мақсадида сунъий интеллектга асосланган ноёб тизимни жорий этишни бошлади. Ушбу технология ҳар бир абонент учун тармоқ параметрларини индивидуал тарзда, автоматик равишда созлаш имконини беради. Компания мутахассисларининг таъкидлашича, янги ечим мобил интернет тезлигини камида 10 фоизга оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур инновацион лойиҳа машинали ўрганиш (мачине леарнинг) алгоритмларига таянади. Тизим реал вақт режимида сигнал сифати, қурилманинг жойлашуви, тармоқдаги умумий юклама ва смартфонларнинг техник хусусиятларини таҳлил қилиб боради. Тўпланган маълумотлар асосида сунъий интеллект маълумотлар узатиш самарадорлигини ошириш учун энг мақбул частота диапазонлари комбинациясини танлайди.
Технологиянинг ишлаш тамойили ва самарадорлигиixbt.com маълумотига кўра, янги тизим айниқса тармоққа юклама ортган вақтларда ўзининг юқори самарадорлигини кўрсатмоқда. Бундай пайтларда сунъий интеллект фойдаланувчи қурилмасининг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда частота ресурсларини қайта тақсимлайди. Бу эса ҳатто одам гавжум жойларда ҳам барқарор ва тезкор интернетдан фойдаланиш имконини беради.
Ҳозирги вақтда ушбу технология Олтой ўлкаси ва Олтой Республикасидаги 200 дан ортиқ таянч станцияларида муваффақиятли синовдан ўтказилди. Лойиҳа доирасида Алейск, Заринск, Белокуриха каби шаҳарлар ва бир қатор йирик қишлоқлар қамраб олинган. Дастлабки натижалар кутилганидан ижобий бўлиб, абонентлар учун алоқа сифати сезиларли даражада яхшиланган.
Оператор жорий йил якунига қадар ушбу тизимни яна мингта таянч станциясига жорий этишни режалаштирмоқда. Келгусида Барнаул, Бийск ва Рубсовск каби йирик шаҳарлар ҳам сунъий интеллект бошқарувидаги тармоққа уланади. Бу мобил алоқа бозорида технологик пойганинг янги босқичини бошлаб бериши кутилмоқда.
Ўзбекистон ва минтақавий истиқболларМобил алоқа соҳасида сунъий интеллектни қўллаш глобал тенденцияга айланиб бормоқда. Ўзбекистоннинг етакчи мобил операторлари ҳам ўз тармоқларини модернизация қилишда шунга ўхшаш ақлли ечимларни ўрганиб чиқишмоқда. T2 тажрибаси шуни кўрсатадики, қўшимча частота ресурсларисиз ҳам, мавжуд қувватларни дастурий таъминот орқали оптималлаштириш ҳисобига тезликни ошириш мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллектнинг телекоммуникация соҳасига интеграциялашуви нафақат тезликни оширади, балки фойдаланувчилар учун хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқади. Бу каби технологик ечимлар келажакда 5G тармоқларини янада самарали бошқаришда ҳам асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.
…