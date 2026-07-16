Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”

·0·Спорт
Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”

Испания терма жамоаси сардори Родри Ҳернандез Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионати финали олдидан ўз жамоадошларини жипслашишга ва бор кучини ишга солишга чақирди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси “Ла Рожа” ўз тарихидаги иккинчи марта мундиал олтин медаллари учун курашаётган бир пайтда, жамоанинг асосий мақсади фақат чемпионлик эканини таъкидлади. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтадиган Аргентина терма жамоасига қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан испанлар лагерида жанговар кайфият ҳукмрон. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Родри турнир бошиданоқ кийиниш хонасида ягона шиорни илгари суриб келмоқда: “Мен бу ерга Жаҳон кубогини ютиш учун келганман”. Унинг майдондаги етакчилиги ва Испаниянинг ишончли ўйинлари жамоани финалга қадар етаклаб келди. Бироқ тажрибали футболчи ҳали асосий иш бажарилмаганини ва олдинда энг қийин синов кутаётганини яхши англаб турибди. Унинг сўзларига кўра, финалда ғалаба қозониш осон кечмайди.

“Агар кимдир бизни қийналмасдан Жаҳон чемпиони бўлади деб ўйласа, у қаттиқ янглишади. Биз дунёнинг энг кучли жамоаларига қарши ўйнаяпмиз, аммо таркибимиз ушбу турнирда ғалаба қозониш учун етарли даражада улғайганини кўрсатди,” дея Родри сўзларидан иқтибос келтирмоқда Marca нашри. У жамоанинг турнир давомида кўрсатган сабр-тоқати ва ўсиши якунда ўз мевасини беришига ишонч билдирди.

МетЛифе стадионидаги тарихий тўқнашув

Луис де ла Фуенте шогирдлари финал ўйини бўлиб ўтадиган Нью-Йорк ҳудудига етиб келишди. Периодико нашри хабарига кўра, жамоанинг Далласдан парвози кучли момақалдироқ туфайли бир неча соатга кечиккан. Шунга қарамай, футболчилар тунда Неварк аэропортига қўнишди ва Монклаирдаги базага жойлашишди. Якшанба куни МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтадиган баҳс ўзига хос “Финалиссима” мақомига эга, чунки унда амалдаги Европа ва Жанубий Америка чемпионлари тўқнаш келади.

Родри учун ушбу финал шахсий рекордлар нуқтаи назаридан ҳам о“та муҳим. Агар Испания ғалаба қозонса, у футбол тарихида Жаҳон чемпионати, Европа чемпионати, Чемпионлар лигаси ва “Олтин тўп” (Баллон дъОр) совринларининг барчасига эга чиққан еттинчи футболчига айланади. Бу рўйхатда Зинедине Зидане ва Лионель Месси каби афсонавий номлар мавжуд бўлиб, Родри ҳам улар қаторидан жой олишга яқин турибди.

Жамоа ичидаги муҳит эса ҳайратланарли даражада хотиржам. Микел Оярзабалнинг таъкидлашича, ортиқча ҳаяжон зарар келтириши мумкин. “Мен худди биринчи кундагидек хотиржамман. Биз финалга чиқишни тасаввур ҳам қилмагандик, лекин ҳозир бу ерда эканимиздан фахрланамиз,” дейди у. Ёш иқтидор эгаси Пау Кубарси ҳам финал олдидан ҳаяжонини жиловлай олганини ва Нью-Йоркдаги ўйинни интизорлик билан кутаётганини билдирди.

Испания жамоатчилиги ўз терма жамоасидан 2010-йилдан сўнг иккинчи чемпионлик юлдузини кутмоқда. Аргентина билан бўладиган ўйин нафақат кубок учун кураш, балки икки хил футбол мактабининг ўзаро ҳисоб-китобига айланади. Goal.com маълумотларига кўра, ҳар икки жамоа ҳам финалга жиддий йўқотишларсиз етиб келган, бу эса мухлисларга ҳақиқий футбол спектаклини вада қилмоқда.

ИспанияРодриЖаҳон ЧемпионатиАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтдиБарселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 18:17Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишладиЛионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишладиБугун, 17:35Ювентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошладиЮвентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 17:347 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсизБугун, 16:35Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди