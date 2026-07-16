Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”
Испания терма жамоаси сардори Родри Ҳернандез Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионати финали олдидан ўз жамоадошларини жипслашишга ва бор кучини ишга солишга чақирди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси “Ла Рожа” ўз тарихидаги иккинчи марта мундиал олтин медаллари учун курашаётган бир пайтда, жамоанинг асосий мақсади фақат чемпионлик эканини таъкидлади. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтадиган Аргентина терма жамоасига қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан испанлар лагерида жанговар кайфият ҳукмрон. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Родри турнир бошиданоқ кийиниш хонасида ягона шиорни илгари суриб келмоқда: “Мен бу ерга Жаҳон кубогини ютиш учун келганман”. Унинг майдондаги етакчилиги ва Испаниянинг ишончли ўйинлари жамоани финалга қадар етаклаб келди. Бироқ тажрибали футболчи ҳали асосий иш бажарилмаганини ва олдинда энг қийин синов кутаётганини яхши англаб турибди. Унинг сўзларига кўра, финалда ғалаба қозониш осон кечмайди.
“Агар кимдир бизни қийналмасдан Жаҳон чемпиони бўлади деб ўйласа, у қаттиқ янглишади. Биз дунёнинг энг кучли жамоаларига қарши ўйнаяпмиз, аммо таркибимиз ушбу турнирда ғалаба қозониш учун етарли даражада улғайганини кўрсатди,” дея Родри сўзларидан иқтибос келтирмоқда Marca нашри. У жамоанинг турнир давомида кўрсатган сабр-тоқати ва ўсиши якунда ўз мевасини беришига ишонч билдирди.
МетЛифе стадионидаги тарихий тўқнашувЛуис де ла Фуенте шогирдлари финал ўйини бўлиб ўтадиган Нью-Йорк ҳудудига етиб келишди. Периодико нашри хабарига кўра, жамоанинг Далласдан парвози кучли момақалдироқ туфайли бир неча соатга кечиккан. Шунга қарамай, футболчилар тунда Неварк аэропортига қўнишди ва Монклаирдаги базага жойлашишди. Якшанба куни МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтадиган баҳс ўзига хос “Финалиссима” мақомига эга, чунки унда амалдаги Европа ва Жанубий Америка чемпионлари тўқнаш келади.
Родри учун ушбу финал шахсий рекордлар нуқтаи назаридан ҳам о“та муҳим. Агар Испания ғалаба қозонса, у футбол тарихида Жаҳон чемпионати, Европа чемпионати, Чемпионлар лигаси ва “Олтин тўп” (Баллон дъОр) совринларининг барчасига эга чиққан еттинчи футболчига айланади. Бу рўйхатда Зинедине Зидане ва Лионель Месси каби афсонавий номлар мавжуд бўлиб, Родри ҳам улар қаторидан жой олишга яқин турибди.
Жамоа ичидаги муҳит эса ҳайратланарли даражада хотиржам. Микел Оярзабалнинг таъкидлашича, ортиқча ҳаяжон зарар келтириши мумкин. “Мен худди биринчи кундагидек хотиржамман. Биз финалга чиқишни тасаввур ҳам қилмагандик, лекин ҳозир бу ерда эканимиздан фахрланамиз,” дейди у. Ёш иқтидор эгаси Пау Кубарси ҳам финал олдидан ҳаяжонини жиловлай олганини ва Нью-Йоркдаги ўйинни интизорлик билан кутаётганини билдирди.
Испания жамоатчилиги ўз терма жамоасидан 2010-йилдан сўнг иккинчи чемпионлик юлдузини кутмоқда. Аргентина билан бўладиган ўйин нафақат кубок учун кураш, балки икки хил футбол мактабининг ўзаро ҳисоб-китобига айланади. Goal.com маълумотларига кўра, ҳар икки жамоа ҳам финалга жиддий йўқотишларсиз етиб келган, бу эса мухлисларга ҳақиқий футбол спектаклини вада қилмоқда.
…