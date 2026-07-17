Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб берди

·21·Техно
Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб берди

Линух операцион тизими асосчиси Linus Torvalds дастурлаш жараёнида сунъий интеллект (СИ) технологияларидан фойдаланишга қарши чиқаётган ҳамжамият аъзоларига нисбатан кутилмаган ва кескин муносабат билдирди. У лойиҳанинг бош бошқарувчиси сифатида Линух ҳеч қачон сунъий интеллектга қарши платформага айланмаслигини қатъий таъкидлади. Торвалдснинг ушбу баёноти очиқ кодли дастурий таъминот оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурчиларнинг расмий ёзишмаларида Торвалдс СИ воситаларини тақиқлашга уринаётганларни лойиҳани тарк этишга ёки ўзларининг алоҳида тармоғини (форк) яратишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, Линух ривожланишдан тўхтаб қолмаслиги керак ва замонавий технологиялардан воз кечиш хато йўлдир. "Агар сизга СИ ёқмаса — марҳамат, ўз форк-версиянгизни яратинг ёки шунчаки кетинг", дея таъкидлади у.

Сунъий интеллект — шунчаки янги асбоб

Торвалдс сунъий интеллектни дастурчи учун навбатдаги иш қуроли сифатида кўрмоқда. Гарчи бир йил аввал у ушбу соҳадаги шов-шувларнинг 90 фоизини маркетинг деб атаган бўлса-да, бугунги кунда технологиянинг амалий фойдаси яққол кўзга ташланаётганини тан олди. Унинг фикрича, ChatGPT каби йирик тил моделлари ҳали мукаммал эмас ва баъзида хатоларни кўпайтириши мумкин, бироқ улар код ичидаги реал камчиликларни топишда жуда самарали ёрдам бермоқда.

Линух ядросининг барқарор тармоғи учун масъул бўлган Грег Кроаҳ-Ҳартман ҳам Торвалдснинг фикрини қўллаб-қувватлади. Унинг кузатишларига кўра, сўнгги ойларда сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган хатолик ҳисоботлари ва код таҳлилларининг сифати сезиларли даражада ошган. Бу эса лойиҳани такомиллаштириш тезлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Руст тилидаги Линух ва кутилмаган жавоб

Торвалдснинг баёнотидан бир неча кун ўтиб, интернетда ўзига хос рамзий лойиҳа пайдо бўлди. Пекин университети талабаси Посеидон тахаллуси остида Линух 0.11 ядросини тўлиқ Руст дастурлаш тилида қайта ёзиб чиқди. Қизиғи шундаки, 1991-йилда чиқарилган ушбу тарихий ядро версиясини қайта яратишда ҳам сунъий интеллект ёрдамидан фойдаланилгани маълум бўлди.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа 47 мингдан ортиқ код сатрини ўз ичига олади. Шундан 15 минг сатри бевосита ядрога тегишли бўлса, қолгани ўша даврдаги кутубхоналар ва утилиталардир. Лойиҳа муаллифи нафақат кодни кўчирган, балки бутун бошли илк Линух тизимини Руст тилида қайта жонлантирган. Бу тажриба ҳамжамиятда турлича қабул қилинди: баъзилар буни вақтни бекорга сарфлаш деб атаса, бошқалар таълимий жиҳатдан жуда фойдали деб баҳолади.

Ўзбекистонлик дастурчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Линух ядросига Руст тилининг интеграцияси ва СИ воситаларининг кириб келиши глобал тенденция ҳисобланади. Торвалдснинг қатъияти шуни кўрсатадики, ҳатто энг консерватив ҳисобланган тизимлар ҳам технологик инқилобдан четда қолишни истамайди. 35 йил аввал Linus Torvalds Линухни "шунчаки қизиқиш учун" (Жуст фор Фун) яратган эди, бугун эса янги авлод буни СИ ва Руст ёрдамида такрорламоқда.

ЛинухLinus TorvaldsРустСунъий ИнтеллектДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиTesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди