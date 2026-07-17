Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб берди
Линух операцион тизими асосчиси Linus Torvalds дастурлаш жараёнида сунъий интеллект (СИ) технологияларидан фойдаланишга қарши чиқаётган ҳамжамият аъзоларига нисбатан кутилмаган ва кескин муносабат билдирди. У лойиҳанинг бош бошқарувчиси сифатида Линух ҳеч қачон сунъий интеллектга қарши платформага айланмаслигини қатъий таъкидлади. Торвалдснинг ушбу баёноти очиқ кодли дастурий таъминот оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастурчиларнинг расмий ёзишмаларида Торвалдс СИ воситаларини тақиқлашга уринаётганларни лойиҳани тарк этишга ёки ўзларининг алоҳида тармоғини (форк) яратишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, Линух ривожланишдан тўхтаб қолмаслиги керак ва замонавий технологиялардан воз кечиш хато йўлдир. "Агар сизга СИ ёқмаса — марҳамат, ўз форк-версиянгизни яратинг ёки шунчаки кетинг", дея таъкидлади у.
Сунъий интеллект — шунчаки янги асбобТорвалдс сунъий интеллектни дастурчи учун навбатдаги иш қуроли сифатида кўрмоқда. Гарчи бир йил аввал у ушбу соҳадаги шов-шувларнинг 90 фоизини маркетинг деб атаган бўлса-да, бугунги кунда технологиянинг амалий фойдаси яққол кўзга ташланаётганини тан олди. Унинг фикрича, ChatGPT каби йирик тил моделлари ҳали мукаммал эмас ва баъзида хатоларни кўпайтириши мумкин, бироқ улар код ичидаги реал камчиликларни топишда жуда самарали ёрдам бермоқда.
Линух ядросининг барқарор тармоғи учун масъул бўлган Грег Кроаҳ-Ҳартман ҳам Торвалдснинг фикрини қўллаб-қувватлади. Унинг кузатишларига кўра, сўнгги ойларда сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган хатолик ҳисоботлари ва код таҳлилларининг сифати сезиларли даражада ошган. Бу эса лойиҳани такомиллаштириш тезлигини оширишга хизмат қилмоқда.
Руст тилидаги Линух ва кутилмаган жавобТорвалдснинг баёнотидан бир неча кун ўтиб, интернетда ўзига хос рамзий лойиҳа пайдо бўлди. Пекин университети талабаси Посеидон тахаллуси остида Линух 0.11 ядросини тўлиқ Руст дастурлаш тилида қайта ёзиб чиқди. Қизиғи шундаки, 1991-йилда чиқарилган ушбу тарихий ядро версиясини қайта яратишда ҳам сунъий интеллект ёрдамидан фойдаланилгани маълум бўлди.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа 47 мингдан ортиқ код сатрини ўз ичига олади. Шундан 15 минг сатри бевосита ядрога тегишли бўлса, қолгани ўша даврдаги кутубхоналар ва утилиталардир. Лойиҳа муаллифи нафақат кодни кўчирган, балки бутун бошли илк Линух тизимини Руст тилида қайта жонлантирган. Бу тажриба ҳамжамиятда турлича қабул қилинди: баъзилар буни вақтни бекорга сарфлаш деб атаса, бошқалар таълимий жиҳатдан жуда фойдали деб баҳолади.
Ўзбекистонлик дастурчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Линух ядросига Руст тилининг интеграцияси ва СИ воситаларининг кириб келиши глобал тенденция ҳисобланади. Торвалдснинг қатъияти шуни кўрсатадики, ҳатто энг консерватив ҳисобланган тизимлар ҳам технологик инқилобдан четда қолишни истамайди. 35 йил аввал Linus Torvalds Линухни "шунчаки қизиқиш учун" (Жуст фор Фун) яратган эди, бугун эса янги авлод буни СИ ва Руст ёрдамида такрорламоқда.
…