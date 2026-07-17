Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайди

·0·Техно
Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайди

Муаллифлар ва ижодкорлар учун мўлжалланган машҳур Патреон платформаси сунъий интеллект (AI) тизимларини ўқитиш учун маълумотларни рухсатсиз йиғувчи ботларга қарши кескин чораларни эълон қилди. Компания энди шунчаки ботлардан маълумот олмасликни илтимос қилиш билан чекланиб қолмай, уларни техник жиҳатдан бутунлай блоклашга ўтмоқда. Бу қадам муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ижодкорлар меҳнатини AI моделлари томонидан текинга ўзлаштирилишининг олдини олишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Патреон ушбу курашда интернет инфратузилмаси провайдери ҳисобланган Cloudflare компанияси билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Cloudflare томонидан тақдим этилган AI Кравл Контрол технологияси ёрдамида платформа энди ўз контентини сканерловчи ботларни автоматик тарзда аниқлайди ва уларнинг киришини чеклайди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, аввалги чоралар етарли бўлмаган, чунки AI скраперлари тобора мураккаблашиб бормоқда.

Robots.txt файлидан реал блокировкага ўтиш

Илгари Патреон кўплаб сайтлар каби robots.txt файли орқали ботларга қайси саҳифаларни сканерлаш мумкин эмаслигини кўрсатиб келган. Бироқ, бу усул мажбурий эмас, балки тавсиявий характерга эга эди. Кўплаб AI компаниялари ушбу кўрсатмаларни эътиборсиз қолдириб, ижодкорларнинг ёпиқ контентларини ўз моделлари учун озуқа сифатида ишлатишда давом этган. Патреон блогида таъкидланишича, "Розилик скрапернинг ўзини қандай тутишига боғлиқ бўлиб қолмаслиги керак".

Янги тизим синовдан ўтказилганда, AI ботларининг ҳафталик уринишлари сони бир неча мингдан нолга тушган. Бу эса аввалги тавсиявий чекловлар деярли иш бермаганини ва ботлар сайт қоидаларини очиқчасига бузганини кўрсатади. Эндиликда Патреон ўзининг янгиланган Ҳоме Феед ва Қуипс каби очиқроқ функцияларини ҳам ботлардан ҳимоя қила олади.

Ижодкорлар ҳуқуқи ва янги стратегия

Патреон маҳсулот бўйича директори Древ Ровнйнинг сўзларига кўра, аксарият интернет платформаларида ижодкорлар ўз аудиториясини кенгайтириш учун ўз ишларини AI томонидан ўқитилишига рози бўлишга мажбур. Патреон эса бошқача йўлни танламоқда: муаллифлар ўз аудиториясини ўстириш билан бирга, ўз меҳнат маҳсулидан қандай фойдаланилишини тўлиқ назорат қилиш ҳуқуқига эга бўлиши лозим.

Шу билан бирга, платформа барча ботларни ҳам блокламайди. Қидирув тизимларининг индексловчи ботлари, яни фойдаланувчиларни Патреон саҳифаларига йўналтирувчи ва ахборотни тартибга солувчи агентлар учун йўл очиқ қолади. Фақатгина маълумотларни ўғирлаб, улардан нейротармоқларни ўқитишда фойдаланувчи ботлар чекловга учрайди.

Ушбу ўзгаришлар бутун дунёда контент яратувчилар ва AI гигантлари ўртасидаги зиддият кучайган бир пайтда юз бермоқда. Cloudflare каби сервислар эндиликда сайт эгаларига ўз маълумотларини ботларга пуллик асосда сотиш (Пай Пер Кравл) имкониятини ҳам таклиф қилмоқда. Патреон ҳозирча бундай савдо билан шуғулланмоқчи эмас, балки асосий эътиборни ижодкорлар интеллектуал мулкини ҳимоя қилишга қаратган.

ПатреонСунъий ИнтеллектCloudflareТехнологияМуаллифлик Ҳуқуқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиTesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиБугун, 20:21reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди