Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?

·23·Ўзбекистон
Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?

Ўзбекистонда кузатилаётган аномал иссиқ кунларига қарамай, тез тиббий ёрдам хизматига келиб тушган чақириқлар сони кескин ошмаган. Бу ҳақда 17 июль куни Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, аномал иссиқ кузатилган сўнгги 4 кун давомида республика бўйича 103 хизматига жами 166 минг 726 та чақириқ келиб тушган. Барча мурожаатлар белгиланган тартибда қабул қилиниб, беморларга ўз вақтида тез тиббий ёрдам кўрсатилган.

Республика тез тиббий ёрдам маркази директори Абдувоитжон Ғофуровнинг таъкидлашича, иссиқ ҳаво айниқса юрак-қон томир, нафас йўллари ва қандли диабет каби сурункали касалликларга чалинган фуқаролар, шунингдек, кексалар, ҳомиладор аёллар ҳамда болалар учун хавфлироқ ҳисобланади. Шу боис уларнинг соғлиғини доимий тиббий назоратда ушлаш ва зарурат туғилганда шошилинч ёрдам кўрсатиш муҳим аҳамиятга эга.

Мутахассиснинг айтишича, кучли жазирамага қарамай, айни кунларда чақириқлар динамикаси барқарор сақланган. Бу эса масъул идоралар томонидан оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлар орқали аҳолига аномал иссиқ шароитида эҳтиёт чораларига амал қилиш бўйича берилган тавсиялар самара берганини кўрсатади. Шу сабабли мурожаатлар сони аввалги 9–12 июль кунларига нисбатан жиддий ошмаган.

Шифокорлар аҳолига куннинг энг иссиқ соатларида заруратсиз ташқарига чиқмаслик, етарли миқдорда сув истеъмол қилиш, ёғли, қовурилган ва ўта шўр таомларни чеклаб, енгил ҳазм бўладиган овқатлар ҳамда сабзавотли салатларни кўпроқ истеъмол қилишни тавсия этмоқда.

ЎзбекистонСоғлиқни сақлаш вазирлигиАбдувоитжон ҒафуровРеспублика шошилинч тиббий ёрдам маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилдиБугун, 16:18Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиЎзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиБугун, 12:48Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиКеча, 20:40Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиКеча, 20:272 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ бердиКеча, 19:56Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиПрезидент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиКеча, 19:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди