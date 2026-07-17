Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз берди

·0·Жамият
Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз берди

Бугун, 17 июль куни Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида жойлашган қурилиши ҳали тўлиқ якунланмаган кўп қаватли бинода ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда пойтахт Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, соат 17:45 да Тошкент шаҳар ФВББга Бошлиқ 1-даҳаси ҳудудидаги қурилиши тугалланмаган бинодан тутун чиқаётгани ҳақида хабар келиб тушган. Шундан сўнг ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан воқеа жойига йўл олган.

Мутахассисларнинг тезкор ҳаракати натижасида ёнғин қисқа вақт ичида қуршаб олиниб, соат 18:00 га келиб тўлиқ бартараф этилди. Ёнғиннинг бошқа ҳудудларга тарқалишига йўл қўйилмади.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш бўйича тегишли мутахассислар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКапотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиБугун, 18:34Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиТошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиБугун, 18:25Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиБугун, 18:22ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорБугун, 18:11Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиБугун, 17:57Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиCentral Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда