Жудаям латофатли бўлган болливуд юлдузи Катрина Каиф 43 ёшини нишонлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Болливуднинг таниқли актрисаларидан бири Катрина Каиф 2026 йил 16 июль куни 43 ёшини қарши олди.
Британияда туғилган Катрина фаолиятини дастлаб модель сифатида бошлаган. У кино оламига кириб келган пайтда ҳинд тилини деярли билмаган. Шунга қарамай, актриса тинимсиз меҳнат, қатъият ва ўз устида ишлаш орқали Болливудда ўз ўрнини топди.
Бугун Катрина Каиф Ҳиндистон киносаноатидаги энг машҳур ва энг кўп ҳақ оладиган актрисалардан бири сифатида тилга олинади. У фаолияти давомида 40 дан ортиқ фильмда роль ижро этган.
Актрисанинг экрандаги образлари ва ижодий йўли унга миллионлаб мухлислар эътиборини олиб келди. Унинг туғилган куни муносабати билан мухлислари ижтимоий тармоқларда табриклар йўллашмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…