АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат берди

·0·Техно
АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат берди

АҚШ ҳукумати сунъий интеллект технологиялари соҳасидаги экспорт чекловларини бироз юmsҳатиб, NVIDIA компаниясининг энг кучли график процессорларидан бири бўлган H200 моделларини Хитой бозорига етказиб беришни бошлади. Ушбу қарор глобал технологик пойга ва иқтисодий муносабатларда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда, чунки шу вақтга қадар Вашингтон энг замонавий чипларнинг Пекин қўлига тушишини қатъий чеклаб келаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Савдо вазирининг саноат ва хавфсизлик масалалари бўйича ўринбосари Жеффри Кесслер Вакиллар палатаси қўмитасидаги чиқишида H200 чипларининг дастлабки партиялари аллақачон Хитойга етиб борганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, ixbt.com маълумотига таяниб айтилса, ҳозирча етказиб бериш ҳажми жуда кичик миқдорни ташкил этмоқда ва ҳар бир битим ҳукумат томонидан синчковлик билан назорат қилинмоқда.

Қатъий назорат ва махфий рўйхатлар

Вазирлик расмийси ҳар бир экспорт аризаси алоҳида кўриб чиқилишини ва рухсатномалар фақат маълум мезонларга жавоб берадиган компанияларга берилишини таъкидлади. Конгрессга тақдим этилган ёпиқ ҳисоботда ушбу чипларни сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган Хитой корхоналарининг аниқ рўйхати келтирилган. Бу чоралар илғор технологияларнинг ҳарбий мақсадларда қўлланилишининг олдини олишга қаратилган.

Маълум бўлишича, NVIDIA ва AMD маҳсулотларини сотиб олиш учун рухсат олганлар орасида Хитойнинг телекоммуникация гиганти ZTE шўъба корхоналари ва бошқа йирик технологик ўйинчилар бор. Аввалроқ Алибаба, Тенсент ва БйтеДансе каби компаниялар ҳам ушбу рўйхатга кириш учун ариза топширгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу компаниялар ўзларининг булутли ҳисоблаш тизимлари ва нейротармоқларини ривожлантириш учун юқори унумдорликка эга чипларга ўта муҳтож.

NVIDIA H200 тезлаткичлари ҳозирда бозордаги энг илғор ечимлардан бири ҳисобланади. Улар катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва мураккаб сунъий интеллект моделларини ўқитишда мислсиз тезликни таъминлайди. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологик занжирдаги ўзгаришлар муҳим, чунки глобал чиплар танқислиги ёки савдо урушлари якуний маҳсулотлар нархига бевосита таъсир кўрсатади.

Сиёсий босим ва иқтисодий манфаатлар

Айрим бозор таҳлилчилари АҚШнинг ушбу қадамини сиёсий ва иқтисодий манфаатлар мувозанатини сақлашга уриниш деб баҳоламоқда. Экспорт чекловлари Америка компаниялари, хусусан NVIDIA даромадларига салбий таъсир кўрсатаётган эди. Хитой — дунёдаги энг йирик яримўтказгичлар бозори бўлиб, ундан бутунлай воз кечиш АҚШ технологик секторининг молиявий барқарорлигига путур етказиши мумкин.

Шунга қарамай, экспертлар чекловларнинг тўлиқ олиб ташланишини кутишмаяпти. АҚШ ҳукумати "миллий хавфсизлик" баҳонаси билан энг янги ишланмаларни ҳамон ўзида сақлаб қолишга уринмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар эса ўз навбатида Ғарб технологияларига қарамликни камайтириш учун маҳаллий чипларни яратиш устида фаол иш олиб бормоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, NVIDIA H200 чипларининг Хитойга кириб бориши глобал сунъий интеллект бозорида рақобатни янги босқичга олиб чиқади. Бу жараён нафақат икки давлат ўртасидаги муносабатларни, балки бутун дунёда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларини белгилаб беради.

NVIDIAАҚШХитойСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиБугун, 18:22Huawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этдиHuawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этдиБугун, 17:56Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликGeely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликБугун, 17:28Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 17:24Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Бугун, 16:52Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиHuawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди