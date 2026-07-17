АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат берди
АҚШ ҳукумати сунъий интеллект технологиялари соҳасидаги экспорт чекловларини бироз юmsҳатиб, NVIDIA компаниясининг энг кучли график процессорларидан бири бўлган H200 моделларини Хитой бозорига етказиб беришни бошлади. Ушбу қарор глобал технологик пойга ва иқтисодий муносабатларда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда, чунки шу вақтга қадар Вашингтон энг замонавий чипларнинг Пекин қўлига тушишини қатъий чеклаб келаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШ Савдо вазирининг саноат ва хавфсизлик масалалари бўйича ўринбосари Жеффри Кесслер Вакиллар палатаси қўмитасидаги чиқишида H200 чипларининг дастлабки партиялари аллақачон Хитойга етиб борганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, ixbt.com маълумотига таяниб айтилса, ҳозирча етказиб бериш ҳажми жуда кичик миқдорни ташкил этмоқда ва ҳар бир битим ҳукумат томонидан синчковлик билан назорат қилинмоқда.
Қатъий назорат ва махфий рўйхатларВазирлик расмийси ҳар бир экспорт аризаси алоҳида кўриб чиқилишини ва рухсатномалар фақат маълум мезонларга жавоб берадиган компанияларга берилишини таъкидлади. Конгрессга тақдим этилган ёпиқ ҳисоботда ушбу чипларни сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган Хитой корхоналарининг аниқ рўйхати келтирилган. Бу чоралар илғор технологияларнинг ҳарбий мақсадларда қўлланилишининг олдини олишга қаратилган.
Маълум бўлишича, NVIDIA ва AMD маҳсулотларини сотиб олиш учун рухсат олганлар орасида Хитойнинг телекоммуникация гиганти ZTE шўъба корхоналари ва бошқа йирик технологик ўйинчилар бор. Аввалроқ Алибаба, Тенсент ва БйтеДансе каби компаниялар ҳам ушбу рўйхатга кириш учун ариза топширгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу компаниялар ўзларининг булутли ҳисоблаш тизимлари ва нейротармоқларини ривожлантириш учун юқори унумдорликка эга чипларга ўта муҳтож.
NVIDIA H200 тезлаткичлари ҳозирда бозордаги энг илғор ечимлардан бири ҳисобланади. Улар катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва мураккаб сунъий интеллект моделларини ўқитишда мислсиз тезликни таъминлайди. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологик занжирдаги ўзгаришлар муҳим, чунки глобал чиплар танқислиги ёки савдо урушлари якуний маҳсулотлар нархига бевосита таъсир кўрсатади.
Сиёсий босим ва иқтисодий манфаатларАйрим бозор таҳлилчилари АҚШнинг ушбу қадамини сиёсий ва иқтисодий манфаатлар мувозанатини сақлашга уриниш деб баҳоламоқда. Экспорт чекловлари Америка компаниялари, хусусан NVIDIA даромадларига салбий таъсир кўрсатаётган эди. Хитой — дунёдаги энг йирик яримўтказгичлар бозори бўлиб, ундан бутунлай воз кечиш АҚШ технологик секторининг молиявий барқарорлигига путур етказиши мумкин.
Шунга қарамай, экспертлар чекловларнинг тўлиқ олиб ташланишини кутишмаяпти. АҚШ ҳукумати "миллий хавфсизлик" баҳонаси билан энг янги ишланмаларни ҳамон ўзида сақлаб қолишга уринмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар эса ўз навбатида Ғарб технологияларига қарамликни камайтириш учун маҳаллий чипларни яратиш устида фаол иш олиб бормоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, NVIDIA H200 чипларининг Хитойга кириб бориши глобал сунъий интеллект бозорида рақобатни янги босқичга олиб чиқади. Бу жараён нафақат икки давлат ўртасидаги муносабатларни, балки бутун дунёда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларини белгилаб беради.
…