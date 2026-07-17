Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган экан

·0·Дунё
Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган экан

Хитойда 35 йил олдин йўқолиб қолган қиз узоқ йиллик қидирувлардан сўнг ўзининг ҳақиқий оиласи билан қайта учрашди. Энг ҳайратланарлиси, у шу йиллар давомида ўз ота-онасидан атиги 100 метр масофада, қўшни кўчада яшаб келгани маълум бўлди. Бу ҳақда Mothership нашри хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, 37 ёшли Суй Нин 1991 йилда Гуанси-Чжуан автоном районининг Наннин шаҳридаги бозорда йўқолиб қолган. Ўша пайтда унинг оиласи мазкур ҳудудда ижарада яшар, отаси эса бозорда озиқ-овқат маҳсулотлари сотиш билан шуғулланарди.

Маълум қилинишича, йўқолган куни отаси икки ёшли қизига озгина пул бериб, яқиндаги дўкондан булочка олиб келишни сўраган. Бироқ қизалоқ йўлдан адашиб, катта улгуржи бозор томон кетиб қолган. У ерда уни бир сотувчи аёл пайқаб, боланинг йўқолганини англаб етгач, карнай орқали унинг ота-онасини топишга ҳаракат қилган. Аммо барча уринишларга қарамай, ҳеч ким келмаган.

Шундан сўнг хитойлик аёл қизалоқни ўз уйига олиб кетиб, уни ўз фарзандидек тарбиялаб, вояга етказган. Бу вақтда эса қизчанинг биологик ота-онаси яна бир неча йил Наннин шаҳрида қолиб, ўша бозорда ишлашда ва қўшни кўчада яшашда давом этган. Афсуски, Суй Ниннинг отаси бутун умри давомида қизини излаган бўлса-да, у қизи билан учрашишга улгурмай, бир неча йил аввал вафот этган.

Кейинчалик асраб олган оиласи билан Дебао шаҳрига кўчиб ўтган Суй Нин ҳақиқий ота-онасини мустақил равишда излашни бошлаган. 7 июль куни у бедарак йўқолган қариндошларни қидириш бўйича махсус хизматда рўйхатдан ўтган ва орадан бир неча соат ўтгач, унинг синглиси у билан боғланган.

Шундан сўнг опа-сингиллар ДНК таҳлилини топширган ва натижалар уларнинг қариндош эканини тасдиқлаган. Кейин эса Суй Нин 35 йиллик айрилиқдан сўнг онаси ва синглиси билан дийдорлашиш бахтига муяссар бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиХитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиБугун, 18:30Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиИроқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиБугун, 18:10Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиБугун, 17:13Қирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиҚирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиБугун, 16:44Ироқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиИроқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиБугун, 16:43Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиТрамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиБугун, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди