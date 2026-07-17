Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган экан
Хитойда 35 йил олдин йўқолиб қолган қиз узоқ йиллик қидирувлардан сўнг ўзининг ҳақиқий оиласи билан қайта учрашди. Энг ҳайратланарлиси, у шу йиллар давомида ўз ота-онасидан атиги 100 метр масофада, қўшни кўчада яшаб келгани маълум бўлди. Бу ҳақда Mothership нашри хабар берди.
Нашр маълумотларига кўра, 37 ёшли Суй Нин 1991 йилда Гуанси-Чжуан автоном районининг Наннин шаҳридаги бозорда йўқолиб қолган. Ўша пайтда унинг оиласи мазкур ҳудудда ижарада яшар, отаси эса бозорда озиқ-овқат маҳсулотлари сотиш билан шуғулланарди.
Маълум қилинишича, йўқолган куни отаси икки ёшли қизига озгина пул бериб, яқиндаги дўкондан булочка олиб келишни сўраган. Бироқ қизалоқ йўлдан адашиб, катта улгуржи бозор томон кетиб қолган. У ерда уни бир сотувчи аёл пайқаб, боланинг йўқолганини англаб етгач, карнай орқали унинг ота-онасини топишга ҳаракат қилган. Аммо барча уринишларга қарамай, ҳеч ким келмаган.
Шундан сўнг хитойлик аёл қизалоқни ўз уйига олиб кетиб, уни ўз фарзандидек тарбиялаб, вояга етказган. Бу вақтда эса қизчанинг биологик ота-онаси яна бир неча йил Наннин шаҳрида қолиб, ўша бозорда ишлашда ва қўшни кўчада яшашда давом этган. Афсуски, Суй Ниннинг отаси бутун умри давомида қизини излаган бўлса-да, у қизи билан учрашишга улгурмай, бир неча йил аввал вафот этган.
Кейинчалик асраб олган оиласи билан Дебао шаҳрига кўчиб ўтган Суй Нин ҳақиқий ота-онасини мустақил равишда излашни бошлаган. 7 июль куни у бедарак йўқолган қариндошларни қидириш бўйича махсус хизматда рўйхатдан ўтган ва орадан бир неча соат ўтгач, унинг синглиси у билан боғланган.
Шундан сўнг опа-сингиллар ДНК таҳлилини топширган ва натижалар уларнинг қариндош эканини тасдиқлаган. Кейин эса Суй Нин 35 йиллик айрилиқдан сўнг онаси ва синглиси билан дийдорлашиш бахтига муяссар бўлган.
…