Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олди
Бразилия терма жамоаси футболчиси Неймар 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан сўнг 23 миллион долларлик яхта сотиб олди. Бу ҳақда “TyC Sports” хабар берди.
Нашрга кўра, яхта Рио-де-Жанейродаги Ангра-дус-Рейс шаҳрида жойлашган. Унда олтита каюта, кенг дам олиш ҳудудлари мавжуд бўлиб, юқори палубасида вертолёт қўниш майдончаси ҳам бор.
Маълумот учун, Бразилиянинг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки 1/8 финалда Норвегияга 2:1 ҳисобида мағлуб бўлганидан кейин якунланди. Учрашувда Эрлинг Ҳоланд 79 ва 90-дақиқаларда иккита гол урди. Жароҳати сабабли мундиалнинг дастлабки икки учрашувини ўтказиб юборган Неймар 67-дақиқада захирадан майдонга тушди. У 90+10-дақиқада пеналтидан гол уриб, ҳисобни қисқартирди, аммо бу Бразилияни мағлубиятдан қутқариш учун етарли бўлмади.
…