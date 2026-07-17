Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олди

·0·Дунё
Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олди

Бразилия терма жамоаси футболчиси Неймар 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан сўнг 23 миллион долларлик яхта сотиб олди. Бу ҳақда “TyC Sports” хабар берди.

Нашрга кўра, яхта Рио-де-Жанейродаги Ангра-дус-Рейс шаҳрида жойлашган. Унда олтита каюта, кенг дам олиш ҳудудлари мавжуд бўлиб, юқори палубасида вертолёт қўниш майдончаси ҳам бор.

Маълумот учун, Бразилиянинг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки 1/8 финалда Норвегияга 2:1 ҳисобида мағлуб бўлганидан кейин якунланди. Учрашувда Эрлинг Ҳоланд 79 ва 90-дақиқаларда иккита гол урди. Жароҳати сабабли мундиалнинг дастлабки икки учрашувини ўтказиб юборган Неймар 67-дақиқада захирадан майдонга тушди. У 90+10-дақиқада пеналтидан гол уриб, ҳисобни қисқартирди, аммо бу Бразилияни мағлубиятдан қутқариш учун етарли бўлмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканОта-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканБугун, 18:49Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиХитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиБугун, 18:30Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиИроқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиБугун, 18:10Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиБугун, 17:13Қирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиҚирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиБугун, 16:44Ироқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиИроқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиБугун, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди