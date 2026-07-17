“Today” кўрсатувида Энн Хетеуэйни йиғлатган кутилмаган совға!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хэтэуэй “Today” кўрсатувида иштирок этаётган вақтда кутилмаган совға олди. Унга ҳомиласидаги фарзанди учун “Оdyssey” мавзусида тайёрланган чақалоқ саватчаси кўрсатилди.
Совға таркибида тўқилган гладиатор услубидаги чақалоқ кийими, кичик дубулға ва плаш бор эди. Актриса ушбу буюмларни кўргач, ҳис-туйғуларини яшира олмади.
Энн кичик дубулға ва плашнинг жуда ёқимли кўринишидан таъсирланиб, кўз ёшларини тиёлмади. Кўрсатувдаги бу лаҳза тезда мухлислар эътиборини тортди.
Фойдаланувчилар актрисанинг самимий муносабатини илиқ қабул қилди. Кўпчилик бу ҳолатни она бўлиш арафасидаги табиий ҳаяжон ва меҳр ифодаси сифатида баҳолади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…