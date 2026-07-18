Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилди
Франция миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатини медаль билан якунлаш учун Англияга қарши майдонга тушади. Учрашув Дидие Дешам учун терма жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги баҳс бўлади.
Ҳал қилувчи учрашув олдидан француз мутахассиси футболчиларини ҳиссиётга берилмасдан, бор эътиборни учинчи ўринни эгаллашга қаратишга чақирди.
«Бу ўртоқлик учрашуви эмас»
Дидие Дешам Англияга қарши баҳснинг аҳамиятини камситиш мумкин эмаслигини таъкидлади.
«Биз бор кучимизни ишга солишимиз ва олдимизга қўйилган мақсадга эришишимиз керак. Бу жаҳон чемпионати, ўртоқлик учрашуви эмас», — деди Франция бош мураббийи.
Унинг сўзларига кўра, футболчилар ва мураббийлар штаби турнирни муносиб натижа билан якунлаш учун барча имкониятдан фойдаланиши керак.
Икки жамоа ҳам яримфиналда тўхтади
Франция финал йўлланмаси учун кечган баҳсда мақсадига эриша олмади. Англия ҳам худди шундай оғриқли мағлубиятдан кейин учинчи ўрин учун ўйинда иштирок этади.
«Англия ҳам худди биз каби яримфиналда мағлуб бўлишни истамаганди. Лекин ҳозир икки жамоа ҳам шу ерда», — деди Дешам.
Мутахассис футболчилар ўтган натижани ўйлаш ўрнига, олдинда турган вазифага эътибор қаратиши кераклигини қайд этди.
Франциянинг ягона мақсади маълум
Дешамнинг таъкидлашича, жамоа учун ҳозир фақат битта вазифа бор — жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритиш.
«Эътиборимизни фақат битта мақсадга — учинчи ўринни қўлга киритишга қаратишимиз керак», — деди у.
Франция ва Англия ўртасидаги баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам турнирни ғалаба билан якунлаш ва мухлислар олдидаги нуфузини сақлаб қолиш имкониятини беради.
Дешам сўнгги қарорини ҳам эълон қилди
Франция бош мураббийи Англияга қарши учрашув унинг миллий жамоадаги сўнгги ўйини бўлишини тасдиқлади.
«Биламанки, бу миллий жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги ўйиним бўлади. Мен ҳеч кимнинг йиғлашини истамайман. Ҳаёт давом этаверади», — деди Дешам.
Шу тариқа, Англияга қарши баҳс Франция учун нафақат бронза медали, балки Дешам даврини муносиб якунлаш имконияти ҳам бўлади.
…