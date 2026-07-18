Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилди

·46·Спорт
Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилди

Франция миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатини медаль билан якунлаш учун Англияга қарши майдонга тушади. Учрашув Дидие Дешам учун терма жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги баҳс бўлади.

Ҳал қилувчи учрашув олдидан француз мутахассиси футболчиларини ҳиссиётга берилмасдан, бор эътиборни учинчи ўринни эгаллашга қаратишга чақирди.

«Бу ўртоқлик учрашуви эмас»

Дидие Дешам Англияга қарши баҳснинг аҳамиятини камситиш мумкин эмаслигини таъкидлади.

«Биз бор кучимизни ишга солишимиз ва олдимизга қўйилган мақсадга эришишимиз керак. Бу жаҳон чемпионати, ўртоқлик учрашуви эмас», — деди Франция бош мураббийи.

Унинг сўзларига кўра, футболчилар ва мураббийлар штаби турнирни муносиб натижа билан якунлаш учун барча имкониятдан фойдаланиши керак.

Икки жамоа ҳам яримфиналда тўхтади

Франция финал йўлланмаси учун кечган баҳсда мақсадига эриша олмади. Англия ҳам худди шундай оғриқли мағлубиятдан кейин учинчи ўрин учун ўйинда иштирок этади.

«Англия ҳам худди биз каби яримфиналда мағлуб бўлишни истамаганди. Лекин ҳозир икки жамоа ҳам шу ерда», — деди Дешам.

Мутахассис футболчилар ўтган натижани ўйлаш ўрнига, олдинда турган вазифага эътибор қаратиши кераклигини қайд этди.

Франциянинг ягона мақсади маълум

Дешамнинг таъкидлашича, жамоа учун ҳозир фақат битта вазифа бор — жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритиш.

«Эътиборимизни фақат битта мақсадга — учинчи ўринни қўлга киритишга қаратишимиз керак», — деди у.

Франция ва Англия ўртасидаги баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам турнирни ғалаба билан якунлаш ва мухлислар олдидаги нуфузини сақлаб қолиш имкониятини беради.

Дешам сўнгги қарорини ҳам эълон қилди

Франция бош мураббийи Англияга қарши учрашув унинг миллий жамоадаги сўнгги ўйини бўлишини тасдиқлади.

«Биламанки, бу миллий жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги ўйиним бўлади. Мен ҳеч кимнинг йиғлашини истамайман. Ҳаёт давом этаверади», — деди Дешам.

Шу тариқа, Англияга қарши баҳс Франция учун нафақат бронза медали, балки Дешам даврини муносиб якунлаш имконияти ҳам бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаМесси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаБугун, 10:54Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиТухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиБугун, 10:17Лионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиМесси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди