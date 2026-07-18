Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олди
Англия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиши ортидан Томас Тухелнинг қарорлари кескин муҳокама қилинди. Немис мутахассиси эса алмаштиришларидан афсусланмаслигини, бироқ жавобгарликдан қочмаслигини очиқ айтди.
Францияга қарши учинчи ўрин учун баҳс олдидан Тухел танқидларга жавоб бериб, ўша пайтда қабул қилган қарорларини ҳимоя қилди.
«Айбни олиш керак бўлса, тайёрман»
Матбуот анжуманида Тухел Аргентинага қарши ўйиндаги тактик қарорлар учун жавобгарликни ўз зиммасига олишга тайёрлигини билдирди.
«Агар кимдир айбни ўз зиммасига олиши керак бўлса, мен буни қилишга тайёрман. Агар шундай келишувни имзолаш керак бўлса, розиман», — деди у.
Шу билан бирга, мураббий танқидлар таъсирида ўз қарорларидан воз кечмаслигини ҳам таъкидлади.
Тухел алмаштиришларидан афсусланмаяпти
Англия ҳисобда олдинга чиққанидан кейин Тухелнинг ҳимоявий ўзгаришларга қўл ургани кўплаб саволларга сабаб бўлганди.
Бироқ мутахассис ўша вазиятда жамоа ўйинига аралашиш зарурлигини ҳис қилганини айтди.
«Мен қабул қилган қарорларимдан афсусланмайман. Жамоа учун ниманидир ўзгартириш кераклигини ҳис қилдим», — деди Тухел.
Унинг фикрича, мураббий ўйин давомида вазиятни баҳолаб, тезкор қарор қабул қилиши керак.
Қарор интуиция ва тажрибага асосланган
Тухел алмаштиришларни тасодифан ёки босим остида амалга оширмаганини таъкидлади.
«Қарорни ички туйғуларимга, интуициямга ва тажрибамга таяниб қабул қилдим. Бунинг барчасини жамоага ёрдам бериш ва натижага эришиш учун қилдим», — деди Англия бош мураббийи.
Шунга қарамай, Англия учрашув охирида икки гол ўтказиб юборди ва финал йўлланмасидан маҳрум бўлди.
«Бошқа қарор нима беришини ҳеч ким билмайди»
Тухел танқидчилар билдирган муқобил вариантларга ҳам муносабат билдирди.
Унинг фикрича, бошқа футболчиларни майдонга тушириш ёки тактикани ўзгартириш албатта яхши натижа беришини ҳеч ким кафолатлай олмайди.
«Бошқача алмаштириш ёки бошқа тактик ўзгариш қандай натижа берган бўларди — буни ҳеч ким билмайди», — деди мутахассис.
Энди Англияни Францияга қарши баҳс кутмоқда
Яримфиналдаги мағлубиятдан кейин Англия миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун Францияга қарши майдонга тушади.
Ушбу учрашув Тухел учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Чунки мураббий Аргентинага қарши баҳсдан кейинги танқидларга майдондаги натижа билан жавоб бериш имкониятига эга.
…