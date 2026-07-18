Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олди

·1·Спорт
Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олди

Англия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиши ортидан Томас Тухелнинг қарорлари кескин муҳокама қилинди. Немис мутахассиси эса алмаштиришларидан афсусланмаслигини, бироқ жавобгарликдан қочмаслигини очиқ айтди.

Францияга қарши учинчи ўрин учун баҳс олдидан Тухел танқидларга жавоб бериб, ўша пайтда қабул қилган қарорларини ҳимоя қилди.

«Айбни олиш керак бўлса, тайёрман»

Матбуот анжуманида Тухел Аргентинага қарши ўйиндаги тактик қарорлар учун жавобгарликни ўз зиммасига олишга тайёрлигини билдирди.

«Агар кимдир айбни ўз зиммасига олиши керак бўлса, мен буни қилишга тайёрман. Агар шундай келишувни имзолаш керак бўлса, розиман», — деди у.

Шу билан бирга, мураббий танқидлар таъсирида ўз қарорларидан воз кечмаслигини ҳам таъкидлади.

Тухел алмаштиришларидан афсусланмаяпти

Англия ҳисобда олдинга чиққанидан кейин Тухелнинг ҳимоявий ўзгаришларга қўл ургани кўплаб саволларга сабаб бўлганди.

Бироқ мутахассис ўша вазиятда жамоа ўйинига аралашиш зарурлигини ҳис қилганини айтди.

«Мен қабул қилган қарорларимдан афсусланмайман. Жамоа учун ниманидир ўзгартириш кераклигини ҳис қилдим», — деди Тухел.

Унинг фикрича, мураббий ўйин давомида вазиятни баҳолаб, тезкор қарор қабул қилиши керак.

Қарор интуиция ва тажрибага асосланган

Тухел алмаштиришларни тасодифан ёки босим остида амалга оширмаганини таъкидлади.

«Қарорни ички туйғуларимга, интуициямга ва тажрибамга таяниб қабул қилдим. Бунинг барчасини жамоага ёрдам бериш ва натижага эришиш учун қилдим», — деди Англия бош мураббийи.

Шунга қарамай, Англия учрашув охирида икки гол ўтказиб юборди ва финал йўлланмасидан маҳрум бўлди.

«Бошқа қарор нима беришини ҳеч ким билмайди»

Тухел танқидчилар билдирган муқобил вариантларга ҳам муносабат билдирди.

Унинг фикрича, бошқа футболчиларни майдонга тушириш ёки тактикани ўзгартириш албатта яхши натижа беришини ҳеч ким кафолатлай олмайди.

«Бошқача алмаштириш ёки бошқа тактик ўзгариш қандай натижа берган бўларди — буни ҳеч ким билмайди», — деди мутахассис.

Энди Англияни Францияга қарши баҳс кутмоқда

Яримфиналдаги мағлубиятдан кейин Англия миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун Францияга қарши майдонга тушади.

Ушбу учрашув Тухел учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Чунки мураббий Аргентинага қарши баҳсдан кейинги танқидларга майдондаги натижа билан жавоб бериш имкониятига эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиМесси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиБугун, 09:27Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиТом Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиБугун, 05:56Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди