Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди
Ўзбекистоннинг куч тузилмалари раҳбариятида навбатдаги муҳим кадр ўзгариши амалга оширилди. Рустам Мирзаевич Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раиси этиб тайинланди ва унга генерал-лейтенант махсус унвони берилди.
Янги раҳбар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда қарийб тўрт ўн йиллик тажрибага эга. У оддий терговчиликдан бошлаб, вазир, Миллий гвардия қўмондони ва ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосаригача бўлган лавозимларда ишлаган.
Рустам Жўраевга янги вазифа юклатилди
Президентнинг тегишли фармонларига мувофиқ, Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раиси лавозимига тайинланди.
Шунингдек, давлат раҳбарининг алоҳида фармони билан унга генерал-лейтенант махсус унвони берилди. Жўраев 2026 йил январидан буён ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи лавозимида фаолият юритаётган эди.
Фаолиятини жиноят қидирув тизимида бошлаган
Рустам Жўраев 1968 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. У 1994 йилда Ички ишлар вазирлиги академиясини тамомлаган.
Жўраев меҳнат фаолиятини жиноят қидирув ва тергов тизимида бошлаб, кейинчалик ИИВнинг турли бўлинмаларида раҳбарлик лавозимларида ишлаган.
2008–2012 йилларда Президент девонида инспектор ва бош инспектор бўлган. Кейин Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи ўринбосари, Наманган ҳамда Хоразм вилоятлари ички ишлар бошқармалари бошлиғи лавозимларида фаолият юритган.
Вазирликдан Миллий гвардиягача
Рустам Жўраев 2017–2018 йилларда фавқулодда вазиятлар вазири лавозимида ишлаган.
2018–2020 йилларда ички ишлар вазири ўринбосари ва Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи вазифасини бажарган. 2020 йил март ойида эса Миллий гвардия қўмондони этиб тайинланган.
У Миллий гвардияни қарийб олти йил бошқарди. 2026 йил январь ойида бошқа ишга ўтиши муносабати билан қўмондонликдан озод қилиниб, ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи бўлган.
Алишер Усмонов лавозимидан озод этилди
Рустам Жўраевга қадар Президент давлат хавфсизлик хизматига Алишер Усмонов раҳбарлик қилиб келаётган эди.
Усмонов тегишли фармойиш билан лавозимидан озод этилди. У мазкур тузилмани 2020 йил декабридан буён бошқарган, бунга қадар эса Президент давлат хавфсизлик хизмати раиси ўринбосари бўлиб ишлаган.
Энди Рустам Жўраев зиммасига Президент хавфсизлигини таъминлаш, хизмат фаолиятини мувофиқлаштириш ва тузилма олдидаги вазифаларни амалга ошириш масъулияти юкланади.
…