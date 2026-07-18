Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди

·0·Ўзбекистон
Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди

Ўзбекистоннинг куч тузилмалари раҳбариятида навбатдаги муҳим кадр ўзгариши амалга оширилди. Рустам Мирзаевич Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раиси этиб тайинланди ва унга генерал-лейтенант махсус унвони берилди.

Янги раҳбар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда қарийб тўрт ўн йиллик тажрибага эга. У оддий терговчиликдан бошлаб, вазир, Миллий гвардия қўмондони ва ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосаригача бўлган лавозимларда ишлаган.

Рустам Жўраевга янги вазифа юклатилди

Президентнинг тегишли фармонларига мувофиқ, Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раиси лавозимига тайинланди.

Шунингдек, давлат раҳбарининг алоҳида фармони билан унга генерал-лейтенант махсус унвони берилди. Жўраев 2026 йил январидан буён ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи лавозимида фаолият юритаётган эди.

Фаолиятини жиноят қидирув тизимида бошлаган

Рустам Жўраев 1968 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. У 1994 йилда Ички ишлар вазирлиги академиясини тамомлаган.

Жўраев меҳнат фаолиятини жиноят қидирув ва тергов тизимида бошлаб, кейинчалик ИИВнинг турли бўлинмаларида раҳбарлик лавозимларида ишлаган.

2008–2012 йилларда Президент девонида инспектор ва бош инспектор бўлган. Кейин Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи ўринбосари, Наманган ҳамда Хоразм вилоятлари ички ишлар бошқармалари бошлиғи лавозимларида фаолият юритган.

Вазирликдан Миллий гвардиягача

Рустам Жўраев 2017–2018 йилларда фавқулодда вазиятлар вазири лавозимида ишлаган.

2018–2020 йилларда ички ишлар вазири ўринбосари ва Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи вазифасини бажарган. 2020 йил март ойида эса Миллий гвардия қўмондони этиб тайинланган.

У Миллий гвардияни қарийб олти йил бошқарди. 2026 йил январь ойида бошқа ишга ўтиши муносабати билан қўмондонликдан озод қилиниб, ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи бўлган.

Алишер Усмонов лавозимидан озод этилди

Рустам Жўраевга қадар Президент давлат хавфсизлик хизматига Алишер Усмонов раҳбарлик қилиб келаётган эди.

Усмонов тегишли фармойиш билан лавозимидан озод этилди. У мазкур тузилмани 2020 йил декабридан буён бошқарган, бунга қадар эса Президент давлат хавфсизлик хизмати раиси ўринбосари бўлиб ишлаган.

Энди Рустам Жўраев зиммасига Президент хавфсизлигини таъминлаш, хизмат фаолиятини мувофиқлаштириш ва тузилма олдидаги вазифаларни амалга ошириш масъулияти юкланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаРоссия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаБугун, 05:15Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Кеча, 16:40 Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилдиКеча, 16:18Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиЎзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиКеча, 12:48Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб берди16.07, 20:40Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга берди16.07, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда