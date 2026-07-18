Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошланди

·0·Ўзбекистон
Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошланди

Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови йўлга қўйилди. Олти вагондан иборат замонавий таркиб 192 километрлик йўналишда ҳаракатланади.

Маълумотга кўра, поезд бир кунда 1 000 нафаргача йўловчи ташиш имконига эга. Йиллик ҳисобда бу кўрсаткич 300 минг нафаргача етиши мумкин.

Янги электропоездда 586 та ўриндиқ мавжуд. Таркиб соатига 120 километргача тезликда ҳаракатлана олади.

Йўловчилар учун кондиционер, иситиш тизими, юмшоқ ўриндиқлар, Wi-Fi ва USB-разъёмлар ўрнатилган. Ногиронлиги бўлган шахслар учун кўтаргичлар, велосипедлар учун махсус майдончалар ҳам кўзда тутилган.

Хавфсизлик учун видеокузатув тизими ва электрон ахборот таблолари ишлайди. Янги рейс Тошкент ва Бекобод ўртасидаги транспорт алоқасини яхшилаш ҳамда йўловчиларга қулай шароит яратишга қаратилган.

ТошкентБекободЭлектропоездТемир йўлЙўловчиWi-Fi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиБугун, 10:10Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаРоссия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаБугун, 05:15Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Кеча, 16:40 Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилдиКеча, 16:18Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиЎзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиКеча, 12:48Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб берди16.07, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда