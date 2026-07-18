Лионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқлади
Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Ҳал қилувчи баҳс олдидан Лионел Скалони рақибнинг ўйини жамоаси учун сир эмаслигини, аммо ғалаба учун фақат ҳимояланишнинг ўзи етарли бўлмаслигини таъкидлади.
Аргентина бош мураббийининг сўзларига кўра, жамоа Испаниянинг хавфли жиҳатларини чеклаш билан бирга, рақибга ўз ўйинини ҳам қабул қилдириши керак.
Испания аввалдан ўрганилган
Лионел Скалони Аргентина мураббийлар штаби Испания миллий жамоасини анча олдин таҳлил қилишни бошлаганини маълум қилди.
«Биз Испанияни аввал ҳам таҳлил қилганмиз, чунки улар билан март ойида ўйнашимиз керак эди», — деди мутахассис матбуот анжуманида.
Унинг таъкидлашича, Аргентина декабрь ойидан бошлаб жаҳон чемпионатида дуч келиши мумкин бўлган барча эҳтимолий рақибларни ўрганиб чиққан.
Шу сабабли финал олдидан фақат Испанияга алоҳида эътибор қаратилмаган.
«Уларнинг қандай ўйнашини яхши биламиз»
Скалони Испаниянинг ўйин услуби ва кучли томонлари футбол жамоатчилигига яхши маълум эканини айтди.
«Уларни яна бошдан таҳлил қилиш ҳам энг тўғри йўл эмас. Биз испанияликларнинг қандай ўйнашини яхши биламиз ва уларнинг кучли жиҳатлари ҳаммага маълум», — деди у.
Испания тўп назорати, қисқа паслар ва жамоавий ҳаракатлар орқали рақибга босим ўтказиши билан ажралиб туради. Аргентина эса финалда бу устунликларни имкон қадар чеклашга ҳаракат қилади.
Аргентина фақат ҳимояланиб қолмайди
Скалонининг таъкидлашича, Испаниянинг ҳужумларини тўхтатиш финалдаги ягона вазифа эмас.
«Биз уларнинг энг хавфли томонларини зарарсизлантиришга ҳаракат қиламиз. Шу билан бирга, ўз ўйинимизни ҳам рақибга сингдиришимиз керак», — деди мураббий.
У Аргентина айнан Испанияга қарши самарали деб ҳисобланган тактик усуллардан фойдаланишини қўшимча қилди.
Демак, амалдаги жаҳон чемпионлари финалда рақибнинг хатосини кутиб ўтирмай, ташаббусни қўлга олишга ҳам уринади.
Финалда тарихий натижа кутилмоқда
Испания ва Аргентина ўртасидаги жаҳон чемпионати финали 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.
Аргентина ғалаба қозонса, ўз тарихида тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлади. Испания эса иккинчи бор дунё кубогини қўлга киритиш учун майдонга тушади.
Финалда Испаниянинг тўп назорати устун келадими ёки Скалонининг режаси Аргентинага навбатдаги чемпионликни олиб келадими?
…