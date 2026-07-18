Лионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқлади

·0·Спорт
Лионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқлади

Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Ҳал қилувчи баҳс олдидан Лионел Скалони рақибнинг ўйини жамоаси учун сир эмаслигини, аммо ғалаба учун фақат ҳимояланишнинг ўзи етарли бўлмаслигини таъкидлади.

Аргентина бош мураббийининг сўзларига кўра, жамоа Испаниянинг хавфли жиҳатларини чеклаш билан бирга, рақибга ўз ўйинини ҳам қабул қилдириши керак.

Испания аввалдан ўрганилган

Лионел Скалони Аргентина мураббийлар штаби Испания миллий жамоасини анча олдин таҳлил қилишни бошлаганини маълум қилди.

«Биз Испанияни аввал ҳам таҳлил қилганмиз, чунки улар билан март ойида ўйнашимиз керак эди», — деди мутахассис матбуот анжуманида.

Унинг таъкидлашича, Аргентина декабрь ойидан бошлаб жаҳон чемпионатида дуч келиши мумкин бўлган барча эҳтимолий рақибларни ўрганиб чиққан.

Шу сабабли финал олдидан фақат Испанияга алоҳида эътибор қаратилмаган.

«Уларнинг қандай ўйнашини яхши биламиз»

Скалони Испаниянинг ўйин услуби ва кучли томонлари футбол жамоатчилигига яхши маълум эканини айтди.

«Уларни яна бошдан таҳлил қилиш ҳам энг тўғри йўл эмас. Биз испанияликларнинг қандай ўйнашини яхши биламиз ва уларнинг кучли жиҳатлари ҳаммага маълум», — деди у.

Испания тўп назорати, қисқа паслар ва жамоавий ҳаракатлар орқали рақибга босим ўтказиши билан ажралиб туради. Аргентина эса финалда бу устунликларни имкон қадар чеклашга ҳаракат қилади.

Аргентина фақат ҳимояланиб қолмайди

Скалонининг таъкидлашича, Испаниянинг ҳужумларини тўхтатиш финалдаги ягона вазифа эмас.

«Биз уларнинг энг хавфли томонларини зарарсизлантиришга ҳаракат қиламиз. Шу билан бирга, ўз ўйинимизни ҳам рақибга сингдиришимиз керак», — деди мураббий.

У Аргентина айнан Испанияга қарши самарали деб ҳисобланган тактик усуллардан фойдаланишини қўшимча қилди.

Демак, амалдаги жаҳон чемпионлари финалда рақибнинг хатосини кутиб ўтирмай, ташаббусни қўлга олишга ҳам уринади.

Финалда тарихий натижа кутилмоқда

Испания ва Аргентина ўртасидаги жаҳон чемпионати финали 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.

Аргентина ғалаба қозонса, ўз тарихида тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлади. Испания эса иккинчи бор дунё кубогини қўлга киритиш учун майдонга тушади.

Финалда Испаниянинг тўп назорати устун келадими ёки Скалонининг режаси Аргентинага навбатдаги чемпионликни олиб келадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиМесси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиБугун, 09:27Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиТом Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиБугун, 05:56Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиМуҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиКеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди