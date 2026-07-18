Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкин
Япония автосаноатининг етакчиси Toyota компанияси сўнгги йилларда оммалашган сенсорли бошқарув тизимларига нисбатан ўз ёндашувини қайта кўриб чиқмоқда. Компания муҳандислари янги моделларда, хусусан, Toyota RAV4 кроссоверининг сўнгги авлодида экранларга ҳаддан ташқари кўп функциялар юклангани ва бу ҳайдовчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкинлигини тан олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Toyota RAV4 лойиҳасининг бош муҳандиси Ёшинори Нагане ixbt.com нашрига берган интервюсида маълум қилишича, компания фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини диққат билан ўрганмоқда. Агар ҳайдовчилар сенсорли панеллардан норози бўлишса, ишлаб чиқарувчи келгуси янгиланишларда анъанавий жисмоний тугмалар ва айланма калитларни (шалкалларни) қайтаришга тайёр.
Сенсорли бошқарувнинг камчиликлариҲозирги вақтда янги авлод Toyota RAV4 моделида овоз баландлиги, кондиционер ҳарорати ва ҳаракат режимларини танлаш учун жисмоний тугмалар сақлаб қолинган. Бироқ, илгари алоҳида калитлар орқали бошқарилган ҳаво оқими йўналиши, ўриндиқларни иситиш каби муҳим функциялар марказий сенсорли экранга кўчирилган. Муҳандиснинг сўзларига кўра, дастлаб Toyota жисмоний тугмалар сонини янада кўпроқ қисқартиришни режалаштирган эди.
"Ҳозирда экранга жуда кўп функциялар жойлаштирилган. Биз жамоа билан қанча тугмани сақлаб қолиш масаласини узоқ муҳокама қилдик, чунки кўпроқ имкониятларни экранга кўчиришга ҳаракат қилган эдик", — дейди Ёшинори Нагане. Унинг таъкидлашича, ҳайдовчиларнинг хавфсизлиги ва қулайлиги учун айрим функцияларни кўрмасдан, сезги орқали бошқариш муҳим аҳамиятга эга.
Бозордаги ўзгаришлар ва ҳайдовчилар талабиҚизиғи шундаки, ҳатто технологик жиҳатдан энг илғор ҳисобланган Хитой бозорида ҳам истеъмолчиларнинг диди ўзгара бошлаган. Toyota вакилининг сўзларига кўра, хитойлик ҳайдовчилар ҳам ҳамма нарса фақат экранга боғлиқ бўлган автомобиллардан чарчашган. Улар кўпроқ ишончли ва фойдаланишда осон бўлган механик бошқарув элементларини афзал кўришмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota RAV4 ва бошқа япон моделлари ўзининг ишончлилиги билан машҳур. Маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам йўл давомида чалғимасдан бошқариш имконини берувчи тугмаларнинг мавжудлиги муҳим омил ҳисобланади. Сенсорли экранлар қуёш нури остида яхши кўринмаслиги ёки совуқ ҳавода секин ишлаши каби муаммолар ҳайдовчиларда эътироз уйғотиши табиий.
Toyota раҳбарияти агар эҳтиёж сезилса, келажакдаги моделларда жисмоний бошқарув элементларини кўпайтиришга вада бермоқда. Бу қадам нафақат қулайликни оширади, балки ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмаслик орқали ҳаракат хавфсизлигини ҳам таъминлайди. Компания ҳозирда фойдаланувчиларнинг ҳар бир фикрини таҳлил қилиб, "олтин ўрталиқ"ни топиш устида ишламоқда.
…