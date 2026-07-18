Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкин

·0·Авто
Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкин

Япония автосаноатининг етакчиси Toyota компанияси сўнгги йилларда оммалашган сенсорли бошқарув тизимларига нисбатан ўз ёндашувини қайта кўриб чиқмоқда. Компания муҳандислари янги моделларда, хусусан, Toyota RAV4 кроссоверининг сўнгги авлодида экранларга ҳаддан ташқари кўп функциялар юклангани ва бу ҳайдовчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкинлигини тан олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Toyota RAV4 лойиҳасининг бош муҳандиси Ёшинори Нагане ixbt.com нашрига берган интервюсида маълум қилишича, компания фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини диққат билан ўрганмоқда. Агар ҳайдовчилар сенсорли панеллардан норози бўлишса, ишлаб чиқарувчи келгуси янгиланишларда анъанавий жисмоний тугмалар ва айланма калитларни (шалкалларни) қайтаришга тайёр.

Сенсорли бошқарувнинг камчиликлари

Ҳозирги вақтда янги авлод Toyota RAV4 моделида овоз баландлиги, кондиционер ҳарорати ва ҳаракат режимларини танлаш учун жисмоний тугмалар сақлаб қолинган. Бироқ, илгари алоҳида калитлар орқали бошқарилган ҳаво оқими йўналиши, ўриндиқларни иситиш каби муҳим функциялар марказий сенсорли экранга кўчирилган. Муҳандиснинг сўзларига кўра, дастлаб Toyota жисмоний тугмалар сонини янада кўпроқ қисқартиришни режалаштирган эди.

"Ҳозирда экранга жуда кўп функциялар жойлаштирилган. Биз жамоа билан қанча тугмани сақлаб қолиш масаласини узоқ муҳокама қилдик, чунки кўпроқ имкониятларни экранга кўчиришга ҳаракат қилган эдик", — дейди Ёшинори Нагане. Унинг таъкидлашича, ҳайдовчиларнинг хавфсизлиги ва қулайлиги учун айрим функцияларни кўрмасдан, сезги орқали бошқариш муҳим аҳамиятга эга.

Бозордаги ўзгаришлар ва ҳайдовчилар талаби

Қизиғи шундаки, ҳатто технологик жиҳатдан энг илғор ҳисобланган Хитой бозорида ҳам истеъмолчиларнинг диди ўзгара бошлаган. Toyota вакилининг сўзларига кўра, хитойлик ҳайдовчилар ҳам ҳамма нарса фақат экранга боғлиқ бўлган автомобиллардан чарчашган. Улар кўпроқ ишончли ва фойдаланишда осон бўлган механик бошқарув элементларини афзал кўришмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota RAV4 ва бошқа япон моделлари ўзининг ишончлилиги билан машҳур. Маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам йўл давомида чалғимасдан бошқариш имконини берувчи тугмаларнинг мавжудлиги муҳим омил ҳисобланади. Сенсорли экранлар қуёш нури остида яхши кўринмаслиги ёки совуқ ҳавода секин ишлаши каби муаммолар ҳайдовчиларда эътироз уйғотиши табиий.

Toyota раҳбарияти агар эҳтиёж сезилса, келажакдаги моделларда жисмоний бошқарув элементларини кўпайтиришга вада бермоқда. Бу қадам нафақат қулайликни оширади, балки ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмаслик орқали ҳаракат хавфсизлигини ҳам таъминлайди. Компания ҳозирда фойдаланувчиларнинг ҳар бир фикрини таҳлил қилиб, "олтин ўрталиқ"ни топиш устида ишламоқда.

ToyotaRAV4АвтомобилТехнологияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Бугун, 08:26Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқFiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқКеча, 19:20Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаNiva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаКеча, 16:27Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиЯнги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиКеча, 15:28Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиPeugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиКеча, 12:25Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиAston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиКеча, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб