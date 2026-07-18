SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета — Starship парвозлари учун зарур бўлган инфратузилмани кенгайтиришда давом этмоқда. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган 37A майдончасида улкан Мечазилла минорасининг қурилиши ҳал қилувчи паллага кирди. Ушбу иншоот нафақат ракетани учириш, балки унинг қайтиб тушадиган қисмларини ҳавода тутиб олиш вазифасини ҳам бажаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, айни пайтда миноранинг эттинчи модули муваффақиятли ўрнатилди. Саккизинчи секцияни кўтариш ишлари эса яқин дам олиш кунларида, об-ҳаво шароити имкон бериши билан амалга оширилиши режалаштирилган. Жами тўққизта модулдан иборат бўладиган ушбу миноранинг қурилиши якунланишига жуда оз вақт қолди. Охирги, тўққизинчи модул ўрнатилгач, иншоотнинг юқори қисмига махсус блоклар ва кўтариш механизмлари тизими жойлаштирилади.
Дунёнинг энг қувватли крани ишга солинганМазкур улкан лойиҳани амалга ошириш учун SpaceX дунёдаги энг қувватли занжирли кран — Германияда ишлаб чиқарилган Лиебҳерр ЛР 13000 дан фойдаланмоқда. Ушбу техника гиганти 3000 тоннагача бўлган юкни кўтариш имкониятига эга бўлиб, у мураккаб муҳандислик конструкцияларини юқори аниқликда йиғишда тенгсиз ҳисобланади. Айнан шу кран ёрдамида Мечазилла секциялари бирин-кетин қад ростламоқда.
Асосий секциялар монтаж қилиб бўлингач, муҳандислар миноранинг энг муҳим қисми — "чопстиккс" деб аталувчи механик "қўллар"ни ўрнатишга киришадилар. Бу тизим Starship ракетасининг биринчи босқичи бўлган Super Heavy тезлаткичини вертикал ҳолатда тутиб олиш учун мўлжалланган. Бу технология ракеталардан қайта-қайта фойдаланиш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади.
Starship лойиҳасининг келажагиКанаверал бурнидаги ушбу янги старт майдончаси SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга. Ҳозирда асосий синовлар Техасдаги Starbase базасида ўтказилаётган бўлса, Флоридадаги янги минора Starship тизимининг тижорий ва илмий парвозлари, жумладан, Ой ва Марс миссиялари учун асосий дарвоза вазифасини ўтайди.
ixbt.com маълумотига кўра, яқинда ижтимоий тармоқларда қурилиш майдончасидан олинган илк юқори сифатли фотосуратлар эълон қилинди. Унда нафақат миноранинг баландлиги, балки SpaceX томонидан яратилаётган инфратузилманинг кўлами ҳам яққол кўринади. Қурилиш якунлангач, ушбу ҳудудда ракетага хизмат кўрсатиш тизимлари ва ёқилғи қуйиш мажмуалари ҳам тўлиқ ишга туширилади.
Starship лойиҳаси доирасидаги ушбу ишлар коинотни ўзлаштириш харажатларини кескин камайтиришга қаратилган. Мечазилла минорасининг муваффақиятли қурилиши SpaceX компаниясига ракеталарни учириш ва уларни қайта тайёрлаш вақтини бир неча соатгача қисқартириш имконини беради, бу эса космонавтика тарихида инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда.
…