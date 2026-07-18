SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда

·26·Техно
SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета — Starship парвозлари учун зарур бўлган инфратузилмани кенгайтиришда давом этмоқда. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган 37A майдончасида улкан Мечазилла минорасининг қурилиши ҳал қилувчи паллага кирди. Ушбу иншоот нафақат ракетани учириш, балки унинг қайтиб тушадиган қисмларини ҳавода тутиб олиш вазифасини ҳам бажаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, айни пайтда миноранинг эттинчи модули муваффақиятли ўрнатилди. Саккизинчи секцияни кўтариш ишлари эса яқин дам олиш кунларида, об-ҳаво шароити имкон бериши билан амалга оширилиши режалаштирилган. Жами тўққизта модулдан иборат бўладиган ушбу миноранинг қурилиши якунланишига жуда оз вақт қолди. Охирги, тўққизинчи модул ўрнатилгач, иншоотнинг юқори қисмига махсус блоклар ва кўтариш механизмлари тизими жойлаштирилади.

Дунёнинг энг қувватли крани ишга солинган

Мазкур улкан лойиҳани амалга ошириш учун SpaceX дунёдаги энг қувватли занжирли кран — Германияда ишлаб чиқарилган Лиебҳерр ЛР 13000 дан фойдаланмоқда. Ушбу техника гиганти 3000 тоннагача бўлган юкни кўтариш имкониятига эга бўлиб, у мураккаб муҳандислик конструкцияларини юқори аниқликда йиғишда тенгсиз ҳисобланади. Айнан шу кран ёрдамида Мечазилла секциялари бирин-кетин қад ростламоқда.

Асосий секциялар монтаж қилиб бўлингач, муҳандислар миноранинг энг муҳим қисми — "чопстиккс" деб аталувчи механик "қўллар"ни ўрнатишга киришадилар. Бу тизим Starship ракетасининг биринчи босқичи бўлган Super Heavy тезлаткичини вертикал ҳолатда тутиб олиш учун мўлжалланган. Бу технология ракеталардан қайта-қайта фойдаланиш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади.

Starship лойиҳасининг келажаги

Канаверал бурнидаги ушбу янги старт майдончаси SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга. Ҳозирда асосий синовлар Техасдаги Starbase базасида ўтказилаётган бўлса, Флоридадаги янги минора Starship тизимининг тижорий ва илмий парвозлари, жумладан, Ой ва Марс миссиялари учун асосий дарвоза вазифасини ўтайди.

ixbt.com маълумотига кўра, яқинда ижтимоий тармоқларда қурилиш майдончасидан олинган илк юқори сифатли фотосуратлар эълон қилинди. Унда нафақат миноранинг баландлиги, балки SpaceX томонидан яратилаётган инфратузилманинг кўлами ҳам яққол кўринади. Қурилиш якунлангач, ушбу ҳудудда ракетага хизмат кўрсатиш тизимлари ва ёқилғи қуйиш мажмуалари ҳам тўлиқ ишга туширилади.

Starship лойиҳаси доирасидаги ушбу ишлар коинотни ўзлаштириш харажатларини кескин камайтиришга қаратилган. Мечазилла минорасининг муваффақиятли қурилиши SpaceX компаниясига ракеталарни учириш ва уларни қайта тайёрлаш вақтини бир неча соатгача қисқартириш имконини беради, бу эса космонавтика тарихида инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда.

SpaceXStarshipМечазиллаИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиЭрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиБугун, 12:26Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиИроқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиБугун, 10:51Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Бугун, 10:00Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиБугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди