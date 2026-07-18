Wildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор

·34·Дунё
Wildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор

Россиянинг Тамбов ва Москва вилоятларида жойлашган Wildberries логистика марказлари дронлар ҳужумига учради. Ҳодиса оқибатида етти киши ҳалок бўлди, 40 дан ортиқ фуқаро турли даражада жароҳат олди.

Маълумотларга кўра, 18 июлга ўтар кечаси Тамбов вилоятининг Котовск шаҳридаги логистика марказига бир нечта дрон келиб урилган. Вилоят раҳбари Евгений Первишов билдиришича, ҳужум вақтида омборда тунги сменада меҳнат қилаётган етти нафар ходим ҳалок бўлган, яна 24 киши тан жароҳати олган.

Зарба оқибатида омбор ҳудудида йирик ёнғин келиб чиққан. Ёнғин-қутқарув хизматлари тезкор равишда воқеа жойига етиб бориб, алангани бартараф этган. Айни пайтда ҳудудда қутқарув ишлари ва зарарни баҳолаш жараёнлари давом этмоқда.

Wildberries матбуот хизмати ҳам Котовскдаги омбор билан бир қаторда Москва вилоятининг Электросталь шаҳридаги логистика маркази ҳам дронлар ҳужумига учраганини тасдиқлади.

Москва вилояти губернатори Андрей Воробёвнинг маълум қилишича, Электросталь шаҳридаги ҳужум натижасида яна 24 киши жабрланган. Улардан айримларининг аҳволи оғир экани айтилмоқда.

Шунингдек, ҳужумлар вақтида Ногинск шаҳридаги нефть базасида ҳам ёнғин чиққан. У ерда икки киши жароҳатланган. Хавфсизлик чораси сифатида яқин атрофда жойлашган туғуруқхона беморлари бошқа тиббиёт муассасаларига эвакуация қилинган.

Бундан ташқари, Владимир шаҳрида дрон кўп қаватли турар жойлардан бирига тушиб, хонадонда ёнғин келтириб чиқарган. Вилоят раҳбариятининг дастлабки маълумотига кўра, ушбу ҳодисада жабрланганлар қайд этилмаган.

Россия расмийлари мазкур ҳужумларни Украина дронлари амалга оширганини маълум қилди. Украина томони эса ҳозирча бу воқеа юзасидан расмий баёнот бермаган ва ҳужум учун масъулиятни ўз зиммасига олмаган.

Сўнгги вақтларда Россия ҳудудларига дронлар орқали уюштирилаётган ҳужумлар сони ортиб бормоқда. Бу эса мамлакатнинг бир қатор стратегик объектларида хавфсизлик чораларини янада кучайтиришга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилиндиБугун, 13:03Мактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлдиМактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлдиБугун, 12:58Олимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиОлимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиБугун, 12:04Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Бугун, 10:00Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиУкраинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиБугун, 09:48Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиОёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?