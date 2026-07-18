7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди

·54·Дунё
7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди

Мексиканинг Тинч океани соҳилларига яқин ҳудудида 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Ер силкиниши ортидан цунами хавфи ҳақида расмий огоҳлантириш берилган бўлса-да, вазият баҳолангандан сўнг у бекор қилинди.

Маълумотларга кўра, зилзила 17 июль куни маҳаллий вақт билан соат 08:48 да Чьяпас штатидаги Пуэрто-Мадеро порти атрофида, Гватемала чегарасига яқин ҳудудда қайд этилди. Ер ости силкинишининг эпицентри аҳоли яшаш пунктидан тахминан 10 километр шимолда жойлашган.

Мексика Миллий сейсмология маркази асосий зилзиладан кейин 5,2 магнитудали такрорий ер силкиниши ҳам кузатилганини маълум қилди.

Ҳодисадан сўнг АҚШ Миллий океан ва атмосфера бошқармаси эпицентрдан 300 километргача бўлган қирғоқ ҳудудлари учун цунами хавфи ҳақида огоҳлантириш эълон қилди. Бироқ мутахассислар вазиятни қайта баҳолагандан сўнг тахминан бир соат ўтиб ушбу огоҳлантириш расман бекор қилинди.

Зилзиладан кейин Мексика ҳукумати қутқарув хизматлари, хавфсизлик кучлари ва фуқаро муҳофазаси бўлинмаларини ҳудудга сафарбар қилди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳозирча ҳалок бўлганлар, жабрланганлар ёки йирик вайронагарчиликлар қайд этилмаган.

Мамлакат Ҳарбий-денгиз кучлари вазири Раймундо Педро Моралес Анхелес айрим қирғоқ ҳудудларида денгиз сатҳи ярим метргача кўтарилиши мумкинлигини билдириб, фуқароларни эҳтиёт чораси сифатида соҳиллардан вақтинча узоқроқ туришга чақирди.

Шу билан бирга, Чьяпас штатининг эпицентрга яқин айрим аҳоли пунктларида профилактик мақсадда эвакуация ишлари амалга оширилди. Расмийлар таъкидлашича, мамлакатнинг жануби-шарқий қисмида жиддий зарар ёки кенг кўламли фавқулодда ҳолатлар кузатилмаган.

Айни пайтда мутахассислар вазиятни доимий назорат қилиб, эҳтимолий такрорий силкинишлар бўйича мониторинг ишларини давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар борWildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар борБугун, 13:01Мактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлдиМактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлдиБугун, 12:58Олимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиОлимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиБугун, 12:04Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Бугун, 10:00Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиУкраинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиБугун, 09:48Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиОёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?