Мактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлди

·66·Дунё
Мактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлди

Уганданинг шарқий ҳудудида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида ўнлаб ўқувчиларнинг умрига зомин бўлди. Мактаб экскурсиясидан қайтаётган автобус ағдарилиши натижасида 21 киши, жумладан, 20 нафар бола ҳалок бўлди. Яна 28 нафардан ортиқ ўқувчи турли даражада жароҳат олган.

Фожиа Капчорва округидаги Чекватит қишлоғи яқинида содир бўлган. Маълум қилинишича, Кампала шаҳридаги Қирол Девид номидаги бошланғич мактаб ўқувчилари Сипи шаршараларига уюштирилган саёҳатдан қайтиб келаётган вақтда автобус ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган.

Дастлабки маълумотларга кўра, транспорт воситаси йўлдан чиқиб кетган, катта тошга келиб урилган ва шундан сўнг ағдарилиб кетган. Оқибатда автобус ичидаги кўплаб йўловчилар оғир тан жароҳатлари олган.

Yo'l chetida to'planib qolgan shikastlangan mebellar va ularni kuzatayotgan odamlar.

Фожиа натижасида 20 нафар ўқувчи билан бир қаторда мактабнинг асосчиси ва раҳбари ҳам вафот этган. Жароҳатланган болалар ҳамда уч нафар катта ёшли шахс шошилинч равишда яқин атрофдаги шифохоналарга етказилган. Шифокорлар маълумотига кўра, камида тўққиз нафар жабрланувчининг аҳволи оғир.

Маҳаллий тиббиёт ходимлари айрим ярадорларга ҳодиса жойининг ўзида биринчи тиббий ёрдам кўрсатган.

Юз берган фожиадан сўнг Уганда ҳукумати мамлакат бўйлаб мактаб экскурсиялари ва ўқувчилар иштирокидаги жамоавий сафарларни вақтинча тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилди. Расмийларга кўра, мазкур чеклов ўқувчилар хавфсизлигига оид талаблар қайта кўриб чиқилгунга қадар амал қилади.

Шунингдек, ҳукумат мактаб автобусларининг техник ҳолатини текшириш, ўқувчиларни ташувчи ҳайдовчилар учун хавфсизлик талабларини кучайтириш ҳамда фожиа сабабларини атрофлича ўрганиш бўйича қўшимча чора-тадбирларни бошлаган.

Ҳозирда полиция автобуснинг техник ҳолати, ҳайдовчининг ҳаракатлари ва ҳалокатга олиб келган бошқа омиллар юзасидан тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.

УгандаКампалаСипиКинг Дэвид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилиндиБугун, 13:03Wildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар борWildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар борБугун, 13:01Олимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиОлимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиБугун, 12:04Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Бугун, 10:00Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиУкраинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиБугун, 09:48Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиОёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?