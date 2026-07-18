Мактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлди
Уганданинг шарқий ҳудудида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида ўнлаб ўқувчиларнинг умрига зомин бўлди. Мактаб экскурсиясидан қайтаётган автобус ағдарилиши натижасида 21 киши, жумладан, 20 нафар бола ҳалок бўлди. Яна 28 нафардан ортиқ ўқувчи турли даражада жароҳат олган.
Фожиа Капчорва округидаги Чекватит қишлоғи яқинида содир бўлган. Маълум қилинишича, Кампала шаҳридаги Қирол Девид номидаги бошланғич мактаб ўқувчилари Сипи шаршараларига уюштирилган саёҳатдан қайтиб келаётган вақтда автобус ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган.
Дастлабки маълумотларга кўра, транспорт воситаси йўлдан чиқиб кетган, катта тошга келиб урилган ва шундан сўнг ағдарилиб кетган. Оқибатда автобус ичидаги кўплаб йўловчилар оғир тан жароҳатлари олган.
Фожиа натижасида 20 нафар ўқувчи билан бир қаторда мактабнинг асосчиси ва раҳбари ҳам вафот этган. Жароҳатланган болалар ҳамда уч нафар катта ёшли шахс шошилинч равишда яқин атрофдаги шифохоналарга етказилган. Шифокорлар маълумотига кўра, камида тўққиз нафар жабрланувчининг аҳволи оғир.
Маҳаллий тиббиёт ходимлари айрим ярадорларга ҳодиса жойининг ўзида биринчи тиббий ёрдам кўрсатган.
Юз берган фожиадан сўнг Уганда ҳукумати мамлакат бўйлаб мактаб экскурсиялари ва ўқувчилар иштирокидаги жамоавий сафарларни вақтинча тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилди. Расмийларга кўра, мазкур чеклов ўқувчилар хавфсизлигига оид талаблар қайта кўриб чиқилгунга қадар амал қилади.
Шунингдек, ҳукумат мактаб автобусларининг техник ҳолатини текшириш, ўқувчиларни ташувчи ҳайдовчилар учун хавфсизлик талабларини кучайтириш ҳамда фожиа сабабларини атрофлича ўрганиш бўйича қўшимча чора-тадбирларни бошлаган.
Ҳозирда полиция автобуснинг техник ҳолати, ҳайдовчининг ҳаракатлари ва ҳалокатга олиб келган бошқа омиллар юзасидан тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.
…