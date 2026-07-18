Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқда

·72·Спорт
Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, ўзининг азалий рақиби Тоттенхем сафидаги энг иқтидорли ёш ҳимоячилардан бири Элижаҳ Упсон билан келишувга эришди. 18 ёшли марказий ҳимоячи Спурс билан янги шартнома имзолашдан бош тортган ва эндиликда у эркин агент сифатида Тўпчилар сафига бориб қўшилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, томонлар узоқ муддатли ҳамкорлик бўйича барча ҳужжатларни имзолаб бўлишган. Мазкур трансфер Шимолий Лондоннинг икки гранди ўртасидаги рақобат фонида ўзига хос шов-шувга сабаб бўлмоқда. Упсон Микел Артета лойиҳасининг бир қисми бўлишни истаган ва тез орада бу борада расмий баёнот берилиши кутилмоқда.

Ёш иқтидорнинг танлови ва рақобат

Элижаҳ Упсон Тоттенхем академиясининг энг истиқболли вакилларидан бири саналса-да, унинг асосий таркибга йўл олиши бирмунча қийинлашган эди. Goal.com нашрининг ёзишича, Тоттенхем ҳимоя чизиғини Маркос Сенеси ва Жан Паул ван Ҳекке каби ўйинчилар билан кучайтиргани ёш ҳимоячининг имкониятларини пасайтириб юборган. Шунингдек, жамоада Миккй ван де Вен ва Кристиан Ромеро каби тажрибали ҳимоячиларнинг борлиги ҳам Упсоннинг кетиш ҳақидаги қарорига таъсир қилган.

Арсенал узоқ вақтдан бери ёш ўйинчиларга имконият бериш борасида Англия Премер-лигасининг энг яхши клубларидан бири бўлиб келмоқда. Букайо Сака, Этан Нванери ва Мйлес Левис-Скеллй каби футболчиларнинг асосий таркибга муваффақиятли интеграция қилиниши Упсон учун асосий мотивация манбаи бўлгани айтилмоқда.

Арсенал таркибидаги ўзгаришлар

Ушбу трансфер Арсенал учун жорий ёздаги ягона янгилик эмас. Клуб таркибни ёшартириш ва кучайтириш борасида тизимли иш олиб бормоқда. Тўпчилар бунгача қуйидаги ҳаракатларни амалга оширди:

  • Дарвозабон Иллан Меслиер билан шартнома имзоланди;
  • Грециялик ҳужумчи Чристос Тзолис трансфери бўйича келишувга эришилди;
  • Тажрибали ҳужумчи Леандро Троссард жамоани тарк этиб, Besiktas клубига йўл олди.
Элижаҳ Упсоннинг келиши жамоа ҳимоясининг келажаги учун муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Гарчи Кристиан Ромеро каби юлдузларга Интер ва Барселона томонидан қизиқиш бўлаётган бўлса-да, Упсон ўз ривожланишини айнан Микел Артета қўл остида давом эттиришни афзал кўрди. Бу трансфер нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки икки ашаддий рақиб ўртасидаги курашда Арсеналнинг навбатдаги ғалабаси сифатида ҳам талқин қилинмоқда.

АрсеналТоттенҳамТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиЛионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиБугун, 14:21Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиТрамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиБугун, 14:02Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Бугун, 13:35Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди