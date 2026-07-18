Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, ўзининг азалий рақиби Тоттенхем сафидаги энг иқтидорли ёш ҳимоячилардан бири Элижаҳ Упсон билан келишувга эришди. 18 ёшли марказий ҳимоячи Спурс билан янги шартнома имзолашдан бош тортган ва эндиликда у эркин агент сифатида Тўпчилар сафига бориб қўшилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, томонлар узоқ муддатли ҳамкорлик бўйича барча ҳужжатларни имзолаб бўлишган. Мазкур трансфер Шимолий Лондоннинг икки гранди ўртасидаги рақобат фонида ўзига хос шов-шувга сабаб бўлмоқда. Упсон Микел Артета лойиҳасининг бир қисми бўлишни истаган ва тез орада бу борада расмий баёнот берилиши кутилмоқда.
Ёш иқтидорнинг танлови ва рақобатЭлижаҳ Упсон Тоттенхем академиясининг энг истиқболли вакилларидан бири саналса-да, унинг асосий таркибга йўл олиши бирмунча қийинлашган эди. Goal.com нашрининг ёзишича, Тоттенхем ҳимоя чизиғини Маркос Сенеси ва Жан Паул ван Ҳекке каби ўйинчилар билан кучайтиргани ёш ҳимоячининг имкониятларини пасайтириб юборган. Шунингдек, жамоада Миккй ван де Вен ва Кристиан Ромеро каби тажрибали ҳимоячиларнинг борлиги ҳам Упсоннинг кетиш ҳақидаги қарорига таъсир қилган.
Арсенал узоқ вақтдан бери ёш ўйинчиларга имконият бериш борасида Англия Премер-лигасининг энг яхши клубларидан бири бўлиб келмоқда. Букайо Сака, Этан Нванери ва Мйлес Левис-Скеллй каби футболчиларнинг асосий таркибга муваффақиятли интеграция қилиниши Упсон учун асосий мотивация манбаи бўлгани айтилмоқда.
Арсенал таркибидаги ўзгаришларУшбу трансфер Арсенал учун жорий ёздаги ягона янгилик эмас. Клуб таркибни ёшартириш ва кучайтириш борасида тизимли иш олиб бормоқда. Тўпчилар бунгача қуйидаги ҳаракатларни амалга оширди:
- Дарвозабон Иллан Меслиер билан шартнома имзоланди;
- Грециялик ҳужумчи Чристос Тзолис трансфери бўйича келишувга эришилди;
- Тажрибали ҳужумчи Леандро Троссард жамоани тарк этиб, Besiktas клубига йўл олди.
…