Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келди

·0·Техно
Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келди

Дунёнинг энг йирик булутли ҳисоблаш платформаси ҳисобланган Amazon Веб Сервисес (AWS) тизимида юз берган техник носозлик бутун дунё бўйлаб минглаб фойдаланувчиларни шокка туширди. Одатда бир неча доллар тўлайдиган мижозлар ўз электрон почталарида триллионлаб долларлик ҳисоб-фактураларни кўриб, ҳақиқий ваҳимага тушишган. Мазкур ҳодиса нафақат техник хатолик, балки кўплаб фойдаланувчилар учун жиддий стресс манбаига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Гуардиан нашри ва бошқа халқаро ОАВ маълумотларига кўра, тизимдаги носозлик туфайли ҳисоб-китоблар астрономик даражага кўтарилиб кетган. Масалан, мактаб ҳудудларини аудит қилиш билан шуғулланувчи хайрия ташкилоти вакили Ден Харви ўз тажрибасини сўзлаб берди. Унинг сўзларига кўра, одатда ойига 1 фунт стерлингдан камроқ маблағ сарфланадиган илова учун Amazon 7,8 миллиард долларлик ҳисоб чиқарган. Бу кутилмаган рақам ташкилот раҳбариятида деярли "юрак хуружи"ни келтириб чиқарган.

Триллион долларлик "совғалар" ва фойдаланувчилар шоки

Вазият баъзи фойдаланувчилар учун янада даҳшатлироқ кўриниш олган. Ижтимоий тармоқларда Бҳарат исмли фойдаланувчи ўз ҳисобидан скриншот улашди, унда хизматлардан фойдаланиш даражаси ўтган ойга нисбатан 745 миллиард фоизга ошгани ва тўлов суммаси 1,5 триллион долларни ташкил этгани кўрсатилган. Таққослаш учун, бу кўрсаткич кўплаб ривожланган давлатларнинг ялпи ички маҳсулотидан ҳам юқоридир.

Ҳиндистонлик талаба Сачин ҳам шундай муаммога дуч келди. У ҳар ой ўртача 1,28 доллар тўлаб келган бўлса-да, бу сафар унга 10,9 миллиард долларлик ҳисоб келган. Шунингдек, "Те Севентеент Сентурй Ладй" веб-сайти эгаси Андреа Зувичга 245 миллиард долларлик тўлов талабномаси юборилган. Бу сумма Amazon асосчиси Jeff Bezosнинг умумий бойлигига деярли тенг экани фойдаланувчилар ўртасида ҳам киноя, ҳам қўрқув уйғотди.

Amazon муносабати ва хатолик сабаби

Компания мутахассислари бир неча соатлик текширувлардан сўнг муаммонинг илдизини аниқлашди. Маълум бўлишича, ҳисоб-китоб қуйи тизимидаги маҳсулот бирлиги нархини белгилашда техник носозлик юз берган. Натижада тизим автоматик равишда барча хизматлар нархини миллионлаб марта ошириб юборган.

Ҳозирда Amazon Веб Сервисес қуйидаги чораларни кўрмоқда:

  • Ҳисоб-китоб тизими вақтинча ўчириб қўйилди;
  • Барча нотўғри ҳисобланган маълумотлар қайта кўриб чиқилмоқда;
  • Мижозларга ҳақиқий сарф-харажатлар асосида янги ҳисоб-фактуралар юборилмоқда.
Ушбу воқеа глобал булутли хизматларга боғлиқлик даражаси қанчалик юқори эканини яна бир бор кўрсатди. Ўзбекистонда ҳам кўплаб стартаплар ва IT-компаниялар AWS хизматларидан фойдаланишини ҳисобга олсак, бундай хатоликлар маҳаллий тадбиркорлар учун ҳам молиявий мониторинг тизимини доимий назоратда ушлаш муҳимлигини эслатиб ўтади.

Amazon вакиллари барча хатоликлар тузатилишини ва фойдаланувчилардан ортиқча маблағ ечиб олинмаслигини маълум қилишган. Бироқ, фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, бундай хабарлар туфайли олинган руҳий зарба ва стрессни компенсация қилиш қийин бўлади.

AmazonAWSТехнологияХатоликБулутли Хизматлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиЭрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиБугун, 12:26Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиИроқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиБугун, 10:51Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Бугун, 10:00Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиБугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди