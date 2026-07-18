Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқ
Испания терма жамоасининг афсонавий ярим ҳимоячиси, 2010-йилги жаҳон чемпиони Андрес Иниеста бўлажак финал олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси кўрсатаётган ўйин ва унинг майдондаги таъсирини тўлиқ жиловлашнинг имкони йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Дубайда мураббийлик фаолиятини бошлашга тайёргарлик кўраётган Иниеста "Эл Партидазо де КОПE" нашрига берган интервюсида финал ўйини динамикасини таҳлил қилди. Унинг сўзларига кўра, Испания терма жамоаси бор эътиборини рақиб юлдузини тўхтатишга эмас, балки ўзининг ўйин услубини ўтказишга қаратиши лозим.
"Мессини бутунлай ўчириб қўйиш — имконсиз вазифа. Бу кўпроқ Испаниянинг ўз ўйини орқали Аргентинага қанчалик босим ўтказа олиши, вазиятлар яратиши ва улардан унумли фойдаланишига боғлиқ бўлади", — дея таъкидлади Барселона клубининг собиқ юлдузи. Унинг фикрича, жамоавий интизом индивидуал маҳоратдан устун келиши шарт.
Руҳий тайёргарлик ва ғолиблик формуласиЛионель Месси ушбу турнир давомида саккизта гол ва тўртта голли узатмани амалга ошириб, феноменал спорт формасида эканлигини исботлади. Иниеста собиқ жамоадошининг бу натижаларини юқори баҳолаб, унинг қатъияти ва ҳар бир ўйиндаги иштиёқи олдида фақатгина "шляпа ечиш" мумкинлигини қўшимча қилди.
Шу билан бирга, афсонавий футболчи Испания терма жамоаси аъзоларини финал олдидан қўрқувни четга суришга чақирди. Унинг фикрича, бундай даражадаги ўйинларда руҳий барқарорлик ғалабанинг асосий калитидир. "Ҳеч қачон қўрқув билан ўйнамаслик керак. Испания футболчилари ўзларига бўлган ишончни бутун турнир давомида ошириб боришди ва финалга юқори темпда етиб келишди", дейди Иниеста.
Goal.com нашри хабарига кўра, Иниеста Испания терма жамоасининг ҳозирги ҳолатидан мамнун. Унинг сўзларига кўра, майдонга ким тушишидан қатъи назар, ҳар бир ўйинчи ўз вазифасини аниқ билади ва жамоада ҳамма нарса назорат остида эканлиги яққол сезилиб туради. Бу эса "Ла Роха" учун Аргентина каби кучли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Испания ва Аргентина ўртасидаги финал баҳси жаҳон футболи жамоатчилиги диққат марказида турибди. Иниеста каби тажрибали мутахассисларнинг фикрича, тактик интизом ва Мессининг индивидуал сеҳрини жиловлаш ўртасидаги мувозанат чемпион номини белгилаб беради.
…