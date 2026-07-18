Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқ

·51·Спорт
Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқ

Испания терма жамоасининг афсонавий ярим ҳимоячиси, 2010-йилги жаҳон чемпиони Андрес Иниеста бўлажак финал олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси кўрсатаётган ўйин ва унинг майдондаги таъсирини тўлиқ жиловлашнинг имкони йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Дубайда мураббийлик фаолиятини бошлашга тайёргарлик кўраётган Иниеста "Эл Партидазо де КОПE" нашрига берган интервюсида финал ўйини динамикасини таҳлил қилди. Унинг сўзларига кўра, Испания терма жамоаси бор эътиборини рақиб юлдузини тўхтатишга эмас, балки ўзининг ўйин услубини ўтказишга қаратиши лозим.

"Мессини бутунлай ўчириб қўйиш — имконсиз вазифа. Бу кўпроқ Испаниянинг ўз ўйини орқали Аргентинага қанчалик босим ўтказа олиши, вазиятлар яратиши ва улардан унумли фойдаланишига боғлиқ бўлади", — дея таъкидлади Барселона клубининг собиқ юлдузи. Унинг фикрича, жамоавий интизом индивидуал маҳоратдан устун келиши шарт.

Руҳий тайёргарлик ва ғолиблик формуласи

Лионель Месси ушбу турнир давомида саккизта гол ва тўртта голли узатмани амалга ошириб, феноменал спорт формасида эканлигини исботлади. Иниеста собиқ жамоадошининг бу натижаларини юқори баҳолаб, унинг қатъияти ва ҳар бир ўйиндаги иштиёқи олдида фақатгина "шляпа ечиш" мумкинлигини қўшимча қилди.

Шу билан бирга, афсонавий футболчи Испания терма жамоаси аъзоларини финал олдидан қўрқувни четга суришга чақирди. Унинг фикрича, бундай даражадаги ўйинларда руҳий барқарорлик ғалабанинг асосий калитидир. "Ҳеч қачон қўрқув билан ўйнамаслик керак. Испания футболчилари ўзларига бўлган ишончни бутун турнир давомида ошириб боришди ва финалга юқори темпда етиб келишди", дейди Иниеста.

Goal.com нашри хабарига кўра, Иниеста Испания терма жамоасининг ҳозирги ҳолатидан мамнун. Унинг сўзларига кўра, майдонга ким тушишидан қатъи назар, ҳар бир ўйинчи ўз вазифасини аниқ билади ва жамоада ҳамма нарса назорат остида эканлиги яққол сезилиб туради. Бу эса "Ла Роха" учун Аргентина каби кучли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, Испания ва Аргентина ўртасидаги финал баҳси жаҳон футболи жамоатчилиги диққат марказида турибди. Иниеста каби тажрибали мутахассисларнинг фикрича, тактик интизом ва Мессининг индивидуал сеҳрини жиловлаш ўртасидаги мувозанат чемпион номини белгилаб беради.

Андрес ИниестаЛионель МессиИспанияАргентинаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Бугун, 16:00ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 15:2291-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)Бугун, 15:14Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди