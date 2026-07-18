Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтарди
Жанубий Кореянинг автомобилсозлик гиганти Hyundai заводларида кутилмаган ва тарихий воқеа юз берди. Компания ишчилари ишлаб чиқариш линияларига одаmsимон (гуманоид) роботларнинг жорий этилишига қарши норозилик билдириб, иш ташлаш эълон қилди. Бу жаҳон автомобил саноати тарихида сунъий интеллект ва робототехника сабабли юзага келган илк йирик меҳнат можароси сифатида қайд этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Зиддиятнинг асосий сабаби сифатида январ ойида тақдим этилган янгиланган Atlas гуманоид роботи кўрсатилмоқда. Бўйи қарийб 1,9 метр бўлган ушбу робот эркин ҳаракатланиш қобилиятига эга бўлиб, унинг бўғимлари 360 даражага айланади. ixbt.com маълумотига кўра, Hyundai ишчилари касаба уюшмаси ушбу технологиянинг заводларга олиб кирилиши минглаб ходимларнинг ишсиз қолишига олиб келишидан хавотирда.
Технологик тараққиёт ва иш ўринлари хавфиҲозирда норозилик намойишлари Hyundai компаниясининг Улсан шаҳридаги асосий ишлаб чиқариш корхоналарида давом этмоқда. Ишчилар нафақат иш ҳақини оширишни, балки сунъий интеллект ҳамда янги автоматлаштириш тизимларини жорий этиш бўйича аниқ кафолатлар берилишини талаб қилмоқда. Касаба уюшмаси Atlas каби роботлар ходимларнинг розилигисиз линияларга қўйилмаслиги шартлигини таъкидламоқда.
Гарчи Hyundai раҳбарияти Atlas роботларининг Жанубий Кореядаги заводларда қачон тўлиқ иш бошлаши ҳақида расмий муддатларни эълон қилмаган бўлса-да, ишчилар қоидаларни ҳозирдан келишиб олиш зарур деб ҳисобламоқда. Уларнинг фикрича, технология оммалашгандан сўнг қаршилик кўрсатиш кеч бўлиши мумкин.
Boston Dynamics ва келажак режалариЭслатиб ўтамиз, Hyundai Мотор Груп таркибига кирувчи Boston Dynamics компанияси ўзининг Atlas роботларини оммавий ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, компания Hyundai ва Kia корхоналарида 25 мингтагача гуманоид роботларни жойлаштиришни режалаштирган. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлигини оширса-да, инсон меҳнатига бўлган эҳтиёжни кескин камайтириши тайин.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Hyundai моделлари юқори мавқега эга эканлигини ҳисобга олсак, ишлаб чиқариш жараёнидаги бундай глобал ўзгаришлар келажакда автомобиллар таннархи ва сифатига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин. Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва бу воқеа бутун дунё автогигантлари учун ўзига хос прецедент бўлиб хизмат қилади.
…