Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтарди

·20·Авто
Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтарди

Жанубий Кореянинг автомобилсозлик гиганти Hyundai заводларида кутилмаган ва тарихий воқеа юз берди. Компания ишчилари ишлаб чиқариш линияларига одаmsимон (гуманоид) роботларнинг жорий этилишига қарши норозилик билдириб, иш ташлаш эълон қилди. Бу жаҳон автомобил саноати тарихида сунъий интеллект ва робототехника сабабли юзага келган илк йирик меҳнат можароси сифатида қайд этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Зиддиятнинг асосий сабаби сифатида январ ойида тақдим этилган янгиланган Atlas гуманоид роботи кўрсатилмоқда. Бўйи қарийб 1,9 метр бўлган ушбу робот эркин ҳаракатланиш қобилиятига эга бўлиб, унинг бўғимлари 360 даражага айланади. ixbt.com маълумотига кўра, Hyundai ишчилари касаба уюшмаси ушбу технологиянинг заводларга олиб кирилиши минглаб ходимларнинг ишсиз қолишига олиб келишидан хавотирда.

Технологик тараққиёт ва иш ўринлари хавфи

Ҳозирда норозилик намойишлари Hyundai компаниясининг Улсан шаҳридаги асосий ишлаб чиқариш корхоналарида давом этмоқда. Ишчилар нафақат иш ҳақини оширишни, балки сунъий интеллект ҳамда янги автоматлаштириш тизимларини жорий этиш бўйича аниқ кафолатлар берилишини талаб қилмоқда. Касаба уюшмаси Atlas каби роботлар ходимларнинг розилигисиз линияларга қўйилмаслиги шартлигини таъкидламоқда.

Гарчи Hyundai раҳбарияти Atlas роботларининг Жанубий Кореядаги заводларда қачон тўлиқ иш бошлаши ҳақида расмий муддатларни эълон қилмаган бўлса-да, ишчилар қоидаларни ҳозирдан келишиб олиш зарур деб ҳисобламоқда. Уларнинг фикрича, технология оммалашгандан сўнг қаршилик кўрсатиш кеч бўлиши мумкин.

Boston Dynamics ва келажак режалари

Эслатиб ўтамиз, Hyundai Мотор Груп таркибига кирувчи Boston Dynamics компанияси ўзининг Atlas роботларини оммавий ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, компания Hyundai ва Kia корхоналарида 25 мингтагача гуманоид роботларни жойлаштиришни режалаштирган. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлигини оширса-да, инсон меҳнатига бўлган эҳтиёжни кескин камайтириши тайин.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Hyundai моделлари юқори мавқега эга эканлигини ҳисобга олсак, ишлаб чиқариш жараёнидаги бундай глобал ўзгаришлар келажакда автомобиллар таннархи ва сифатига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин. Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва бу воқеа бутун дунё автогигантлари учун ўзига хос прецедент бўлиб хизмат қилади.

HyundaiРобототехникаAtlasИш ТашлашЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиБугун, 14:46Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинToyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинБугун, 10:21Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Бугун, 08:26Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқFiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқКеча, 19:20Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаNiva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаКеча, 16:27Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиЯнги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиКеча, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб