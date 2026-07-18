Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...

·42·Спорт
Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...

Бугун Лионель Месси Аргентина футболи рамзи, икки карра Копа Америка ғолиби ва 36 йиллик танаффусдан кейин мамлакатга жаҳон кубогини қайтарган сардор сифатида танилган. Аммо унинг миллий жамоадаги буюк тарихи умуман бошланмай қолиши ҳам мумкин эди.

Аргентина ёш Леони ўз вақтида пайқамади, Испания эса уни терма жамоага жалб қилиш имкониятини жиддий кўриб чиқди. Вазиятни бир видеокассета ва бир неча телефон қўнғироғи ўзгартириб юборди.

Росариодан Барселонага йўл

2000 йилда 13 ёшли Лионель Месси футболчи бўлиш орзусида Росариодан Барселонага кўчиб ўтди.

У «Барселона» академиясида тезда ўз иқтидорини намойиш эта бошлади. Бироқ йиллар ўтишига қарамай, Месси Испаниянинг турли ёш тоифасидаги терма жамоаларидан келган чақирувларни қабул қилмади.

Унинг академиядаги илк мураббийларидан бири бу ҳолатдан ҳайрон бўлиб, Испания ёшлар терма жамоаси мураббийларига мурожаат қилди.

Суҳбат давомида ҳазил аралаш шундай фикр айтилди: агар аргентиналик йигит Испанияда ўйнашга рози бўлмаса, уни кўндириш, ҳатто «ўғирлаб кетиш» керак.

Аргентинада Мессини деярли ҳеч ким танимасди

Ўша пайтда Аргентина футбол тизимида Лео ҳақида етарли маълумот йўқ эди. Мессининг отаси Хорхе эса ўғлининг ўйинини миллий жамоа мураббийларига кўрсатиш йўлини излай бошлади.

У агентдан Леонинг учрашувларидан тайёрланган видеолавҳаларни Аргентина мутахассисларига етказишни сўради.

Агент Марсельо Биелсанинг ёрдамчиси Клаудио Вивас билан учрашди. Вивас ёш футболчи ҳақида бош мураббийга хабар берди.

— У яхши ўйнаяптими? — деб сўради Биелса.
— У шунчаки яхши эмас. У ажойиб ўйнаяпти, — деган жавоб янгради.

Шундан сўнг Мессининг ўйинлари ёзилган кассета Аргентина U17 терма жамоаси бош мураббийи Уго Токаллига етиб борди.

Месси мураббийни ҳайратга солди, аммо таркибга кирмади

Токалли Мессининг тезлиги ва ҳаракатларидан қаттиқ таъсирланди. У ҳатто Леони майдондаги чаққонлиги учун олмахонга ўхшатган.

Шунга қарамай, мураббий уни 2003 йилги ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига олиб бормади.

Токалли икки йил давомида жамоа билан тайёрланган футболчилардан бирини мусобақа арафасида таркибдан чиқаришни адолатсизлик деб ҳисоблади. У «поезд жўнашидан олдин» қарорни ўзгартиришни истамади.

Аргентина эса ўша турнир яримфиналида Испанияга мағлуб бўлди.

Бир савол Токаллига «ханжар зарбасидек» таъсир қилди

Мусобақадан кейин жамоалар раҳбарлари иштирокида кечки овқат ташкил этилди. У ерда Испания вакили Токаллига мурожаат қилди:

— «Барселона»даги бир йигитни олганингда, бу жамоа билан чемпион бўлар эдинг.
— Айтма. Мессини назарда тутяпсанми?
— Демак, сен уни билгансан ва шунга қарамай олиб келмагансанми?

Бу суҳбат Токаллига қаттиқ таъсир қилди. Кейинчалик у эшитган гапларини ханжар зарбасига ўхшатган.

Мураббий Аргентина миллий жамоаси раҳбариятига кириб, Мессини зудлик билан жалб қилиш кераклигини айтди. Акс ҳолда Испания уни ўз терма жамоасига олиб кетиши мумкин эди.

«Ниҳоят»: тақдирни ўзгартирган қўнғироқ

Мессининг оиласини топиш ҳам осон кечмади. Токалли Росарионинг телефон маълумотномасидан Леонинг қариндошларини излай бошлади.

Аввал бувисига қўнғироқ қилди. У амакисининг рақамини, амакиси эса Хорхе Мессининг телефон рақамини берди.

Аргентина терма жамоасидан қўнғироқ бўлаётганини эшитган Хорхе Мессининг биринчи сўзи қисқа эди:

«Ниҳоят».

Шу қўнғироқдан кейин футбол тарихининг йўналиши ўзгарди.

Ҳаммаси битта кассетадан бошланган

Кейинчалик Месси Аргентина билан икки марта Копа Америкада ғолиб чиқди ва мамлакатга 36 йил ичидаги биринчи жаҳон чемпионлигини олиб келди.

Энди у Аргентина сафида яна бир жаҳон кубогини қўлга киритишга бир қадам қолди.

Бугун Мессини Испания либосида тасаввур қилиш қийин. Аммо бир вақтлар Аргентина ўзининг энг буюк футболчисини пайқамай қолишига жуда оз қолганди. Бу тарих эса бир видеокассета, битта оғриқли савол ва «ниҳоят» деган қўнғироқдан бошланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқАндрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқБугун, 15:31ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 15:2291-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)Бугун, 15:14Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди