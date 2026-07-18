Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...
Бугун Лионель Месси Аргентина футболи рамзи, икки карра Копа Америка ғолиби ва 36 йиллик танаффусдан кейин мамлакатга жаҳон кубогини қайтарган сардор сифатида танилган. Аммо унинг миллий жамоадаги буюк тарихи умуман бошланмай қолиши ҳам мумкин эди.
Аргентина ёш Леони ўз вақтида пайқамади, Испания эса уни терма жамоага жалб қилиш имкониятини жиддий кўриб чиқди. Вазиятни бир видеокассета ва бир неча телефон қўнғироғи ўзгартириб юборди.
Росариодан Барселонага йўл
2000 йилда 13 ёшли Лионель Месси футболчи бўлиш орзусида Росариодан Барселонага кўчиб ўтди.
У «Барселона» академиясида тезда ўз иқтидорини намойиш эта бошлади. Бироқ йиллар ўтишига қарамай, Месси Испаниянинг турли ёш тоифасидаги терма жамоаларидан келган чақирувларни қабул қилмади.
Унинг академиядаги илк мураббийларидан бири бу ҳолатдан ҳайрон бўлиб, Испания ёшлар терма жамоаси мураббийларига мурожаат қилди.
Суҳбат давомида ҳазил аралаш шундай фикр айтилди: агар аргентиналик йигит Испанияда ўйнашга рози бўлмаса, уни кўндириш, ҳатто «ўғирлаб кетиш» керак.
Аргентинада Мессини деярли ҳеч ким танимасди
Ўша пайтда Аргентина футбол тизимида Лео ҳақида етарли маълумот йўқ эди. Мессининг отаси Хорхе эса ўғлининг ўйинини миллий жамоа мураббийларига кўрсатиш йўлини излай бошлади.
У агентдан Леонинг учрашувларидан тайёрланган видеолавҳаларни Аргентина мутахассисларига етказишни сўради.
Агент Марсельо Биелсанинг ёрдамчиси Клаудио Вивас билан учрашди. Вивас ёш футболчи ҳақида бош мураббийга хабар берди.
— У яхши ўйнаяптими? — деб сўради Биелса.
— У шунчаки яхши эмас. У ажойиб ўйнаяпти, — деган жавоб янгради.
Шундан сўнг Мессининг ўйинлари ёзилган кассета Аргентина U17 терма жамоаси бош мураббийи Уго Токаллига етиб борди.
Месси мураббийни ҳайратга солди, аммо таркибга кирмади
Токалли Мессининг тезлиги ва ҳаракатларидан қаттиқ таъсирланди. У ҳатто Леони майдондаги чаққонлиги учун олмахонга ўхшатган.
Шунга қарамай, мураббий уни 2003 йилги ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига олиб бормади.
Токалли икки йил давомида жамоа билан тайёрланган футболчилардан бирини мусобақа арафасида таркибдан чиқаришни адолатсизлик деб ҳисоблади. У «поезд жўнашидан олдин» қарорни ўзгартиришни истамади.
Аргентина эса ўша турнир яримфиналида Испанияга мағлуб бўлди.
Бир савол Токаллига «ханжар зарбасидек» таъсир қилди
Мусобақадан кейин жамоалар раҳбарлари иштирокида кечки овқат ташкил этилди. У ерда Испания вакили Токаллига мурожаат қилди:
— «Барселона»даги бир йигитни олганингда, бу жамоа билан чемпион бўлар эдинг.
— Айтма. Мессини назарда тутяпсанми?
— Демак, сен уни билгансан ва шунга қарамай олиб келмагансанми?
Бу суҳбат Токаллига қаттиқ таъсир қилди. Кейинчалик у эшитган гапларини ханжар зарбасига ўхшатган.
Мураббий Аргентина миллий жамоаси раҳбариятига кириб, Мессини зудлик билан жалб қилиш кераклигини айтди. Акс ҳолда Испания уни ўз терма жамоасига олиб кетиши мумкин эди.
«Ниҳоят»: тақдирни ўзгартирган қўнғироқ
Мессининг оиласини топиш ҳам осон кечмади. Токалли Росарионинг телефон маълумотномасидан Леонинг қариндошларини излай бошлади.
Аввал бувисига қўнғироқ қилди. У амакисининг рақамини, амакиси эса Хорхе Мессининг телефон рақамини берди.
Аргентина терма жамоасидан қўнғироқ бўлаётганини эшитган Хорхе Мессининг биринчи сўзи қисқа эди:
«Ниҳоят».
Шу қўнғироқдан кейин футбол тарихининг йўналиши ўзгарди.
Ҳаммаси битта кассетадан бошланган
Кейинчалик Месси Аргентина билан икки марта Копа Америкада ғолиб чиқди ва мамлакатга 36 йил ичидаги биринчи жаҳон чемпионлигини олиб келди.
Энди у Аргентина сафида яна бир жаҳон кубогини қўлга киритишга бир қадам қолди.
Бугун Мессини Испания либосида тасаввур қилиш қийин. Аммо бир вақтлар Аргентина ўзининг энг буюк футболчисини пайқамай қолишига жуда оз қолганди. Бу тарих эса бир видеокассета, битта оғриқли савол ва «ниҳоят» деган қўнғироқдан бошланган.
…