Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)
Ўзининг бетакрор овози ва самимий ижроси билан мухлислар қалбидан жой олган хонанда Дилноз навбатдаги ижод маҳсулини мухлисларга тақдим этди. Санъаткорнинг “Қизим” номли янги таронаси ва унга ишланган видеоклип 17 июль куни соат 19:00 да расмий YouTube каналида премьера қилинди.
Маълумки, хонанда 16 июн куни қиз фарзандли бўлган эди. Янги тарона ҳам айнан унинг дунёга келган қизалоғига бағишланган бўлиб, унда оналик меҳри, чексиз муҳаббат ва эзгу тилаклар ўз ифодасини топган.
Премьера эълон қилинганидан сўнг “Қизим” қисқа вақт ичида кўплаб томошаларни йиғишга улгурди. Қўшиқнинг мазмуни, таъсирли сўзлари ва видеоклипдаги самимий лавҳалар тингловчиларда илиқ таассурот қолдирмоқда.
Ижтимоий тармоқларда мухлислар Дилнозни навбатдаги ижодий иши билан табриклаб ёзишмоқда. Кўпчилик “Қизим” таронаси хонанданинг энг самимий ва юракка яқин ижод намуналаридан бирига айланишини таъкидламоқда.
Шунингдек, видеоклипдан маълум бўлишича, хонанда қизалоғига Амани деб исм қўйган. Мухлислар кичкинтойга узоқ умр, бахт-саодат тилаб, Дилнознинг оиласига эзгу тилакларини йўллашмоқда.
…