Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқда
Глобал технология бозорида оператив хотира (RAM) етказиб бериш бўйича жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда. Хитойнинг CXMT (ЧангХин Меморй Течнологиес) компанияси кутилмаганда йирик компьютер ишлаб чиқарувчиларининг асосий ҳамкорига айланиб, Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби гигантларнинг позициясига хавф сола бошлади. Бу ҳолат жаҳон бозорида хотира чиплари танқислиги фонида юзага келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ДигиТимес нашрининг хабар беришича, дунёнинг энг йирик шахсий компьютер ишлаб чиқарувчилари аллақачон CXMT билан оммавий равишда шартномалар имзолашга киришган. Бунга сабаб сифатида анъанавий етказиб берувчиларнинг ишлаб чиқариш қувватлари деярли тўлиб бўлгани кўрсатилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи эса бўшлиқни тўлдириш учун ўз ресурсларини максимал даражада ишга солмоқда.
Йирик брендлар навбатда: Кичик ишлаб чиқарувчилар четда қолмоқдаҲозирги вақтда CXMT компаниясининг ишлаб чиқариш қувватлари 2027-йил якунига қадар банд қилиб бўлинган. Бу эса янги мижозлар учун имкониятлар кескин чекланганини англатади. Маълумотларга кўра, фақат Dell, HP ва Apple каби бозор етакчилари керакли квоталарни қўлга киритишга муваффақ бўлган. Кичикроқ брендлар ва маҳаллий йиғувчилар эса хотира чиплари етказиб беришда жиддий қийинчиликларга дуч келиши мумкин.
Ушбу ҳолат Ўзбекистон бозоридаги компьютер техникаси нархларига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Чунки йирик брендлар хитойлик ҳамкорлар орқали харажатларни оптималлаштирса-да, кичикроқ компаниялар қимматроқ бутловчи қисмларни сотиб олишга мажбур бўлади. Бу эса бозордаги нархлар мувозанатига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.
Стратегик ўсиш ва келажак режалариCXMT ўзининг ишлаб чиқариш кўламини ҳайратланарли даражада кенгайтирмоқда. Жорий йил якунига қадар компания ойига 350 000 та кремний пластиналарни қайта ишлаш даражасига чиқишни режалаштирган. Таққослаш учун, жаҳон бозорининг етакчиларидан бири бўлган Микрон компаниясининг кўрсаткичи ойига 375 000 пластинани ташкил этади. Кўриниб турибдики, Хитой гиганти орадаги фарқни минимал даражага туширган.
Мутахассисларнинг тахминига кўра, 2027-йилга бориб CXMT хотира ишлаб чиқарувчиларнинг кучли учлигидан бирини сиқиб чиқариши мумкин. Бунга асосий сабаб — компаниянинг янги ишлаб чиқариш линияларини (клеан рооms) рақобатчиларига қараганда икки баробар тезроқ қураётганидир. Бу каби агрессив ўсиш стратегияси Хитойнинг яримўтказгичлар мустақиллигига эришиш йўлидаги муҳим қадами сифатида баҳоланмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, хотира чиплари бозоридаги ушбу силжиш нафақат ишлаб чиқарувчилар, балки якуний истеъмолчилар учун ҳам муҳим. Apple каби компанияларнинг Хитой хотира чипларига ўтиши келажакда гаджетларнинг таннархи ва техник хусусиятларига сезиларли таъсир кўрсатиши муқаррар.
…