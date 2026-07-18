Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқда

·0·Техно
Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқда

Глобал технология бозорида оператив хотира (RAM) етказиб бериш бўйича жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда. Хитойнинг CXMT (ЧангХин Меморй Течнологиес) компанияси кутилмаганда йирик компьютер ишлаб чиқарувчиларининг асосий ҳамкорига айланиб, Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби гигантларнинг позициясига хавф сола бошлади. Бу ҳолат жаҳон бозорида хотира чиплари танқислиги фонида юзага келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ДигиТимес нашрининг хабар беришича, дунёнинг энг йирик шахсий компьютер ишлаб чиқарувчилари аллақачон CXMT билан оммавий равишда шартномалар имзолашга киришган. Бунга сабаб сифатида анъанавий етказиб берувчиларнинг ишлаб чиқариш қувватлари деярли тўлиб бўлгани кўрсатилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи эса бўшлиқни тўлдириш учун ўз ресурсларини максимал даражада ишга солмоқда.

Йирик брендлар навбатда: Кичик ишлаб чиқарувчилар четда қолмоқда

Ҳозирги вақтда CXMT компаниясининг ишлаб чиқариш қувватлари 2027-йил якунига қадар банд қилиб бўлинган. Бу эса янги мижозлар учун имкониятлар кескин чекланганини англатади. Маълумотларга кўра, фақат Dell, HP ва Apple каби бозор етакчилари керакли квоталарни қўлга киритишга муваффақ бўлган. Кичикроқ брендлар ва маҳаллий йиғувчилар эса хотира чиплари етказиб беришда жиддий қийинчиликларга дуч келиши мумкин.

Ушбу ҳолат Ўзбекистон бозоридаги компьютер техникаси нархларига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Чунки йирик брендлар хитойлик ҳамкорлар орқали харажатларни оптималлаштирса-да, кичикроқ компаниялар қимматроқ бутловчи қисмларни сотиб олишга мажбур бўлади. Бу эса бозордаги нархлар мувозанатига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Стратегик ўсиш ва келажак режалари

CXMT ўзининг ишлаб чиқариш кўламини ҳайратланарли даражада кенгайтирмоқда. Жорий йил якунига қадар компания ойига 350 000 та кремний пластиналарни қайта ишлаш даражасига чиқишни режалаштирган. Таққослаш учун, жаҳон бозорининг етакчиларидан бири бўлган Микрон компаниясининг кўрсаткичи ойига 375 000 пластинани ташкил этади. Кўриниб турибдики, Хитой гиганти орадаги фарқни минимал даражага туширган.

Мутахассисларнинг тахминига кўра, 2027-йилга бориб CXMT хотира ишлаб чиқарувчиларнинг кучли учлигидан бирини сиқиб чиқариши мумкин. Бунга асосий сабаб — компаниянинг янги ишлаб чиқариш линияларини (клеан рооms) рақобатчиларига қараганда икки баробар тезроқ қураётганидир. Бу каби агрессив ўсиш стратегияси Хитойнинг яримўтказгичлар мустақиллигига эришиш йўлидаги муҳим қадами сифатида баҳоланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, хотира чиплари бозоридаги ушбу силжиш нафақат ишлаб чиқарувчилар, балки якуний истеъмолчилар учун ҳам муҳим. Apple каби компанияларнинг Хитой хотира чипларига ўтиши келажакда гаджетларнинг таннархи ва техник хусусиятларига сезиларли таъсир кўрсатиши муқаррар.

CXMTAppleОператив ХотираТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиҲиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиБугун, 15:20Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераБугун, 13:55Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди