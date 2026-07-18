Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасида португалиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган эди. Машҳур агент Жорге Мендес ҳатто томонлар ўртасида тўлиқ келишувга эришган бўлса-да, якунда трансфер амалга ошмай қолди. Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу битимнинг тўхтатилишига клуб раҳбариятининг молиявий масалалардаги қатъий позицияси сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью Матеус Фернандесни ўзининг асосий мақсадларидан бири сифатида белгилаган эди. Мураббий 22 ёшли футболчининг жисмоний ҳолати ва майдондаги универсаллиги Мадрид клуби ярим ҳимоясини узоқ муддатли истиқболда кучайтиришига ишонган. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида Вест Хем Унитед сафида 36 та ўйинда майдонга тушиб, ўзини кўрсата олган Фернандес мураббийнинг режасидаги муҳим бўлак эди.
Моуринью ва раҳбарият ўртасидаги қарашлар хилма-хиллигиРадио Marca журналисти Сергио Валентин хабарига кўра, Жозе Моуринью трансфер ойнаси бошиданоқ Фернандес номини устувор номзодлар рўйхатига киритган. Мураббий жамоада Федерико Вальверде, Орельен Чуамени ва Эдуардо Камавинга каби кучли ижрочилар бўлишига қарамай, янада динамик ва "бох-то-бох" услубида ўйнайдиган атлетик футболчига эҳтиёж бор деб ҳисоблаган. Бироқ клуб спорт департаменти ресурсларни бошқа йўналишга сарфлашни афзал кўрди.
Жорге Мендес футболчи ва унинг клуби билан музокараларни якунлаб, Реал Мадрид учун барча қулай шароитларни яратиб берган эди. Шунга қарамай, "қироллик клуби" раҳбарияти трансфер учун сўралган маблағни ҳаддан ташқари юқори деб баҳолади. Goal.com нашрининг ёзишича, мадридликлар ярим ҳимоя чизиғи учун бундай катта миқдордаги сармояни ҳозирги шароитда ўзини оқламайди деб ҳисоблаган.
Трансфер нархи ва Тоттенхем вариантининг танланишиЯкунда Матеус Фернандес Лондоннинг Тоттенхем клубига ўтиб кетди. Инглиз клуби ушбу трансфер учун тахминан 85 миллион фунт стерлинг (98 миллион евро) сарфлади. Реал Мадрид айнан мана шу суммани тўлашдан бош тортган. Испания гранди бундай маблағни битта позиция учун сарфлашни иқтисодий жиҳатдан нотўғри деб топди ва эътиборини Бернардо Силва трансферига қаратишни маъқул кўрди.
Моуринью Бернардо Силва ва Фернандес бир-бирини тўлдириб ўйнай олишига ишонган бўлса-да, клуб иерархияси фақат битта йирик трансферга рухсат берди. Бу қарор ҳозирда мутахассислар ва мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Айримлар Реал Мадрид ўзининг келажакдаги асосий юлдузларидан бирини қўлдан чиқарганини таъкидлашса, бошқалар клубнинг молиявий барқарорликни биринчи ўринга қўйганини қўллаб-қувватламоқда.
…