Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлди

·0·Спорт
Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасида португалиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган эди. Машҳур агент Жорге Мендес ҳатто томонлар ўртасида тўлиқ келишувга эришган бўлса-да, якунда трансфер амалга ошмай қолди. Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу битимнинг тўхтатилишига клуб раҳбариятининг молиявий масалалардаги қатъий позицияси сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью Матеус Фернандесни ўзининг асосий мақсадларидан бири сифатида белгилаган эди. Мураббий 22 ёшли футболчининг жисмоний ҳолати ва майдондаги универсаллиги Мадрид клуби ярим ҳимоясини узоқ муддатли истиқболда кучайтиришига ишонган. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида Вест Хем Унитед сафида 36 та ўйинда майдонга тушиб, ўзини кўрсата олган Фернандес мураббийнинг режасидаги муҳим бўлак эди.

Моуринью ва раҳбарият ўртасидаги қарашлар хилма-хиллиги

Радио Marca журналисти Сергио Валентин хабарига кўра, Жозе Моуринью трансфер ойнаси бошиданоқ Фернандес номини устувор номзодлар рўйхатига киритган. Мураббий жамоада Федерико Вальверде, Орельен Чуамени ва Эдуардо Камавинга каби кучли ижрочилар бўлишига қарамай, янада динамик ва "бох-то-бох" услубида ўйнайдиган атлетик футболчига эҳтиёж бор деб ҳисоблаган. Бироқ клуб спорт департаменти ресурсларни бошқа йўналишга сарфлашни афзал кўрди.

Жорге Мендес футболчи ва унинг клуби билан музокараларни якунлаб, Реал Мадрид учун барча қулай шароитларни яратиб берган эди. Шунга қарамай, "қироллик клуби" раҳбарияти трансфер учун сўралган маблағни ҳаддан ташқари юқори деб баҳолади. Goal.com нашрининг ёзишича, мадридликлар ярим ҳимоя чизиғи учун бундай катта миқдордаги сармояни ҳозирги шароитда ўзини оқламайди деб ҳисоблаган.

Трансфер нархи ва Тоттенхем вариантининг танланиши

Якунда Матеус Фернандес Лондоннинг Тоттенхем клубига ўтиб кетди. Инглиз клуби ушбу трансфер учун тахминан 85 миллион фунт стерлинг (98 миллион евро) сарфлади. Реал Мадрид айнан мана шу суммани тўлашдан бош тортган. Испания гранди бундай маблағни битта позиция учун сарфлашни иқтисодий жиҳатдан нотўғри деб топди ва эътиборини Бернардо Силва трансферига қаратишни маъқул кўрди.

Моуринью Бернардо Силва ва Фернандес бир-бирини тўлдириб ўйнай олишига ишонган бўлса-да, клуб иерархияси фақат битта йирик трансферга рухсат берди. Бу қарор ҳозирда мутахассислар ва мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Айримлар Реал Мадрид ўзининг келажакдаги асосий юлдузларидан бирини қўлдан чиқарганини таъкидлашса, бошқалар клубнинг молиявий барқарорликни биринчи ўринга қўйганини қўллаб-қувватламоқда.

Реал МадридМатеус ФернандесЖозе МоуриньюТрансферТоттенхем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Бугун, 16:00Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқАндрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқБугун, 15:31ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 15:2291-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)Бугун, 15:14Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди