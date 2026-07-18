Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»
Килиан Мбаппе ЖЧ–2026даги сўнгги ўйин олдидан Франция миллий жамоаси бош мураббийи Диде Дешамга таъсирли мурожаат йўллади. Французлар сардори 14 йил давомида жамоани бошқарган мутахассиснинг хизматлари ҳақиқий баҳосини кейинчалик тарих беришини таъкидлади.
Англияга қарши бронза баҳси Дешам учун Франция бош мураббийи сифатидаги охирги учрашув бўлади. Мбаппенинг самимий сўзлари эса улар ўртасидаги муносабат оддий футболчи ва мураббий алоқасидан анча чуқур эканини кўрсатди.
«Бугун сенинг сўнгги рақсинг»
Мбаппе ижтимоий тармоқдаги мурожаатини қисқа, аммо таъсирли жумлалар билан бошлади:
«Бугун сенинг сўнгги рақсинг. Сен бизга жуда кўп нарса бердинг».
Франция сардорининг тан олишича, футболчилар Дешамга жаҳон чемпионати финали ва яна бир бош соврин билан хайрлашув имконини тақдим этмоқчи бўлишган. Бироқ ярим финалда Испанияга қарши мағлубият бу режани амалга оширишга йўл қўймади.
«Биз сенга бундан ҳам яхшироқ якун ҳадя этишни истагандик, аммо бунинг уддасидан чиқа олмадик», — деб ёзди Мбаппе.
Энди Франция Англияга қарши учинчи ўрин учун майдонга тушади. Кўпчилик футболчилар учун бу кутилган финал эмас, аммо баҳс Дешамни ғалаба билан кузатиш имкониятини беради.
Мбаппе Дешамнинг асосий хизматини эътироф этди
Ҳужумчининг фикрича, Дешам Франция миллий жамоасининг қайта тикланиши ва жаҳон футболидаги етакчи мавқега қайтишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.
«Шу 14 йил давомида жамоамиз учун қилган ишларингни сўз билан ифодалаш жуда қийин. Айнан сен Франция миллий жамоасининг қайта тикланишида ҳал қилувчи рол ўйнадинг».
Мбаппе мураббий ҳар доим ҳам жамоатчилик томонидан муносиб баҳоланмаганини ҳам қайд этди. Дешам ўйин услуби ва тактик қарорлари учун кўп марта танқид қилинган бўлса-да, унинг натижалари Францияни сўнгги ўн йилликнинг энг барқарор миллий жамоаларидан бирига айлантирди.
«Одамлар ҳар доим ҳам сенинг буюклигингни муносиб баҳолай олишмади. Аммо вақт ва тарих бунинг ҳақиқий баҳосини беради», — деди футболчи.
Дешам Францияни кетма-кет учта жаҳон чемпионатида ярим финалга олиб чиқди. Унинг қўл остида жамоа 2018 йилда чемпион бўлди ва 2022 йилги мундиал финалигача етиб борди.
«Менга ишонч билдирганинг учун раҳмат»
Мбаппе мурожаатида Дешам унга миллий жамоада ўзини кўрсатиш имконини берганини алоҳида таъкидлади.
«Менга имкон берганинг, шунча йил давомида мамлакатим шарафини энг юксак даражада ҳимоя қилишимга ишонч билдирганинг учун раҳмат».
Футболчи Дешамни Франция футболи тарихидаги энг буюк шахслардан бири деб атади. Мураббий 1998 йилги жаҳон чемпионатида Франция сардори сифатида кубокни кўтарган, 20 йил ўтиб эса миллий жамоани мураббий сифатида чемпионликка олиб чиққан эди. У жаҳон чемпионлигини футболчи ва мураббий сифатида қўлга киритган саноқли мутахассислар қаторига киради.
Дешам Францияда қандай мерос қолдирди?
Диде Дешам 2012 йилда Франция миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган. Унинг даврида «учранглилар»:
ЖЧ–2018 ғолиби бўлди;
Евро–2016 финалига чиқди;
ЖЧ–2022да кумуш медални қўлга киритди;
УЕФА Миллатлар лигаси–2021да чемпион бўлди;
учта мундиалда кетма-кет ярим финалга етиб борди.
Шу натижалар Дешамни нафақат Франция, балки миллий жамоалар футболи тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айлантирди.
Хайрлашув қандай якунланади?
Мбаппе мурожаатини мураббийга янги фаолиятида омад тилаш ва миллий жамоа либоси учун қилган барча ишларига миннатдорлик билдириш билан якунлади.
«Биргаликда бошдан кечирган барча лаҳзалар ва эришган ютуқларимиз ҳақида фақат илиқ хотираларим бор».
Франция финалга чиқа олмади, аммо Дешамда 14 йиллик даврни ғалаба билан якунлаш учун сўнгги имконият қолди. Энди асосий савол — Мбаппе ва унинг жамоадошлари мураббийнинг «сўнгги рақси»ни бронза медали билан безай оладими?
…