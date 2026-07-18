Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»

·0·Спорт
Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»

Килиан Мбаппе ЖЧ–2026даги сўнгги ўйин олдидан Франция миллий жамоаси бош мураббийи Диде Дешамга таъсирли мурожаат йўллади. Французлар сардори 14 йил давомида жамоани бошқарган мутахассиснинг хизматлари ҳақиқий баҳосини кейинчалик тарих беришини таъкидлади.

Англияга қарши бронза баҳси Дешам учун Франция бош мураббийи сифатидаги охирги учрашув бўлади. Мбаппенинг самимий сўзлари эса улар ўртасидаги муносабат оддий футболчи ва мураббий алоқасидан анча чуқур эканини кўрсатди.

«Бугун сенинг сўнгги рақсинг»

Мбаппе ижтимоий тармоқдаги мурожаатини қисқа, аммо таъсирли жумлалар билан бошлади:

«Бугун сенинг сўнгги рақсинг. Сен бизга жуда кўп нарса бердинг».

Франция сардорининг тан олишича, футболчилар Дешамга жаҳон чемпионати финали ва яна бир бош соврин билан хайрлашув имконини тақдим этмоқчи бўлишган. Бироқ ярим финалда Испанияга қарши мағлубият бу режани амалга оширишга йўл қўймади.

«Биз сенга бундан ҳам яхшироқ якун ҳадя этишни истагандик, аммо бунинг уддасидан чиқа олмадик», — деб ёзди Мбаппе.

Энди Франция Англияга қарши учинчи ўрин учун майдонга тушади. Кўпчилик футболчилар учун бу кутилган финал эмас, аммо баҳс Дешамни ғалаба билан кузатиш имкониятини беради.

Мбаппе Дешамнинг асосий хизматини эътироф этди

Ҳужумчининг фикрича, Дешам Франция миллий жамоасининг қайта тикланиши ва жаҳон футболидаги етакчи мавқега қайтишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.

«Шу 14 йил давомида жамоамиз учун қилган ишларингни сўз билан ифодалаш жуда қийин. Айнан сен Франция миллий жамоасининг қайта тикланишида ҳал қилувчи рол ўйнадинг».

Мбаппе мураббий ҳар доим ҳам жамоатчилик томонидан муносиб баҳоланмаганини ҳам қайд этди. Дешам ўйин услуби ва тактик қарорлари учун кўп марта танқид қилинган бўлса-да, унинг натижалари Францияни сўнгги ўн йилликнинг энг барқарор миллий жамоаларидан бирига айлантирди.

«Одамлар ҳар доим ҳам сенинг буюклигингни муносиб баҳолай олишмади. Аммо вақт ва тарих бунинг ҳақиқий баҳосини беради», — деди футболчи.

Дешам Францияни кетма-кет учта жаҳон чемпионатида ярим финалга олиб чиқди. Унинг қўл остида жамоа 2018 йилда чемпион бўлди ва 2022 йилги мундиал финалигача етиб борди.

«Менга ишонч билдирганинг учун раҳмат»

Мбаппе мурожаатида Дешам унга миллий жамоада ўзини кўрсатиш имконини берганини алоҳида таъкидлади.

«Менга имкон берганинг, шунча йил давомида мамлакатим шарафини энг юксак даражада ҳимоя қилишимга ишонч билдирганинг учун раҳмат».

Футболчи Дешамни Франция футболи тарихидаги энг буюк шахслардан бири деб атади. Мураббий 1998 йилги жаҳон чемпионатида Франция сардори сифатида кубокни кўтарган, 20 йил ўтиб эса миллий жамоани мураббий сифатида чемпионликка олиб чиққан эди. У жаҳон чемпионлигини футболчи ва мураббий сифатида қўлга киритган саноқли мутахассислар қаторига киради.

Дешам Францияда қандай мерос қолдирди?

Диде Дешам 2012 йилда Франция миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган. Унинг даврида «учранглилар»:

  • ЖЧ–2018 ғолиби бўлди;

  • Евро–2016 финалига чиқди;

  • ЖЧ–2022да кумуш медални қўлга киритди;

  • УЕФА Миллатлар лигаси–2021да чемпион бўлди;

  • учта мундиалда кетма-кет ярим финалга етиб борди.

Шу натижалар Дешамни нафақат Франция, балки миллий жамоалар футболи тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айлантирди.

Хайрлашув қандай якунланади?

Мбаппе мурожаатини мураббийга янги фаолиятида омад тилаш ва миллий жамоа либоси учун қилган барча ишларига миннатдорлик билдириш билан якунлади.

«Биргаликда бошдан кечирган барча лаҳзалар ва эришган ютуқларимиз ҳақида фақат илиқ хотираларим бор».

Франция финалга чиқа олмади, аммо Дешамда 14 йиллик даврни ғалаба билан якунлаш учун сўнгги имконият қолди. Энди асосий савол — Мбаппе ва унинг жамоадошлари мураббийнинг «сўнгги рақси»ни бронза медали билан безай оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиМесси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиБугун, 23:26Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Бугун, 23:21Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиСкалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиБугун, 21:45Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБугун, 21:34«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилдиБугун, 21:22Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиХави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиБугун, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди