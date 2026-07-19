Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»

·0·Спорт
Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»

Франция миллий жамоаси ЖЧ–2026ни медалсиз якунлади. Англияга қарши учинчи ўрин учун баҳсда 0:4 ҳисобида ортда қолган французлар катта қайтишни бошлади, аммо якунда 4:6 ҳисобида мағлуб бўлди.

Учрашувдан кейин Дидие Дешам биринчи бўлимдаги омадсиз ўйин учун жавобгарликни ўз зиммасига олди. Мураббийнинг айтишича, жамоа ҳисобни тенглаштириш имконига ҳам эга бўлган.

Франция биринчи бўлимда тўртта гол ўтказди

Французлар учрашувни ниҳоятда омадсиз бошлади. Англия биринчи бўлимда тўрт марта дарвозани ишғол қилиб, танаффусга йирик устунлик билан чиқди.

Дешам жамоа дастлабки 45 дақиқада режадаги вазифаларни бажара олмаганини тан олди.

«Бунинг учун айб менда. Чунки биринчи бўлимда қилиниши керак бўлган ишларни қилмадим», — деди мураббий.

Унинг сўзларига кўра, Франция танаффусдан кейин ўзига хос футболни намойиш этиб, ўйинга қайтишга муваффақ бўлган.

Ҳисобни тенглаштириш имконияти бор эди

Иккинчи бўлимда Франция ҳужумда кескин фаоллашди ва кетма-кет голлар уриб, интригани тиклади.

Дешам жамоаси ҳисобни тенглаштириши мумкин бўлган иккита қулай вазиятга эга бўлганини таъкидлади. Бироқ французлар ҳужумга ҳаддан ташқари кўп куч ташлаб, ҳимояда яна бўшлиқлар қолдирган.

«Биз буни қандай қилишни биламиз, аммо бу сафар ўхшамади. Ҳаддан ташқари олдинга ташландик», — деди у.

Англия охирги дақиқаларда имкониятларидан фойдаланиб, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди ва бронза медалини қўлга киритди.

Испанияга қарши ўйин ҳам Дешамни ранжитди

Франция яримфиналда Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Дешамнинг фикрича, ўша учрашувда жамоа ўзининг ҳақиқий имкониятларини намойиш эта олмаган.

«Испанияга қарши ўз футболимизни кўрсата олмадик. Рақиб эса бизга қарши жуда яхши ўйнади», — деди мутахассис.

Французлар мусобақага чемпионлик мақсадида келган бўлса-да, якунда тўртинчи ўрин билан кифояланди.

«Бу ажойиб саёҳат бўлди»

Мағлубиятга қарамай, Дешам турнир давомида ижобий жиҳатлар ҳам кўп бўлганини қайд этди. У Францияда юқори салоҳиятга эга футболчилар ва келажакда катта натижалар қайд этиш имконияти мавжудлигини таъкидлади.

«Ҳаммаси ҳам ёмон эмас. Бизда салоҳиятли жамоа бор. Шахсан мен учун бу ажойиб саёҳат, ажойиб саккиз ҳафта бўлди», — деди Дешам.

Шу билан бирга, мураббий миллионлаб француз мухлисларига яна бир катта қувонч тақдим эта олмаганидан афсусда эканини яширмади.

Франция ЖЧ–2026да совринсиз қолди, аммо Англияга қарши иккинчи бўлимдаги қайтиш жамоанинг салоҳияти ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди. Энди асосий савол — кейинги йирик турнирда ушбу авлод ўз имкониятидан тўлиқ фойдалана оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликЖаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликБугун, 12:16Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Бугун, 12:16Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиЖуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиБугун, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди