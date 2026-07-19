Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»
Франция миллий жамоаси ЖЧ–2026ни медалсиз якунлади. Англияга қарши учинчи ўрин учун баҳсда 0:4 ҳисобида ортда қолган французлар катта қайтишни бошлади, аммо якунда 4:6 ҳисобида мағлуб бўлди.
Учрашувдан кейин Дидие Дешам биринчи бўлимдаги омадсиз ўйин учун жавобгарликни ўз зиммасига олди. Мураббийнинг айтишича, жамоа ҳисобни тенглаштириш имконига ҳам эга бўлган.
Франция биринчи бўлимда тўртта гол ўтказди
Французлар учрашувни ниҳоятда омадсиз бошлади. Англия биринчи бўлимда тўрт марта дарвозани ишғол қилиб, танаффусга йирик устунлик билан чиқди.
Дешам жамоа дастлабки 45 дақиқада режадаги вазифаларни бажара олмаганини тан олди.
«Бунинг учун айб менда. Чунки биринчи бўлимда қилиниши керак бўлган ишларни қилмадим», — деди мураббий.
Унинг сўзларига кўра, Франция танаффусдан кейин ўзига хос футболни намойиш этиб, ўйинга қайтишга муваффақ бўлган.
Ҳисобни тенглаштириш имконияти бор эди
Иккинчи бўлимда Франция ҳужумда кескин фаоллашди ва кетма-кет голлар уриб, интригани тиклади.
Дешам жамоаси ҳисобни тенглаштириши мумкин бўлган иккита қулай вазиятга эга бўлганини таъкидлади. Бироқ французлар ҳужумга ҳаддан ташқари кўп куч ташлаб, ҳимояда яна бўшлиқлар қолдирган.
«Биз буни қандай қилишни биламиз, аммо бу сафар ўхшамади. Ҳаддан ташқари олдинга ташландик», — деди у.
Англия охирги дақиқаларда имкониятларидан фойдаланиб, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди ва бронза медалини қўлга киритди.
Испанияга қарши ўйин ҳам Дешамни ранжитди
Франция яримфиналда Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Дешамнинг фикрича, ўша учрашувда жамоа ўзининг ҳақиқий имкониятларини намойиш эта олмаган.
«Испанияга қарши ўз футболимизни кўрсата олмадик. Рақиб эса бизга қарши жуда яхши ўйнади», — деди мутахассис.
Французлар мусобақага чемпионлик мақсадида келган бўлса-да, якунда тўртинчи ўрин билан кифояланди.
«Бу ажойиб саёҳат бўлди»
Мағлубиятга қарамай, Дешам турнир давомида ижобий жиҳатлар ҳам кўп бўлганини қайд этди. У Францияда юқори салоҳиятга эга футболчилар ва келажакда катта натижалар қайд этиш имконияти мавжудлигини таъкидлади.
«Ҳаммаси ҳам ёмон эмас. Бизда салоҳиятли жамоа бор. Шахсан мен учун бу ажойиб саёҳат, ажойиб саккиз ҳафта бўлди», — деди Дешам.
Шу билан бирга, мураббий миллионлаб француз мухлисларига яна бир катта қувонч тақдим эта олмаганидан афсусда эканини яширмади.
Франция ЖЧ–2026да совринсиз қолди, аммо Англияга қарши иккинчи бўлимдаги қайтиш жамоанинг салоҳияти ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди. Энди асосий савол — кейинги йирик турнирда ушбу авлод ўз имкониятидан тўлиқ фойдалана оладими?
…