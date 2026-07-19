АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат берди

·30·Техно
АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат берди

АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) Остин шаҳрида жойлашган СуперКритикал Материалс компаниясига денгиз сувидан уран ажратиб олиш технологиясидан тижорий мақсадларда фойдаланиш учун лицензия берди. Ушбу инновацион усул вазирликнинг миллий лабораторияларида ишлаб чиқилган бўлўп, эндиликда у саноат миқёсида татбиқ этилади. Бу қадам жаҳон энергетика бозорида ядро ёқилғасига бўлган эҳтиёж ортиб бораётган бир пайтда стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур технология Тинч океани шимоли-ғатбий миллий лабораторияси (Пасифик Нортвест Натионал Лабораторй — ПННЛ) мутахассислари томонидан яратилган. У денгиз сувида эриган уранни махсус адсорбент материаллар ёрдамида йиғишга асосланган. СуперКритикал Материалс ушбу тизимни нафақат АҚШ ҳудудида, балки келажакда иттифоқчи мамлакатларда ҳам жорий этиш ҳуқуқини қўга киритди.

Океандаги чексиз захиралар

Компания ҳисоб-китобларига кўра, жаҳон океанида тахминан 4,5 миллиард тонна эриган уран мавжуд. Бу қуруқликдаги барча маъум захиралардан бир неча баробар кўп демакдир. Шу пайтгача океан сувидан уран олиш лаборатория шароитида ўз исботини топган эди, бироқ жараённинг юқори таннархи ва саноат миқёсида кенгайтиришдаги қийинчиликлар унинг оммалашишига тўқинлик қилиб келаётган эди.

ixbt.com маъумотига кўра, ушбу лойиҳанинг фаоллашиши АҚШда атом энергетикасига инвестициялар оқими кучайиши билан боғлиқ. Сунний интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши, йирик маъумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентерс) ва энергия талаб қиладиган ишлаб чиқариш қувватларининг ортиши электр энергиясига бўлган талабни кескин ошириб юборди.

Стратегик мустақиллик ва янги имкониятлар

Ҳозирги вақтда ядро энергетикаси соҳаси нафақат янги реакторларни қуриш, балки ёқилғани қазиб олишдан тортиб, уни бойитишгача бўлган бутун таъминот занжирини кенгайтириш вазифаси билан юзлашмоқда. СуперКритикал Материалс адсорбентлар кимёси ва материалшунослик соҳасидаги ютуқлардан фойдаланиб, технологияни иқтисодий жиҳатдан самарали қилишни режалаштирмоқда.

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу ёндашув фақат уран билан чекланиб қолмайди. Денгиз сувидан бошқа муҳим ва нодир материалларни ажратиб олишда ҳам ушбу услубни қўллаш мумкин. Бу эса АҚШнинг стратегик ресурслар бўйича импортга қарамлигини камайтиради ва ички таъминот занжирини мустаҳкамлайди.

Бироқ, лаборатория синовларидан тўлиқ саноат ишлаб чиқаришига ўтиш учун компания маҳсулот таннархини рақобатбардош даражага тушириши лозим. Шунингдек, технологиянинг кенг кўламли шароитларда узоқ муддатли самарадорлиги амалда тасдиқланиши талаб этилади. Агар ушбу мақсадларга эришилса, энергетика оламида янги давр бошланиши мумкин.

УранЭнергетикаАҚШТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиҚозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиБугун, 20:25Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиIntel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиБугун, 19:54Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда