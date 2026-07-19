Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляция

·86·Спорт
Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляция

ЖЧ-2026 финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари ўзаро тўқнаш келади. Учрашув эртага Тошкент вақти билан соат 00:00 да, Нью-Йорк агломерациясидаги Ист-Ратерфорд стадионида бошланади. Асосий таркиблар, захира футболчилари ва мураббийлар ҳақидаги сўнгги маълумотлар ўйин олдидан эълон қилиниши билан сайтимизда бериб борилади.

Финал учрашувини сайтимизда жонли матнли трансляция орқали кузатишингиз мумкин. Ўйин давомида голлар, хавфли вазиятлар, сариқ ва қизил карточкалар, футболчи алмаштиришлар ҳамда бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритилади.

Учрашув олдидан келтирилган эҳтимолларга кўра, Испаниянинг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти 42 фоиз деб баҳоланган. Аргентина ҳисобига 27 фоиз тўғри келган, ўйиннинг қўшимча вақтга ўтиши эҳтимоли эса 31 фоизни ташкил қилган.

Испания ва Аргентина ўртасидаги финалнинг барча тафсилотларини сайтимиздаги жонли матнли трансляция орқали кузатиб боринг.

ИспанияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиИст-РатерфордФинал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Бугун, 20:12Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Бугун, 20:08Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиКейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиБугун, 19:58Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Бугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди