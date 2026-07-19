Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляция
ЖЧ-2026 финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари ўзаро тўқнаш келади. Учрашув эртага Тошкент вақти билан соат 00:00 да, Нью-Йорк агломерациясидаги Ист-Ратерфорд стадионида бошланади. Асосий таркиблар, захира футболчилари ва мураббийлар ҳақидаги сўнгги маълумотлар ўйин олдидан эълон қилиниши билан сайтимизда бериб борилади.
Финал учрашувини сайтимизда жонли матнли трансляция орқали кузатишингиз мумкин. Ўйин давомида голлар, хавфли вазиятлар, сариқ ва қизил карточкалар, футболчи алмаштиришлар ҳамда бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритилади.
Учрашув олдидан келтирилган эҳтимолларга кўра, Испаниянинг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти 42 фоиз деб баҳоланган. Аргентина ҳисобига 27 фоиз тўғри келган, ўйиннинг қўшимча вақтга ўтиши эҳтимоли эса 31 фоизни ташкил қилган.
Испания ва Аргентина ўртасидаги финалнинг барча тафсилотларини сайтимиздаги жонли матнли трансляция орқали кузатиб боринг.
…