Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?

·0·Спорт
Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?

Испания миллий жамоаси 16 йиллик танаффусдан сўнг яна жаҳон чемпионати финалига чиқди. Аммо 2010 йилда мамлакатга илк мундиал совринини олиб келган Висенте дел Боске ҳозирги авлодни ўзининг чемпион жамоаси билан солиштиришдан бош тортди.

Собиқ мураббийнинг фикрича, Луис де ла Фуэнте қўл остидаги Испаниянинг энг катта устунлиги фақат асосий таркибда эмас. Жамоада майдонга тушиб, ўйин тақдирини ўзгартира оладиган деярли 26 нафар футболчи бор.

«Ҳозирги жамоанинг буюклиги — улар 26 нафар»

Дел Боске Испаниянинг 2010 йилги ва ҳозирги авлодини тўғридан-тўғри таққослаш адолатли бўлмаслигини таъкидлади.

«Менинг жамоам билан ҳозиргисини таққослай олмайман. Ҳозир таркибда 26 нафар футболчи бор ва уларнинг деярли барчаси майдонга тушишга тайёр».

Испаниянинг ЖЧ–2026 учун таркиби ҳақиқатан ҳам 26 нафар футболчидан ташкил топган. Дел Боске эса ҳозирги жамоанинг асосий кучи унинг кенг танлови ва турли тактик ечимларга эга эканида деб ҳисобламоқда.

Бу ҳолат де ла Фуэнтега ўйин давомида услубни ўзгартириш, чарчаган футболчини тенг кучли шериги билан алмаштириш ва рақибга қараб янги режа танлаш имконини беради.

Ямал ва Уильямс ҳали энг юқори нуқтага чиқмаган

Собиқ мураббий Испаниянинг асосий қанот ҳужумчилари Ламин Ямал ва Нико Уильямснинг мундиалга жароҳатлардан кейин келганига эътибор қаратди.

Шунга қарамай, икки футболчи ҳам турнирда юқори савияда ҳаракат қилди.

«Ламин Ямал ва Нико Уильямс ҳали ўзининг энг юқори спорт формасига чиқмаган бўлса-да, жуда юқори даражада ўйнамоқда», — деди Дел Боске.

Жароҳатлар сабаб Испания қанот футболчиларининг энг яхши версиясидан турнир бошиданоқ фойдалана олмаган. Дел Боскенинг фикрича, шунга қарамай жамоа натижа қайд этаётгани таркибнинг кучини янада яққол кўрсатади.

Оярсабалнинг кўзга ташланмайдиган роли

Дел Боске Микель Оярсабални ҳозирги Испаниянинг энг муҳим футболчиларидан бири сифатида алоҳида ажратиб кўрсатди.

«Оярсабал чизиқлар орасида жуда яхши ҳаракат қилади ва дарвоза олдида ҳам ишончли ўйнайди».

Ҳужумчи доимо классик марказий форвард каби жарима майдонида кутиб турмайди. У ортга чекиниб, яримҳимоя билан боғланади, ҳимоячиларни ўз ортидан эргаштиради ва Ямал, Дани Олмо ёки Алекс Баена учун бўш зоналар очади.

Собиқ мураббий Баенанинг асосий таркибга қўшган ҳиссасини ҳам юқори баҳолади. Бу Испания бир ёки икки юлдузга қарам эмаслигини кўрсатмоқда.

2010 йилги финалда битта гол етарли бўлганди

Дел Боске бошқарувидаги Испания 2010 йилги жаҳон чемпионати финалида Нидерландияни 1:0 ҳисобида мағлуб этган.

Асосий вақтда ҳисоб очилмаган, қўшимча бўлимнинг сўнгги дақиқаларида эса Андрес Иньеста ҳал қилувчи голни киритган. Шу тариқа Испания ўз тарихида илк марта жаҳон чемпионига айланганди.

Ўша жамоа Хави, Иньеста, Икер Касильяс, Серхио Рамос ва Давид Вилья каби футболчилар билан тарихга кирган. Ҳозирги авлод эса бошқа услуб ва янги қаҳрамонлар билан иккинчи юлдузга яқинлашди.

Испанияни энди энг катта синов кутмоқда

ЖЧ–2026 финалида Испания амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши майдонга чиқади. Учрашув 19 июль куни Нью-Жерсидаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади ва Тошкент вақти билан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади.

2010 йилги жамоа ўз тарихини Иньестанинг бир зарбаси билан ёзганди. Энди Ямал, Оярсабал, Баена ва уларнинг жамоадошларида Испания футболига янги саҳифа қўшиш имконияти бор.

Дел Боске икки авлодни солиштирмади. Аммо унинг гапларидан бир нарса аниқ: ҳозирги Испанияда иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун етарли даражада кучли ва кенг таркиб мавжуд.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКапелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиБугун, 23:04Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиБугун, 22:59Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиМесси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 22:53Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди