Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?
Испания миллий жамоаси 16 йиллик танаффусдан сўнг яна жаҳон чемпионати финалига чиқди. Аммо 2010 йилда мамлакатга илк мундиал совринини олиб келган Висенте дел Боске ҳозирги авлодни ўзининг чемпион жамоаси билан солиштиришдан бош тортди.
Собиқ мураббийнинг фикрича, Луис де ла Фуэнте қўл остидаги Испаниянинг энг катта устунлиги фақат асосий таркибда эмас. Жамоада майдонга тушиб, ўйин тақдирини ўзгартира оладиган деярли 26 нафар футболчи бор.
«Ҳозирги жамоанинг буюклиги — улар 26 нафар»
Дел Боске Испаниянинг 2010 йилги ва ҳозирги авлодини тўғридан-тўғри таққослаш адолатли бўлмаслигини таъкидлади.
«Менинг жамоам билан ҳозиргисини таққослай олмайман. Ҳозир таркибда 26 нафар футболчи бор ва уларнинг деярли барчаси майдонга тушишга тайёр».
Испаниянинг ЖЧ–2026 учун таркиби ҳақиқатан ҳам 26 нафар футболчидан ташкил топган. Дел Боске эса ҳозирги жамоанинг асосий кучи унинг кенг танлови ва турли тактик ечимларга эга эканида деб ҳисобламоқда.
Бу ҳолат де ла Фуэнтега ўйин давомида услубни ўзгартириш, чарчаган футболчини тенг кучли шериги билан алмаштириш ва рақибга қараб янги режа танлаш имконини беради.
Ямал ва Уильямс ҳали энг юқори нуқтага чиқмаган
Собиқ мураббий Испаниянинг асосий қанот ҳужумчилари Ламин Ямал ва Нико Уильямснинг мундиалга жароҳатлардан кейин келганига эътибор қаратди.
Шунга қарамай, икки футболчи ҳам турнирда юқори савияда ҳаракат қилди.
«Ламин Ямал ва Нико Уильямс ҳали ўзининг энг юқори спорт формасига чиқмаган бўлса-да, жуда юқори даражада ўйнамоқда», — деди Дел Боске.
Жароҳатлар сабаб Испания қанот футболчиларининг энг яхши версиясидан турнир бошиданоқ фойдалана олмаган. Дел Боскенинг фикрича, шунга қарамай жамоа натижа қайд этаётгани таркибнинг кучини янада яққол кўрсатади.
Оярсабалнинг кўзга ташланмайдиган роли
Дел Боске Микель Оярсабални ҳозирги Испаниянинг энг муҳим футболчиларидан бири сифатида алоҳида ажратиб кўрсатди.
«Оярсабал чизиқлар орасида жуда яхши ҳаракат қилади ва дарвоза олдида ҳам ишончли ўйнайди».
Ҳужумчи доимо классик марказий форвард каби жарима майдонида кутиб турмайди. У ортга чекиниб, яримҳимоя билан боғланади, ҳимоячиларни ўз ортидан эргаштиради ва Ямал, Дани Олмо ёки Алекс Баена учун бўш зоналар очади.
Собиқ мураббий Баенанинг асосий таркибга қўшган ҳиссасини ҳам юқори баҳолади. Бу Испания бир ёки икки юлдузга қарам эмаслигини кўрсатмоқда.
2010 йилги финалда битта гол етарли бўлганди
Дел Боске бошқарувидаги Испания 2010 йилги жаҳон чемпионати финалида Нидерландияни 1:0 ҳисобида мағлуб этган.
Асосий вақтда ҳисоб очилмаган, қўшимча бўлимнинг сўнгги дақиқаларида эса Андрес Иньеста ҳал қилувчи голни киритган. Шу тариқа Испания ўз тарихида илк марта жаҳон чемпионига айланганди.
Ўша жамоа Хави, Иньеста, Икер Касильяс, Серхио Рамос ва Давид Вилья каби футболчилар билан тарихга кирган. Ҳозирги авлод эса бошқа услуб ва янги қаҳрамонлар билан иккинчи юлдузга яқинлашди.
Испанияни энди энг катта синов кутмоқда
ЖЧ–2026 финалида Испания амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши майдонга чиқади. Учрашув 19 июль куни Нью-Жерсидаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади ва Тошкент вақти билан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади.
2010 йилги жамоа ўз тарихини Иньестанинг бир зарбаси билан ёзганди. Энди Ямал, Оярсабал, Баена ва уларнинг жамоадошларида Испания футболига янги саҳифа қўшиш имконияти бор.
Дел Боске икки авлодни солиштирмади. Аммо унинг гапларидан бир нарса аниқ: ҳозирги Испанияда иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун етарли даражада кучли ва кенг таркиб мавжуд.
…