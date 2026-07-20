Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлаётган Honor компаниясининг янги маҳсулоти — Honor Робот Пҳоне кутилмаган вазиятда омма эътиборига тушди. Мазкур инновацион қурилма Испания терма жамоаси ҳимоячиси Эрик Гарсиа қўлида, жамоанинг FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабасини нишонлаш жараёнида намоён бўлди. Бу воқеа янги смартфоннинг нафақат дизайни, балки унинг энг асосий ўзига хослиги бўлган роботлаштирилган камерасини амалда кўриш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тармоқларда тарқалган видеоларда футболчи тантанали лаҳзаларни суратга олаётгани, қурилмадаги механик камера эса ўрнатилган махсус подвес (гимбал) ёрдамида кадрга тушаётган одамларни автоматик равишда кузатиб, ўзи бурилаётгани акс этган. Таниқли инсайдер Ice Universe ушбу гаджетни "жаҳон чемпионатининг асосий ғолиби" деб атади. Кейинчалик Honor компанияси ҳам ушбу видеони расмий саҳифаларида эълон қилиб, вазиятга ҳазиломуз ёндашди.
Инқилобий 4D камера ва техник хусусиятларHonor Робот Пҳоне моделининг энг асосий устунлиги унинг 360 даражага айлана оладиган 4D камерасидир. Бу технология объекти доимо кадр марказида сақлашга хизмат қилади, бу эса айниқса динамик ҳаракатлар ва оммавий тадбирларни тасвирга олишда қўл келади. Қурилма механик подвеси туфайли ташқи стабилизаторларсиз ҳам силлиқ ва профессионал даражадаги видеоларни тақдим эта олади.
Смартфоннинг техник кўрсаткичлари ҳам унинг премиум сегментга мансублигидан далолат беради. Маълумотларга кўра, у энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган. Бу эса қурилманинг мураккаб сунъий интеллект алгоритмлари ва юқори аниқликдаги тасвирларни қайта ишлашда максимал тезликда ишлашини таъминлайди. Шунингдек, асосий камера модули 200 мегапикселли сенсорга эга бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон смартфон бозорида Honor бренди ўзининг мустаҳкам ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу моделнинг пайдо бўлиши маҳаллий технология ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши аниқ. Гарчи қурилма ўта юқори нархда таклиф этилаётган бўлса-да, унинг роботлаштирилган функцияси контент яратувчилар ва видеоблогерлар учун янги уфқлар очиши мумкин.
Ҳозирда компания ушбу ноодатий смартфон учун олдиндан буюртмаларни қабул қилишни бошлаган. Honor Робот Пҳоне савдолари келаси ойда старт олиши режалаштирилган. Бироқ, бундай юқори технологияли гаджет ҳамёнбоп бўлмайди: ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг бошланғич нархи 2200 доллардан бошланади. Бу эса уни бозордаги энг қиммат ва эксклюзив флагманлардан бирига айлантиради.
…