Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари

·0·Техно
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари

Технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлаётган Honor компаниясининг янги маҳсулоти — Honor Робот Пҳоне кутилмаган вазиятда омма эътиборига тушди. Мазкур инновацион қурилма Испания терма жамоаси ҳимоячиси Эрик Гарсиа қўлида, жамоанинг FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабасини нишонлаш жараёнида намоён бўлди. Бу воқеа янги смартфоннинг нафақат дизайни, балки унинг энг асосий ўзига хослиги бўлган роботлаштирилган камерасини амалда кўриш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тармоқларда тарқалган видеоларда футболчи тантанали лаҳзаларни суратга олаётгани, қурилмадаги механик камера эса ўрнатилган махсус подвес (гимбал) ёрдамида кадрга тушаётган одамларни автоматик равишда кузатиб, ўзи бурилаётгани акс этган. Таниқли инсайдер Ice Universe ушбу гаджетни "жаҳон чемпионатининг асосий ғолиби" деб атади. Кейинчалик Honor компанияси ҳам ушбу видеони расмий саҳифаларида эълон қилиб, вазиятга ҳазиломуз ёндашди.

Инқилобий 4D камера ва техник хусусиятлар

Honor Робот Пҳоне моделининг энг асосий устунлиги унинг 360 даражага айлана оладиган 4D камерасидир. Бу технология объекти доимо кадр марказида сақлашга хизмат қилади, бу эса айниқса динамик ҳаракатлар ва оммавий тадбирларни тасвирга олишда қўл келади. Қурилма механик подвеси туфайли ташқи стабилизаторларсиз ҳам силлиқ ва профессионал даражадаги видеоларни тақдим эта олади.

Смартфоннинг техник кўрсаткичлари ҳам унинг премиум сегментга мансублигидан далолат беради. Маълумотларга кўра, у энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган. Бу эса қурилманинг мураккаб сунъий интеллект алгоритмлари ва юқори аниқликдаги тасвирларни қайта ишлашда максимал тезликда ишлашини таъминлайди. Шунингдек, асосий камера модули 200 мегапикселли сенсорга эга бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон смартфон бозорида Honor бренди ўзининг мустаҳкам ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу моделнинг пайдо бўлиши маҳаллий технология ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши аниқ. Гарчи қурилма ўта юқори нархда таклиф этилаётган бўлса-да, унинг роботлаштирилган функцияси контент яратувчилар ва видеоблогерлар учун янги уфқлар очиши мумкин.

Ҳозирда компания ушбу ноодатий смартфон учун олдиндан буюртмаларни қабул қилишни бошлаган. Honor Робот Пҳоне савдолари келаси ойда старт олиши режалаштирилган. Бироқ, бундай юқори технологияли гаджет ҳамёнбоп бўлмайди: ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг бошланғич нархи 2200 доллардан бошланади. Бу эса уни бозордаги энг қиммат ва эксклюзив флагманлардан бирига айлантиради.

HonorРобот ПҳонеСмартфонТехнологияКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиApple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиБугун, 15:24Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 14:20Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиКосмик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиБугун, 13:54Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда