Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилинди

·116·Жамият
Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилинди

Тошкент шаҳридаги бир қатор масжидларда имом-хатиб бўлиб фаолият юритган ҳамда “Райхон оилавий миллий таомлари” тармоғи асосчиси сифатида танилган Одилхон қори Исмоиловга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Бу ҳақда Олий суд матбуот хизмати маълум қилди.

Маълум қилинишича, Одилхон Исмоилов ва яна олти нафар шахсга оид жиноят иши Жиноят ишлари бўйича Поп тумани судида кўриб чиқилган.

Суд қарорига кўра, жами етти нафар судланувчи Жиноят кодексининг ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш, мансаб сохтакорлиги, ҳужжатларни яшириш ҳамда қалбаки ҳужжатлардан фойдаланишга оид моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топилган.

Ҳукмга мувофиқ, Одилхон Исмоиловга 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Суд томонидан қамоқда сақланган вақт ҳисобга олингани сабабли жазо муддати 7 йил 11 ой 28 кун этиб белгиланган.

Қолган олти нафар судланувчига эса уларнинг жиноий ҳаракатлари даражасидан келиб чиқиб, турли муддатларга озодликдан маҳрум қилиш жазолари қўлланган.

Шунингдек, жиноят иши доирасида аниқланган моддий зарар судланувчилардан солидар тартибда ундирилиши белгиланган.

Олий суднинг таъкидлашича, биринчи инстанция суди ҳукми устидан қонунда белгиланган тартибда Наманган вилояти судининг апелляция ёки кассация инстанциясига шикоят бериш мумкин.

Маълумот учун, Одилхон қори Юнусхон ўғли 1977 йил Наманган шаҳрида туғилган. У турли йилларда Тошкент шаҳридаги “Ҳазрати Умар”, “Шайх Зайниддин”, “Фирдавс” ва “Хўжа Аламбардор” масжидларида имом-хатиб сифатида хизмат қилган. Шунингдек, у бир муддат “Вақф” хайрия жамоат фонди раҳбари ўринбосари лавозимида ҳам ишлаган.

Одилхон ИсмоиловТошкентРайҳонНаманганВақф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиҚарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиБугун, 15:51Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаКатта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаБугун, 14:33Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаАраб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаБугун, 12:10Ноқонуний қурилиш қимматга тушдиНоқонуний қурилиш қимматга тушдиБугун, 11:39Нукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиНукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиБугун, 11:13Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...Бугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда