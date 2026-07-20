Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби келажак учун пойдевор яратишда давом этмоқда. Жамоа Тоттенхем тизимидан етишиб чиққан иқтидорли вингер Тайнан Томпсон трансферини расман эълон қилди. 18 ёшли футболчининг трансфери Олд Траффорд вакиллари учун нафақат таркибни кучайтириш, балки ёш иқтидорлар учун курашда рақибларини ортда қолдириш рамзи ҳамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри берган маълумотларга кўра, келишувнинг умумий қиймати 8 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Шундан 4 миллион фунти дарҳол тўлаб берилади, қолган қисми эса футболчининг кўрсатадиган натижаларига қараб бонуслар кўринишида тақдим этилади. Шунингдек, Лондон клуби футболчининг кейинги сотувидан 20 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолган.
Келажак юлдузи ва унинг статистикасиТайнан Томпсон Тоттенхем академиясида олти йил давомида таҳсил олди. У 12 ёшида клуб тизимига келиб қўшилган эди. Ўтган мавсум давомида у ўзини кўрсатишга улгурди: 18 ёшдан 21 ёшгача бўлган жамоалар сафида жами 13 та гол урди ва 6 та голли узатмани амалга оширди. Айниқса, UEFA Ёшлар лигасидаги 7 та ўйинда 7 та гол ургани мутахассислар эътиборини тортди.
Манчестер Юнайтед расмий баёнотида футболчининг трансфери рўйхатдан ўтиш жараёнлари якунлангач тўлиқ кучга киришини билдирди. Клуб раҳбарияти Англия ёшлар терма жамоаси аъзосининг жамоага қўшилганидан мамнунлигини яширмади ва унга келгуси фаолиятида омад тилади.
Ушбу трансфер Манчестер Юнайтед учун ёзги трансфер ойнасидаги ягона ҳаракат эмас. Клуб аввалроқ Юри Тилеманс, Андрей Сантос ва тажрибали дарвозабон Карл Дарлов билан шартнома имзолаган эди. Томпсоннинг келиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини ошириш билан бирга, бош мураббий Майкл Каррик учун тактик вариантларни кўпайтиришга хизмат қилади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Англия Премер-лигаси жамоаларининг ёш иқтидорларга бўлган бундай эътибори доимо қизиқиш уйғотиб келган. Манчестер Юнайтед каби гранд жамоаларнинг академияга ва ёш юлдузларга сармоя киритиши, клубнинг узоқ муддатли стратегияси барқарор эканлигидан далолат беради.
…