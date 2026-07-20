Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби келажак учун пойдевор яратишда давом этмоқда. Жамоа Тоттенхем тизимидан етишиб чиққан иқтидорли вингер Тайнан Томпсон трансферини расман эълон қилди. 18 ёшли футболчининг трансфери Олд Траффорд вакиллари учун нафақат таркибни кучайтириш, балки ёш иқтидорлар учун курашда рақибларини ортда қолдириш рамзи ҳамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри берган маълумотларга кўра, келишувнинг умумий қиймати 8 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Шундан 4 миллион фунти дарҳол тўлаб берилади, қолган қисми эса футболчининг кўрсатадиган натижаларига қараб бонуслар кўринишида тақдим этилади. Шунингдек, Лондон клуби футболчининг кейинги сотувидан 20 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолган.

Келажак юлдузи ва унинг статистикаси

Тайнан Томпсон Тоттенхем академиясида олти йил давомида таҳсил олди. У 12 ёшида клуб тизимига келиб қўшилган эди. Ўтган мавсум давомида у ўзини кўрсатишга улгурди: 18 ёшдан 21 ёшгача бўлган жамоалар сафида жами 13 та гол урди ва 6 та голли узатмани амалга оширди. Айниқса, UEFA Ёшлар лигасидаги 7 та ўйинда 7 та гол ургани мутахассислар эътиборини тортди.

Манчестер Юнайтед расмий баёнотида футболчининг трансфери рўйхатдан ўтиш жараёнлари якунлангач тўлиқ кучга киришини билдирди. Клуб раҳбарияти Англия ёшлар терма жамоаси аъзосининг жамоага қўшилганидан мамнунлигини яширмади ва унга келгуси фаолиятида омад тилади.

Ушбу трансфер Манчестер Юнайтед учун ёзги трансфер ойнасидаги ягона ҳаракат эмас. Клуб аввалроқ Юри Тилеманс, Андрей Сантос ва тажрибали дарвозабон Карл Дарлов билан шартнома имзолаган эди. Томпсоннинг келиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини ошириш билан бирга, бош мураббий Майкл Каррик учун тактик вариантларни кўпайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Англия Премер-лигаси жамоаларининг ёш иқтидорларга бўлган бундай эътибори доимо қизиқиш уйғотиб келган. Манчестер Юнайтед каби гранд жамоаларнинг академияга ва ёш юлдузларга сармоя киритиши, клубнинг узоқ муддатли стратегияси барқарор эканлигидан далолат беради.

Манчестер ЮнайтедТоттенхемТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Бугун, 16:19Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)Бугун, 16:14ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиБугун, 16:12ЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатдиЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатдиБугун, 16:07Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиЛионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиБугун, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди