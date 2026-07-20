Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратди

·35·Дунё
Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратди

Жанубий Корея фан ва технологиялар институти (KAIST) ҳамда Стенфорд университети олимлари инсоннинг қўлларидан фойдаланмасдан кийинишига ёрдам берадиган инновацион технологияни ишлаб чиқди. Муаллифлар таъкидлашича, янги тизим одамни тўлиқ кийинтириш учун тахминан 10 сония вақт сарфлайди.

Технологиянинг асосий сири мато ичига жойлаштирилган, чирмашувчи ўсимлик новдаларига ўхшаш махсус юмшоқ найчалардадир. Ҳаво босими таъсирида бу найчалар тўғриланиб, тана бўйлаб сирғала бошлайди ва худди печак дарахт ёки устунга чирмашгани каби кийимни аста-секин инсон танасига тортиб кийгизади.

Лойиҳа муаллифи Ким Нам Гюннинг айтишича, бу ғоя унда ёмғирли кунларнинг бирида пайдо бўлган. Олим велосипедда кетаётганида ёмғирпўш ўз-ўзидан кийилса, нақадар қулай бўлиши ҳақида ўйлаб қолган. Орадан бир неча йил ўтиб, ушбу ғоя амалий прототипга айланди ва тадқиқот натижалари IEEE Robotics and Automation Letters илмий журналида эълон қилинди.

Янги конструкция одатий экзоскелетлар ёки роботлаштирилган манипуляторлардан ҳаракатланиш усули билан фарқ қилади. Найчалар мато билан бирга бутунлай сирғалмайди, балки ўсимлик новдалари каби фақат учидан «ўсиб» боради. Бу эса тизимга мураккаб бошқарув алгоритмлари ёки тана ҳолатини кузатувчи датчикларсиз ҳам елка, тирсак ва тизза каби букилувчи жойлардан осон ўтиш имконини беради.

Шунингдек, инсон бир жойда қотиб туриши шарт эмас. У юриши, ўтириши ёки эгилиши мумкин — тизим унинг ҳаракатларига автоматик равишда мослашади.

Shishiriladigan kiyimlarni kiyish jarayoni ketma-ket tasvirlangan.

Ишлаб чиқувчилар технологияни сирпанчиқ, ёпишқоқ ва нотекис юзаларда ҳам синаб кўрган. Синовлар давомида қувурчалар тана аъзоларининг тор ва мураккаб қисмларидан ҳам ишончли тарзда ўта олгани қайд этилган.

Мутахассислар фикрича, ушбу ишланма бир қатор соҳаларда катта амалий аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Хусусан, у кексалар ва жисмоний имконияти чекланган инсонларга бошқалар ёрдамисиз мустақил кийиниш имконини яратади.

Бундан ташқари, микрочиплар ишлаб чиқариладиган стерил лабораторияларда ходимлар ҳимоя кийимини жуда тез кийиб олишига ёрдам беради. Шунингдек, фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари ва қутқарувчилар учун ҳам бу технология вақтни тежашда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Чунки бундай вазиятларда ҳар бир сония ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ҳозирча мазкур технология лаборатория прототипи босқичида бўлса-да, муаллифлар уни тиббиёт ходимлари, қутқарувчилар ва бошқа касб эгалари эҳтиёжларига мослаштириш устида иш олиб бормоқда. Агар лойиҳа оммавий ишлаб чиқариш босқичига етказилса, бу инновацион кийим келажакда оддий «замок» ёки ёпишқоқ лента каби иш кийимларининг ажралмас қисмига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиСаудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиБугун, 17:56Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиРоссияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиБугун, 14:58Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиЛамин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:53Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиСунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиБугун, 14:11ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)Бугун, 13:24Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди