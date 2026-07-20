Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирда

·58·Техно
Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирда

Яқин келажакда Ер сайёраси ўзининг табиий кўринишини бутунлай ўзгартириб, Сатурн каби ёрқин ҳалқаларга эга бўлиши мумкин. Бироқ, бу ҳалқалар муз ёки чангдан эмас, балки юз минглаб сунъий йўлдошлардан иборат бўлади. Астрономлар ва коинот техникаси бўйича мутахассислар орбитал маълумотлар марказлари ҳамда қуёш нури қайтаргичларини яратиш лойиҳалари тунги осмон манзарасини радикал тарзда ўзгартириб юбориши ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда SpaceX, Blue Origin, Старклоуд, Ковбой Спасе ва Орбитал каби йирик компаниялар орбитал маълумотлар марказларини (дата-сентер) яратиш устида ишламоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳаларни тўлиқ амалга ошириш учун коинотга бир миллиондан ортиқ сунъий йўлдошни учириш талаб этилади. Бунга қўшимча равишда, Рефлект Орбитал компанияси қуёш ботгандан сўнг Ернинг муайян ҳудудларини ёритиш учун 50 мингта кўзгули аппаратларни жойлаштиришни режалаштирган.

Коинотдаги ёрқин чизиқ ва унинг оқибатлари

Бирмингем университети астронавтика профессори Ҳугҳ Левиснинг тушунтиришича, бундай қурилмалар асосан терминатор чизиғи — Ернинг кундузги ва тунги томонлари чегараси бўйлаб жойлаштирилади. Бу ҳудудда сунъий йўлдошлар деярли узлуксиз қуёш энергиясини олиши мумкин, бу эса орбитал серверлар учун жуда муҳимдир. Агар ушбу режалар амалга ошса, осмонда бир йўналишда ҳаракатланувчи ва бир текисликда жойлашган улкан ёрқин чизиқ пайдо бўлади.

Канададаги Режайна университети астрономи Саманта Лавлер бошчилигидаги гуруҳ компьютер моделлаштириш ёрдамида SpaceX компаниясининг Старминд, Blue Origin томонидан ишлаб чиқилган Прожект Сунрисе ва Ковбой Спасе лойиҳаларининг таъсирини ўрганиб чиқди. Тадқиқот натижаларига кўра, сунъий объектлар шунчалик кўпайиб кетадики, маълум соатларда улар осмондаги кўплаб юлдузлардан ҳам ёрқинроқ ва кўпроқ кўрина бошлайди.

Айниқса, Рефлект Орбитал лойиҳаси катта хавотир уйғотмоқда. Компания аллақачон АҚШ Федерал алоқа комиссиясидан (ФКК) 18x18 метрли кўзгуга эга Эарендил-1 тажриба аппаратини учиришга рухсат олган. Европа жанубий расадхонаси ҳисоб-китобларига кўра, агар 50 мингта шундай кўзгу орбитага чиқарилса, тунги осмоннинг ёрқинлиги 300 фоизга ошади. Бу эса ердаги энг йирик телескоплар ишини деярли имконсиз қилиб қўяди.

Америка астрономия жамияти (ААС) ҳам ФКК қарорини кескин танқид қилди. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий қайтарилган қуёш нури нафақат илмий кузатувларга халақит беради, балки қуйидаги хавфларни ҳам келтириб чиқаради:

  • Учувчилар ва ҳайдовчиларнинг кўзини қамаштириш орқали авария ҳолатларини юзага келтириш;
  • Астрономик телескоп операторларининг ишига техник халақит бериш;
  • Тунги табиат экотизимининг табиий ритмларини бузиш.
Шу тариқа, коинотни кенг кўламда тижорийлаштириш ва орбитал инфратузилмани кенгайтириш инсониятнинг юлдузли осмон ҳақидаги тасаввурларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Олимлар бу борада халқаро ҳуқуқий нормаларни ишлаб чиқиш ва коинотни ифлосланишдан ҳимоя қилиш зарурлигини таъкидламоқда.

КоинотSpaceXАстрономияСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаНью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаБугун, 17:55Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаHugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаБугун, 17:51Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариHonor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариБугун, 16:20SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиApple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиБугун, 15:24Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда