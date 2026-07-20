Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирда
Яқин келажакда Ер сайёраси ўзининг табиий кўринишини бутунлай ўзгартириб, Сатурн каби ёрқин ҳалқаларга эга бўлиши мумкин. Бироқ, бу ҳалқалар муз ёки чангдан эмас, балки юз минглаб сунъий йўлдошлардан иборат бўлади. Астрономлар ва коинот техникаси бўйича мутахассислар орбитал маълумотлар марказлари ҳамда қуёш нури қайтаргичларини яратиш лойиҳалари тунги осмон манзарасини радикал тарзда ўзгартириб юбориши ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда SpaceX, Blue Origin, Старклоуд, Ковбой Спасе ва Орбитал каби йирик компаниялар орбитал маълумотлар марказларини (дата-сентер) яратиш устида ишламоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳаларни тўлиқ амалга ошириш учун коинотга бир миллиондан ортиқ сунъий йўлдошни учириш талаб этилади. Бунга қўшимча равишда, Рефлект Орбитал компанияси қуёш ботгандан сўнг Ернинг муайян ҳудудларини ёритиш учун 50 мингта кўзгули аппаратларни жойлаштиришни режалаштирган.
Коинотдаги ёрқин чизиқ ва унинг оқибатлариБирмингем университети астронавтика профессори Ҳугҳ Левиснинг тушунтиришича, бундай қурилмалар асосан терминатор чизиғи — Ернинг кундузги ва тунги томонлари чегараси бўйлаб жойлаштирилади. Бу ҳудудда сунъий йўлдошлар деярли узлуксиз қуёш энергиясини олиши мумкин, бу эса орбитал серверлар учун жуда муҳимдир. Агар ушбу режалар амалга ошса, осмонда бир йўналишда ҳаракатланувчи ва бир текисликда жойлашган улкан ёрқин чизиқ пайдо бўлади.
Канададаги Режайна университети астрономи Саманта Лавлер бошчилигидаги гуруҳ компьютер моделлаштириш ёрдамида SpaceX компаниясининг Старминд, Blue Origin томонидан ишлаб чиқилган Прожект Сунрисе ва Ковбой Спасе лойиҳаларининг таъсирини ўрганиб чиқди. Тадқиқот натижаларига кўра, сунъий объектлар шунчалик кўпайиб кетадики, маълум соатларда улар осмондаги кўплаб юлдузлардан ҳам ёрқинроқ ва кўпроқ кўрина бошлайди.
Айниқса, Рефлект Орбитал лойиҳаси катта хавотир уйғотмоқда. Компания аллақачон АҚШ Федерал алоқа комиссиясидан (ФКК) 18x18 метрли кўзгуга эга Эарендил-1 тажриба аппаратини учиришга рухсат олган. Европа жанубий расадхонаси ҳисоб-китобларига кўра, агар 50 мингта шундай кўзгу орбитага чиқарилса, тунги осмоннинг ёрқинлиги 300 фоизга ошади. Бу эса ердаги энг йирик телескоплар ишини деярли имконсиз қилиб қўяди.
Америка астрономия жамияти (ААС) ҳам ФКК қарорини кескин танқид қилди. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий қайтарилган қуёш нури нафақат илмий кузатувларга халақит беради, балки қуйидаги хавфларни ҳам келтириб чиқаради:
- Учувчилар ва ҳайдовчиларнинг кўзини қамаштириш орқали авария ҳолатларини юзага келтириш;
- Астрономик телескоп операторларининг ишига техник халақит бериш;
- Тунги табиат экотизимининг табиий ритмларини бузиш.
…