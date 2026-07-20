Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...

·25·Спорт
Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...

Аргентина миллий жамоасининг ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиши Лионель Месси учун жуда оғир кечди. Ҳал қилувчи баҳсдан кейин аргентиналик футболчининг кўз ёшларини кўрган Неймар ҳам ҳиссиётларини яшира олмади.

Бразилиялик вингер собиқ жамоадошининг ҳолати уни қаттиқ таъсирлантирганини айтиб, Месси фаолиятини яна бир жаҳон кубоги билан якунлашини истаганини таъкидлади.

«Унинг йиғлаётганини кўриш юракни эзди»

Неймар финалдан кейин Мессининг қайғули ҳолати ҳақида гапирар экан, ушбу манзарани кўриш жуда оғир бўлганини айтди.

«Унинг йиғлаётганини ва кўзларидаги ёшларни кўриш ҳақиқатан ҳам юракни эзадиган ҳолат эди. Мен доим унинг айнан шу совринни қўлга киритишини ва фаолиятини жаҳон кубоги билан якунлашини истардим», — деди бразилиялик футболчи.

Неймарнинг сўзларига кўра, у Мессининг финалдаги мағлубиятини шахсан ўзига яқин қабул қилган.

«У учун чиндан ҳам жуда қаттиқ сиқилдим».

Аргентина кубокни қўшимча вақтда бой берди

ЖЧ–2026 финалида Аргентина ва Испания ўртасидаги асосий вақт 0:0 ҳисобида якунланди. Ғолиб қўшимча бўлимларда аниқланди.

Испания 106-дақиқада киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди.

Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида турнирни бошлаган бўлса-да, кетма-кет иккинчи мундиал совринини қўлга кирита олмади.

Месси ва Неймарни узоқ йиллик дўстлик боғлайди

Неймар ва Месси бир неча йил давомида бир жамоада тўп тепган. Улар аввал «Барселона» сафида, кейин эса Франциянинг «ПСЖ» клубида бирга ҳаракат қилган.

Футболчилар майдондаги ҳамкорликдан ташқари, яқин муносабатлари билан ҳам танилган. Шу боис Неймарнинг Месси ҳақидаги сўзлари оддий рақиб ёки ҳамкасбнинг муносабати эмас, балки собиқ жамоадош ва дўстнинг самимий кечинмалари сифатида қабул қилинди.

Месси 2022 йилда орзусига эришганди

Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси билан 2022 йил Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Ўша чемпионлик унинг фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бирига айланганди.

2026 йилда эса у яна финалгача етиб келди, аммо бу сафар кубок Испанияга насиб этди. Шунинг учун Неймар Мессининг фаолиятини яна бир жаҳон чемпионлиги билан якунлашини хоҳлаганини айтди.

Испания финалда ғалаба қозонди, аммо ўйиндан кейинги энг таъсирли кадрлардан бири Мессининг кўз ёшлари бўлди. Неймарнинг сўзлари эса икки юлдуз ўртасидаги ҳурмат ва дўстлик ҳали ҳам мустаҳкам эканини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)Бугун, 16:14ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиБугун, 16:12ЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатдиЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатдиБугун, 16:07Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиЛионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиБугун, 16:00Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Бугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди