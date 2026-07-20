Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...
Аргентина миллий жамоасининг ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиши Лионель Месси учун жуда оғир кечди. Ҳал қилувчи баҳсдан кейин аргентиналик футболчининг кўз ёшларини кўрган Неймар ҳам ҳиссиётларини яшира олмади.
Бразилиялик вингер собиқ жамоадошининг ҳолати уни қаттиқ таъсирлантирганини айтиб, Месси фаолиятини яна бир жаҳон кубоги билан якунлашини истаганини таъкидлади.
«Унинг йиғлаётганини кўриш юракни эзди»
Неймар финалдан кейин Мессининг қайғули ҳолати ҳақида гапирар экан, ушбу манзарани кўриш жуда оғир бўлганини айтди.
«Унинг йиғлаётганини ва кўзларидаги ёшларни кўриш ҳақиқатан ҳам юракни эзадиган ҳолат эди. Мен доим унинг айнан шу совринни қўлга киритишини ва фаолиятини жаҳон кубоги билан якунлашини истардим», — деди бразилиялик футболчи.
Неймарнинг сўзларига кўра, у Мессининг финалдаги мағлубиятини шахсан ўзига яқин қабул қилган.
«У учун чиндан ҳам жуда қаттиқ сиқилдим».
Аргентина кубокни қўшимча вақтда бой берди
ЖЧ–2026 финалида Аргентина ва Испания ўртасидаги асосий вақт 0:0 ҳисобида якунланди. Ғолиб қўшимча бўлимларда аниқланди.
Испания 106-дақиқада киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди.
Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида турнирни бошлаган бўлса-да, кетма-кет иккинчи мундиал совринини қўлга кирита олмади.
Месси ва Неймарни узоқ йиллик дўстлик боғлайди
Неймар ва Месси бир неча йил давомида бир жамоада тўп тепган. Улар аввал «Барселона» сафида, кейин эса Франциянинг «ПСЖ» клубида бирга ҳаракат қилган.
Футболчилар майдондаги ҳамкорликдан ташқари, яқин муносабатлари билан ҳам танилган. Шу боис Неймарнинг Месси ҳақидаги сўзлари оддий рақиб ёки ҳамкасбнинг муносабати эмас, балки собиқ жамоадош ва дўстнинг самимий кечинмалари сифатида қабул қилинди.
Месси 2022 йилда орзусига эришганди
Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси билан 2022 йил Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Ўша чемпионлик унинг фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бирига айланганди.
2026 йилда эса у яна финалгача етиб келди, аммо бу сафар кубок Испанияга насиб этди. Шунинг учун Неймар Мессининг фаолиятини яна бир жаҳон чемпионлиги билан якунлашини хоҳлаганини айтди.
Испания финалда ғалаба қозонди, аммо ўйиндан кейинги энг таъсирли кадрлардан бири Мессининг кўз ёшлари бўлди. Неймарнинг сўзлари эса икки юлдуз ўртасидаги ҳурмат ва дўстлик ҳали ҳам мустаҳкам эканини кўрсатди.
…