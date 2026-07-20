Арсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқда

·36·Спорт
Арсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқда

Лондоннинг Арсенал клуби узоқ кутилган Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганидан сўнг, жамоанинг асосий эътибори энди Европанинг энг нуфузли турнири — Чемпионлар лигасига қаратилмоқда. Микел Артета бошчилигидаги жамоа 22 йиллик танаффусдан сўнг ички чемпионатда зафар қучди ва энди клуб тарихидаги илк Европа кубогини қўлга киритишни ният қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал сўнгги йилларда ҳам ички, ҳам халқаро майдонда сезиларли ўсишга эришди. Премер-лигада кетма-кет уч маротаба иккинчи ўринни банд этган "тўпчилар", ниҳоят 2025-26-йилги мавсумда олтин медалларга эга чиқишди. Goal.com нашрига берган интервюсида клубнинг собиқ ҳужумчиси Жеремие Алиадиере эндиликда жамоа учун Чемпионлар лигаси устувор вазифага айланиши кераклигини таъкидлади.

Европадаги омадсизлик ва янги интилишлар

Ўтган мавсумда Арсенал Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борди, бироқ Будапештда кечган ҳал қилувчи баҳсда Пари Сен-Жермен жамоасига пеналтилар сериясида имкониятни бой берди. Бу мағлубият лондонлик мухлислар учун аламли бўлди, чунки клуб ўз тарихида ҳали бирор марта ҳам ушбу турнирда ғалаба қозонмаган. 2025-йилда эса Артета шогирдлари ярим финалда айнан Париж клуби томонидан тўхтатилган эди.

Алиадиеренинг фикрича, Премер-лигадаги ғалаба жамоанинг елкасидан катта босимни олиб ташлади. "Менинг назаримда, энди асосий эътибор Чемпионлар лигасига қаратилади. Ўтган мавсумда ҳамма Премер-лига ҳақида ўйлаётган эди. Энди эса клуб ўз тарихини қайта ёзиши ва Европада ҳам тахтга ўтириши керак", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.

Рақобат ва келажакдаги режалар

Арсеналнинг Европа чўққисини забт этиши осон кечмайди. Пари Сен-Жермен, Бавария, Барселона ва Реал Мадрид каби грандлар доимий равишда фаворит саналади. Шунга қарамай, Микел Артета шакллантирган таркиб ҳозирда ўзининг энг гуллаган даврини бошдан кечирмоқда ва Арсене Венгер давридаги ютуқлардан ҳам ўзиб кетишга қодир эканлигини кўрсатмоқда.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби трансфер ойнаси вақтида таркибни янада кучайтириш устида ишламоқда. Премер-лигада пешқадамликни сақлаб қолиш муҳим бўлса-да, Чемпионлар лигасидаги ғалаба Арсенални чинакамига дунё футболи элитаси қаторига қайтаради. Ҳозирда жамоанинг асосий мақсади 2026-27-йилги мавсумда ҳам ички, ҳам қитъа миқёсида барқарорликни сақлаб қолишдир.

АрсеналМикел АртетаЧемпионлар ЛигасиФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиМанчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиБугун, 16:31Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Бугун, 16:19Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)Бугун, 16:14ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди