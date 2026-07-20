Арсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқда
Лондоннинг Арсенал клуби узоқ кутилган Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганидан сўнг, жамоанинг асосий эътибори энди Европанинг энг нуфузли турнири — Чемпионлар лигасига қаратилмоқда. Микел Артета бошчилигидаги жамоа 22 йиллик танаффусдан сўнг ички чемпионатда зафар қучди ва энди клуб тарихидаги илк Европа кубогини қўлга киритишни ният қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал сўнгги йилларда ҳам ички, ҳам халқаро майдонда сезиларли ўсишга эришди. Премер-лигада кетма-кет уч маротаба иккинчи ўринни банд этган "тўпчилар", ниҳоят 2025-26-йилги мавсумда олтин медалларга эга чиқишди. Goal.com нашрига берган интервюсида клубнинг собиқ ҳужумчиси Жеремие Алиадиере эндиликда жамоа учун Чемпионлар лигаси устувор вазифага айланиши кераклигини таъкидлади.
Европадаги омадсизлик ва янги интилишларЎтган мавсумда Арсенал Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борди, бироқ Будапештда кечган ҳал қилувчи баҳсда Пари Сен-Жермен жамоасига пеналтилар сериясида имкониятни бой берди. Бу мағлубият лондонлик мухлислар учун аламли бўлди, чунки клуб ўз тарихида ҳали бирор марта ҳам ушбу турнирда ғалаба қозонмаган. 2025-йилда эса Артета шогирдлари ярим финалда айнан Париж клуби томонидан тўхтатилган эди.
Алиадиеренинг фикрича, Премер-лигадаги ғалаба жамоанинг елкасидан катта босимни олиб ташлади. "Менинг назаримда, энди асосий эътибор Чемпионлар лигасига қаратилади. Ўтган мавсумда ҳамма Премер-лига ҳақида ўйлаётган эди. Энди эса клуб ўз тарихини қайта ёзиши ва Европада ҳам тахтга ўтириши керак", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.
Рақобат ва келажакдаги режаларАрсеналнинг Европа чўққисини забт этиши осон кечмайди. Пари Сен-Жермен, Бавария, Барселона ва Реал Мадрид каби грандлар доимий равишда фаворит саналади. Шунга қарамай, Микел Артета шакллантирган таркиб ҳозирда ўзининг энг гуллаган даврини бошдан кечирмоқда ва Арсене Венгер давридаги ютуқлардан ҳам ўзиб кетишга қодир эканлигини кўрсатмоқда.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби трансфер ойнаси вақтида таркибни янада кучайтириш устида ишламоқда. Премер-лигада пешқадамликни сақлаб қолиш муҳим бўлса-да, Чемпионлар лигасидаги ғалаба Арсенални чинакамига дунё футболи элитаси қаторига қайтаради. Ҳозирда жамоанинг асосий мақсади 2026-27-йилги мавсумда ҳам ички, ҳам қитъа миқёсида барқарорликни сақлаб қолишдир.
…