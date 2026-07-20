ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (ўйиндаги энг қизиқ онлар)

·53·Спорт
ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (ўйиндаги энг қизиқ онлар)

Жаҳон чемпионатининг финалида Испания терма жамоаси Аргентинани қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 бош совринини қўлга киритди.

Учрашув тақдири қўшимча бўлимларда ҳал бўлди. 106-дақиқада Нико Уильямснинг узатмасидан сўнг Ферран Торрес аниқ зарба йўллаб, баҳсдаги ягона голга муаллифлик қилди.

ЖЧ-2026. Финал
Испания - Аргентина 1:0
Гол: Ферран Торрес 106
Четлатиш: Энцо Фернандес 90+3 (Аргентина).

Шу тариқа, Испания ЖЧ-2026 ғолибига айланди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида бу сафар кумуш медаллар билан чекланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 11:45Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди