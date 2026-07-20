ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (ўйиндаги энг қизиқ онлар)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. Финал
Жаҳон чемпионатининг финалида Испания терма жамоаси Аргентинани қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 бош совринини қўлга киритди.
Учрашув тақдири қўшимча бўлимларда ҳал бўлди. 106-дақиқада Нико Уильямснинг узатмасидан сўнг Ферран Торрес аниқ зарба йўллаб, баҳсдаги ягона голга муаллифлик қилди.
ЖЧ-2026. Финал
Испания - Аргентина 1:0
Гол: Ферран Торрес 106
Четлатиш: Энцо Фернандес 90+3 (Аргентина).
Шу тариқа, Испания ЖЧ-2026 ғолибига айланди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида бу сафар кумуш медаллар билан чекланди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…