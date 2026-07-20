Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини беради

·17·Авто
Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини беради

АҚШдаги Миннесота университети тадқиқотчилари автомобил йўлларида белгиланган тезлик меъёрларига амал қилиш нафақат хавфсизлик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам улкан фойда келтиришини исботлади. Ўтказилган кенг кўламли таҳлилларга кўра, агар барча ҳайдовчилар тезлик чекловларига қатъий риоя қилсалар, бир кунда 22 миллион долларгача ёқилғи маблағларини тежаш мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимлар АҚШ йўлларида амалга оширилган 120 миллиондан ортиқ сафарлар маълумотларини ўрганиб чиқишди. Тадқиқот давомида автомобилларнинг ҳаракатланиш динамикаси, йўллардаги тезлик чекловлари ва релеф баландликлари ҳисобга олинди. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, тезликни меъёрлаштириш натижасида ҳар куни 25 миллион литр ёқилғи тежалади ва атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид миқдори 57 минг метрик тоннага камаяди.

Экология ва вақт баланси

Тадқиқот муаллифлари тезликнинг ёқилғи сарфига таъсири физика қонуниятларига кўра аввалдан маълум бўлса-да, реал ҳаётий вазиятлардаги миқёс биринчи марта бундай аниқликда баҳоланганини таъкидламоқда. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, тезликни пасайтириш ҳайдовчиларнинг кундалик сафар вақтини ўртача 1 дақиқадан камроққа узайтиради, холос. Яни, вақтдан ютиш мақсадида юқори тезликда ҳаракатланиш амалда сезиларли фойда бермайди, лекин харажатларни кескин оширади.

Ҳозирги вақтда ички ёнув двигателли автомобиллар АҚШ умумий энергия истеъмолининг 14,6 фоизини ташкил қилади. Замонавий автомобиллар технологик жиҳатдан тежамкорроқ бўлса-да, уларнинг двигателлари қуввати ортиб бораётгани ҳайдовчиларга юқори тезликка осон чиқиш имконини бермоқда. Бу эса ўз навбатида ёқилғи сарфининг асоссиз ортишига сабаб бўлади.

Келажакдаги режалар ва Ўзбекистон учун аҳамияти

Олимлар тезликни пасайтиришни мавжуд автопаркни янгиламасдан туриб иқтисодий самарадорликка эришишнинг энг арзон ва тезкор усули деб ҳисобламоқда. Тадқиқотнинг кейинги босқичида мутахассислар кескин тезланиш (агрессив ҳайдаш) омилларини ўрганишни режалаштирган. Бунинг учун махсус датчиклар билан жиҳозланган электромобиллардан фойдаланилади.

Ўзбекистон шароитида ҳам ушбу тадқиқот натижалари долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш мақсадида кўплаб ҳудудларда тезлик чекловлари 60 км/соат этиб белгиланган. Бу нафақат бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишга, балки ҳайдовчиларнинг ҳамёнини асрашга ҳамда шаҳарлардаги экологик ҳолатни яхшилашга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, ҳайдаш одатларини бироз ўзгартириш орқали ҳам шахсий, ҳам давлат миқёсида катта иқтисодий натижага эришиш мумкин.

АвтомобилЁқилғиИқтисодиётЭкологияТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиБугун, 17:57Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларPolestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларБугун, 15:53Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиБугун, 14:55Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 13:23Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаРасмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаБугун, 11:53Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси