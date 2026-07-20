Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилди

·41·Ўзбекистон
Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилди

Самарқанд вилоятининг Жомбой туманида жойлашган машҳур Мингтепа археологик ёдгорлигида олиб борилаётган илмий қазишмалар давомида милодий VIII асрга мансуб бўлиши мумкин бўлган эҳтимолий ҳукмдорлар саройининг меъморий қолдиқлари аниқланди. Бу ҳақда Маданий мерос агентлиги маълум қилди.

Агентлик хабарига кўра, археологик тадқиқотлар Яҳё Ғуломов номидаги Самарқанд археология институтининг илмий ходимлари Амриддин Бердимуров, Ҳусниддин Раҳмонов ва Нигора Маҳкамова раҳбарлигида амалга оширилмоқда.

Қазишмалар натижасида Мингтепа ёдгорлигининг Арк (қалъа) қисмида жойлашган, милодий VIII асрнинг биринчи ярмига тегишли сарой мажмуасининг меъморий тузилиши очиб берилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу иншоот илк ўрта асрлар давридаги шаҳарсозлик, меъморчилик анъаналари ва давлат бошқарув тизимини ўрганишда муҳим тарихий ҳамда илмий манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Qora polietilen ustida naqshli qadimiy tosh va ganch parchalari yotibdi.

Бундан ташқари, қазиш ишлари давомида саройнинг зал қисмида VIII асрга оид ҳайкалтарошлик намуналари ҳам аниқланган. Ҳозирги вақтда топилмалар юзасидан қўшимча илмий тадқиқотлар ва таҳлил ишлари олиб борилмоқда.

Археологлар фикрича, янги топилмалар Мингтепа ёдгорлигининг сиёсий, маданий ва ижтимоий ҳаёти ҳақидаги тасаввурларни янада бойитиш, шунингдек, илк ўрта асрларда ушбу ҳудуднинг тарихий тараққиётига оид янги илмий хулосалар чиқариш имконини беради. Бу кашфиёт Ўзбекистоннинг бой маданий меросини ўрганиш йўлидаги муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.v

СамарқандМингтепаЎзбекистонЖомбойЯҳё Ғуломов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси ПрезидентникиБугун, 12:57Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиБугун, 12:08Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Бугун, 00:20Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиЎзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиКеча, 20:05Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиКеча, 16:45Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиКеча, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди