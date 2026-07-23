Аргентинада ЖЧ-2026 финалини қайта ўтказиш учун овоз йиғиш бошланди
Аргентинада 2026 йилги жаҳон чемпионати финалини қайта ўтказишни талаб қилувчи онлайн сўровнома оммалашмоқда. El Mundo хабарига кўра, петицияни 61 500 нафардан ортиқ киши қўллаб-қувватлаган.
Ташаббус муаллифи Аргентина миллий жамоасининг Испанияга қарши 0:1 ҳисобидаги мағлубиятига ҳакамлик қарорлари таъсир қилганини даъво қилмоқда. Бироқ сўровномада бу фикрни тасдиқлайдиган ишончли далиллар келтирилмаган.
Финални қайта ўтказиш талаб қилинмоқда
Онлайн платформада эълон қилинган сўровнома муаллифи ЖЧ–2026 финали натижасини қайта кўриб чиқиш ва учрашувни яна бир бор ўтказишни талаб қилган.
Финалда Аргентина Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионликни қўлдан чиқарган эди. Бу натижа аргентиналик айрим мухлислар орасида кескин норозиликларга сабаб бўлди.
Петиция қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотиб, 61,5 мингдан зиёд имзо тўплади.
Ҳакамнинг қарорлари танқид қилинди
Сўровномада учрашувни бошқарган словениялик ҳакам Славко Винчичнинг айрим қарорлари натижага таъсир қилгани таъкидланган.
Ташаббус муаллифи ҳакамликда хатоларга йўл қўйилганини билдирган бўлса-да, даъволарни тасдиқловчи видео-таҳлил, расмий эксперт хулосаси ёки бошқа ишончли далиллар тақдим этилмаган.
Шу сабаб бу талаб ҳозирча мухлисларнинг норозилигига асосланган ташаббус сифатида кўрилмоқда.
61 мингдан ортиқ мухлис қўллаб-қувватлади
Петицияга 61 500 нафардан кўпроқ киши имзо чеккани айтилади. Бу рақам финал натижаси Аргентина мухлислари орасида ҳануз қизғин муҳокама қилинаётганини кўрсатади.
Айримлар ҳакамлик қарорларини танқид қилса, бошқалар футболдаги якуний натижа майдонда қабул қилиниши ва мағлубиятни қабул қилиш кераклигини таъкидламоқда.
Сўровнома натижани ўзгартирадими?
Онлайн петиция кўп имзо тўплагани билан, у ФИФА учун мажбурий ҳуқуқий кучга эга эмас. Финал натижасини бекор қилиш ёки учрашувни қайта ўтказиш учун расмий тартиб, жиддий қоидабузарлик ва ишончли далиллар талаб этилади.
Ҳозирча ФИФА томонидан финални қайта ўтказиш имконияти ёки ҳакамлик юзасидан махсус текширув бошлангани ҳақида маълумот берилмаган.
Шу тариқа, 61 мингдан зиёд имзо тўплаган петиция катта жамоатчилик эътиборини жалб қилган бўлса-да, Испаниянинг ЖЧ–2026даги чемпионлик натижаси амалда ўзгаришсиз қолмоқда.
…