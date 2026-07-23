Аргентинада ЖЧ-2026 финалини қайта ўтказиш учун овоз йиғиш бошланди

·0·Спорт
Аргентинада ЖЧ-2026 финалини қайта ўтказиш учун овоз йиғиш бошланди

Аргентинада 2026 йилги жаҳон чемпионати финалини қайта ўтказишни талаб қилувчи онлайн сўровнома оммалашмоқда. El Mundo хабарига кўра, петицияни 61 500 нафардан ортиқ киши қўллаб-қувватлаган.

Ташаббус муаллифи Аргентина миллий жамоасининг Испанияга қарши 0:1 ҳисобидаги мағлубиятига ҳакамлик қарорлари таъсир қилганини даъво қилмоқда. Бироқ сўровномада бу фикрни тасдиқлайдиган ишончли далиллар келтирилмаган.

Финални қайта ўтказиш талаб қилинмоқда

Онлайн платформада эълон қилинган сўровнома муаллифи ЖЧ–2026 финали натижасини қайта кўриб чиқиш ва учрашувни яна бир бор ўтказишни талаб қилган.

Финалда Аргентина Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионликни қўлдан чиқарган эди. Бу натижа аргентиналик айрим мухлислар орасида кескин норозиликларга сабаб бўлди.

Петиция қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотиб, 61,5 мингдан зиёд имзо тўплади.

Ҳакамнинг қарорлари танқид қилинди

Сўровномада учрашувни бошқарган словениялик ҳакам Славко Винчичнинг айрим қарорлари натижага таъсир қилгани таъкидланган.

Ташаббус муаллифи ҳакамликда хатоларга йўл қўйилганини билдирган бўлса-да, даъволарни тасдиқловчи видео-таҳлил, расмий эксперт хулосаси ёки бошқа ишончли далиллар тақдим этилмаган.

Шу сабаб бу талаб ҳозирча мухлисларнинг норозилигига асосланган ташаббус сифатида кўрилмоқда.

61 мингдан ортиқ мухлис қўллаб-қувватлади

Петицияга 61 500 нафардан кўпроқ киши имзо чеккани айтилади. Бу рақам финал натижаси Аргентина мухлислари орасида ҳануз қизғин муҳокама қилинаётганини кўрсатади.

Айримлар ҳакамлик қарорларини танқид қилса, бошқалар футболдаги якуний натижа майдонда қабул қилиниши ва мағлубиятни қабул қилиш кераклигини таъкидламоқда.

Сўровнома натижани ўзгартирадими?

Онлайн петиция кўп имзо тўплагани билан, у ФИФА учун мажбурий ҳуқуқий кучга эга эмас. Финал натижасини бекор қилиш ёки учрашувни қайта ўтказиш учун расмий тартиб, жиддий қоидабузарлик ва ишончли далиллар талаб этилади.

Ҳозирча ФИФА томонидан финални қайта ўтказиш имконияти ёки ҳакамлик юзасидан махсус текширув бошлангани ҳақида маълумот берилмаган.

Шу тариқа, 61 мингдан зиёд имзо тўплаган петиция катта жамоатчилик эътиборини жалб қилган бўлса-да, Испаниянинг ЖЧ–2026даги чемпионлик натижаси амалда ўзгаришсиз қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» дуранг қайд этдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» дуранг қайд этдиБугун, 10:22Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келдиФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келдиБугун, 05:17Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 04:13Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимМарио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимБугун, 03:17Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 02:36Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумБугун, 02:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"