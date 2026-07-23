Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» дуранг қайд этди

·4·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» дуранг қайд этди

Европа Конференциялар лигаси саралашининг иккинчи босқичида «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида Финландиянинг «Интер Турку» клубини қабул қилди. Истанбулда ўтган учрашув 1:1 ҳисобида якунланди.

Туркия клуби сафида Ўзбекистон миллий жамоаси футболчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев майдонга тушди. Энди жамоалар кейинги босқич йўлланмасини 30 июль куни Финландияда ҳал қилади.

Меҳмонлар биринчи бўлиб ҳисобни очди

Учрашув «Башакшеҳир» учун кутилмаган сценарийда бошланди. 16-дақиқада Жепта мезбонлар дарвозасини ишғол қилиб, «Интер Турку»ни олдинга олиб чиқди.

Туркия клуби танаффусгача ҳисобни тенглаштиришга уринган бўлса-да, биринчи бўлим меҳмонларнинг минимал устунлиги билан якунланди.

«Башакшеҳир» жавоб голини иккинчи бўлим бошида топди. 54-дақиқада Эрен Байрам аниқ зарба билан мувозанатни тиклади — 1:1.

Қолган вақтда ҳар икки жамоада ғалаба голини киритиш имконияти бўлди, аммо ҳисоб бошқа ўзгармади.

Шомуродов асосий таркибда ўйнади

Элдор Шомуродов учрашувни «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида бошлади. Ўзбекистонлик ҳужумчи 69 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилди.

Шундан сўнг унинг ўрнига да Кошта майдонга туширилди. Шомуродов бу баҳсда гол ёки голли узатма қайд эта олмади.

Ўзбекистон терма жамоаси сардори учун ушбу учрашув Европа мусобақаларидаги янги мавсумнинг дастлабки муҳим синовларидан бири бўлди.

Файзуллаев иккинчи бўлимда майдонга тушди

Аббосбек Файзуллаев баҳсни захира ўриндиғида бошлади. У 61-дақиқада Брничнинг ўрнига майдонга тушди.

Шу тариқа, учрашувнинг сўнгги ярим соатида Шомуродов ва Файзуллаев бир вақтнинг ўзида «Башакшеҳир» сафида ҳаракат қилди.

Файзуллаев майдонга тушгач, мезбонлар ҳужумларини кучайтиришга ҳаракат қилди. Бироқ туркияликлар рақиб ҳимоясини иккинчи марта ёриб ўта олмади.

Барчаси Финландияда ҳал бўлади

Жамоалар ўртасидаги жавоб учрашуви 30 июль куни Финландияда бўлиб ўтади.

Биринчи баҳсдаги 1:1 ҳисоби ҳар икки томонга ҳам кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди. «Башакшеҳир» сафарда ғалаба қозониши ёки кейинги натижага қараб баҳсни қўшимча вақтга олиб бориши мумкин.

Туркия клуби учун жавоб баҳсида Шомуродов ва Файзуллаевнинг иштироки яна асосий эътибор марказида бўлади.

ЕКЛ саралаши, иккинчи босқич

«Истанбул Башакшеҳир» — «Интер Турку» — 1:1

Голлар: Жепта, 16 — 0:1; Эрен Байрам, 54 — 1:1.

«Истанбул Башакшеҳир» таркиби: Шенгезер, Шаҳинер, Байрам, Ба (Опоку, 61), Карбовник, Гюнеш, Кемен, Малли, Элдор Шомуродов (да Кошта, 69), Брнич (Аббосбек Файзуллаев, 61), Йилдирим (Зелке, 69).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келдиФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келдиБугун, 05:17Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 04:13Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимМарио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимБугун, 03:17Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 02:36Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумБугун, 02:18Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"