Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» дуранг қайд этди
Европа Конференциялар лигаси саралашининг иккинчи босқичида «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида Финландиянинг «Интер Турку» клубини қабул қилди. Истанбулда ўтган учрашув 1:1 ҳисобида якунланди.
Туркия клуби сафида Ўзбекистон миллий жамоаси футболчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев майдонга тушди. Энди жамоалар кейинги босқич йўлланмасини 30 июль куни Финландияда ҳал қилади.
Меҳмонлар биринчи бўлиб ҳисобни очди
Учрашув «Башакшеҳир» учун кутилмаган сценарийда бошланди. 16-дақиқада Жепта мезбонлар дарвозасини ишғол қилиб, «Интер Турку»ни олдинга олиб чиқди.
Туркия клуби танаффусгача ҳисобни тенглаштиришга уринган бўлса-да, биринчи бўлим меҳмонларнинг минимал устунлиги билан якунланди.
«Башакшеҳир» жавоб голини иккинчи бўлим бошида топди. 54-дақиқада Эрен Байрам аниқ зарба билан мувозанатни тиклади — 1:1.
Қолган вақтда ҳар икки жамоада ғалаба голини киритиш имконияти бўлди, аммо ҳисоб бошқа ўзгармади.
Шомуродов асосий таркибда ўйнади
Элдор Шомуродов учрашувни «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида бошлади. Ўзбекистонлик ҳужумчи 69 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилди.
Шундан сўнг унинг ўрнига да Кошта майдонга туширилди. Шомуродов бу баҳсда гол ёки голли узатма қайд эта олмади.
Ўзбекистон терма жамоаси сардори учун ушбу учрашув Европа мусобақаларидаги янги мавсумнинг дастлабки муҳим синовларидан бири бўлди.
Файзуллаев иккинчи бўлимда майдонга тушди
Аббосбек Файзуллаев баҳсни захира ўриндиғида бошлади. У 61-дақиқада Брничнинг ўрнига майдонга тушди.
Шу тариқа, учрашувнинг сўнгги ярим соатида Шомуродов ва Файзуллаев бир вақтнинг ўзида «Башакшеҳир» сафида ҳаракат қилди.
Файзуллаев майдонга тушгач, мезбонлар ҳужумларини кучайтиришга ҳаракат қилди. Бироқ туркияликлар рақиб ҳимоясини иккинчи марта ёриб ўта олмади.
Барчаси Финландияда ҳал бўлади
Жамоалар ўртасидаги жавоб учрашуви 30 июль куни Финландияда бўлиб ўтади.
Биринчи баҳсдаги 1:1 ҳисоби ҳар икки томонга ҳам кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди. «Башакшеҳир» сафарда ғалаба қозониши ёки кейинги натижага қараб баҳсни қўшимча вақтга олиб бориши мумкин.
Туркия клуби учун жавоб баҳсида Шомуродов ва Файзуллаевнинг иштироки яна асосий эътибор марказида бўлади.
ЕКЛ саралаши, иккинчи босқич
«Истанбул Башакшеҳир» — «Интер Турку» — 1:1
Голлар: Жепта, 16 — 0:1; Эрен Байрам, 54 — 1:1.
«Истанбул Башакшеҳир» таркиби: Шенгезер, Шаҳинер, Байрам, Ба (Опоку, 61), Карбовник, Гюнеш, Кемен, Малли, Элдор Шомуродов (да Кошта, 69), Брнич (Аббосбек Файзуллаев, 61), Йилдирим (Зелке, 69).
…