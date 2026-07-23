App Store ва Google Playдаги тақиқлар: Россия сервисларига талаб кескин ортди
Ғарбнинг йирик технологик платформалари томонидан Россия IT-маҳсулотларига нисбатан чекловлар ўрнатилиши кутилмаган натижага олиб келди. App Store ва Google Play дўконларидан ўчириб ташланган иловаларни юклаб олишга бўлган талаб фойдаланувчилар орасида бир неча баробар кўпайгани кузатилмоқда. Бу ҳолат рақамли бозорда тақиқлар ҳар доим ҳам кутилган самарани бермаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Россиянинг "Коммерсант" нашри тақдим этган маълумотларга кўра, Max мессенжери Google Play платформасидан ғойиб бўлгач, дастлабки уч кун ичида унга бўлган қидирув сўровлари сони 1,8 бараварга ошган. "Вордстат" хизмати таҳлиллари шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар айнан "скачат Max" ёки "Max юклаб олиш" каби калит сўзлар орқали муқобил манбаларни фаол қидиришга тушган.
Тақиқлар ортидан келган оммавийликVK экотизимига кирувчи сервислар билан боғлиқ вазият ҳам шунга ўхшаш. Apple компанияси ўзининг App Store дўконидан бир қатор оммабоп иловаларни олиб ташлаганидан сўнг, ушбу дастурларга қизиқиш сўниши ўрнига, аксинча, кучайган. Хусусан, "Vkontakte" ижтимоий тармоғини қидириш кўрсаткичи 46 фоизга, "Одноклассники" иловасига бўлган қизиқиш эса деярли икки бараварга ортган.
Экспертларнинг фикрича, бундай кескин ўсишнинг асосий сабаби фойдаланувчиларнинг хавотиридир. Иловалар расмий дўконлардан ўчирилиши билан одамлар уларни ўз қурилмаларига ўрнатиб олишга ёки ўрнатилган версияларини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқдалар. Бу эса умумий статистикада юклаб олишга бўлган интилишни сунъий равишда кўпайтириб кўрсатмоқда.
Ўчирилган сервислар рўйхатиЭслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойи бошида Google Play дўконидан Max мессенжери олиб ташланган эди. Кўп ўтмай, 25-июн куни Apple ҳам ўз платформасида кенг кўламли "тозалаш" ишларини олиб борди. Натижада қуйидаги сервислар App Store'дан чиқариб юборилди:
- VKонтакте ва Одноклассники ижтимоий тармоқлари;
- Дзен ва VK Видео платформалари;
- VK Музика ва VK Знакоmsтва хизматлари;
- Mail.ru почта хизмати ва унинг ёрдамчи иловалари.
Ҳозирда Россия IT-компаниялари ўз фойдаланувчиларига иловаларни тўғридан-тўғри сайтлардан ёки РуСторе каби муқобил иловалар дўконларидан юклаб олишни тавсия қилмоқда. Бироқ, мутахассислар норасмий манбалардан дастур юклашда киберхавфсизлик қоидаларига риоя қилиш зарурлигини, турли зарарли дастурлар (вируслар) қурилмаларга кириб қолиш хавфи борлигини эслатиб ўтишмоқда.
…