App Store ва Google Playдаги тақиқлар: Россия сервисларига талаб кескин ортди

·0·Техно
App Store ва Google Playдаги тақиқлар: Россия сервисларига талаб кескин ортди

Ғарбнинг йирик технологик платформалари томонидан Россия IT-маҳсулотларига нисбатан чекловлар ўрнатилиши кутилмаган натижага олиб келди. App Store ва Google Play дўконларидан ўчириб ташланган иловаларни юклаб олишга бўлган талаб фойдаланувчилар орасида бир неча баробар кўпайгани кузатилмоқда. Бу ҳолат рақамли бозорда тақиқлар ҳар доим ҳам кутилган самарани бермаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Россиянинг "Коммерсант" нашри тақдим этган маълумотларга кўра, Max мессенжери Google Play платформасидан ғойиб бўлгач, дастлабки уч кун ичида унга бўлган қидирув сўровлари сони 1,8 бараварга ошган. "Вордстат" хизмати таҳлиллари шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар айнан "скачат Max" ёки "Max юклаб олиш" каби калит сўзлар орқали муқобил манбаларни фаол қидиришга тушган.

Тақиқлар ортидан келган оммавийлик

VK экотизимига кирувчи сервислар билан боғлиқ вазият ҳам шунга ўхшаш. Apple компанияси ўзининг App Store дўконидан бир қатор оммабоп иловаларни олиб ташлаганидан сўнг, ушбу дастурларга қизиқиш сўниши ўрнига, аксинча, кучайган. Хусусан, "Vkontakte" ижтимоий тармоғини қидириш кўрсаткичи 46 фоизга, "Одноклассники" иловасига бўлган қизиқиш эса деярли икки бараварга ортган.

Экспертларнинг фикрича, бундай кескин ўсишнинг асосий сабаби фойдаланувчиларнинг хавотиридир. Иловалар расмий дўконлардан ўчирилиши билан одамлар уларни ўз қурилмаларига ўрнатиб олишга ёки ўрнатилган версияларини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқдалар. Бу эса умумий статистикада юклаб олишга бўлган интилишни сунъий равишда кўпайтириб кўрсатмоқда.

Ўчирилган сервислар рўйхати

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойи бошида Google Play дўконидан Max мессенжери олиб ташланган эди. Кўп ўтмай, 25-июн куни Apple ҳам ўз платформасида кенг кўламли "тозалаш" ишларини олиб борди. Натижада қуйидаги сервислар App Store'дан чиқариб юборилди:

  • VKонтакте ва Одноклассники ижтимоий тармоқлари;
  • Дзен ва VK Видео платформалари;
  • VK Музика ва VK Знакоmsтва хизматлари;
  • Mail.ru почта хизмати ва унинг ёрдамчи иловалари.
Ушбу жараёнлар Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам аҳамиятли, чунки мамлакатимизда VK ва Mail.ru сервисларидан фойдаланувчилар аудиторияси талайгина. Расмий дўконларда иловаларнинг йўқлиги маҳаллий фойдаланувчиларни ҳам APК форматидаги файлларни қидиришга ёки муқобил сервислар (масалан, Telegram ёки Gmail)га ўтишга мажбур қилиши мумкин.

Ҳозирда Россия IT-компаниялари ўз фойдаланувчиларига иловаларни тўғридан-тўғри сайтлардан ёки РуСторе каби муқобил иловалар дўконларидан юклаб олишни тавсия қилмоқда. Бироқ, мутахассислар норасмий манбалардан дастур юклашда киберхавфсизлик қоидаларига риоя қилиш зарурлигини, турли зарарли дастурлар (вируслар) қурилмаларга кириб қолиш хавфи борлигини эслатиб ўтишмоқда.

AppleGoogleVKApp StoreТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung смартфонлар оламида инқилоб қилди: Galaxy Z Фолд 8 расман тақдим этилдиSamsung смартфонлар оламида инқилоб қилди: Galaxy Z Фолд 8 расман тақдим этилдиБугун, 09:26Катта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиКатта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиБугун, 08:24Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериСунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериБугун, 07:51АҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиАҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиБугун, 07:24Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиЭмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиБугун, 06:23Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларSamsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда